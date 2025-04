Hatalmas nézettséget és milliárdos bevételt hoznak a magyar sikerfilmek és sorozatok

Történelmi időszakot él a magyar filmipar: 2025 első három hónapja sorra hozta a rekordokat a Nemzeti Filmintézet (NFI) támogatásával készült filmek és sorozatok – derült ki a szervezet szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményből.

A hazai mozikban 642 305 néző váltott jegyet ezekre az alkotásokra, ami 1,5 milliárd forintos bevételt eredményezett. Ez önmagában is kiemelkedő, de a legnagyobb meglepetést mégis egy zenés vígjáték szolgáltatta.

A Hogyan tudnék élni nélküled? című romantikus komédia valósággal letarolta a mozikat, ugyanis belföldön már 770 ezren látták, határon túli vetítésekkel együtt pedig több mint 900 ezer nézőt vonzott, így ez lett a rendszerváltás óta a legnézettebb magyar film. Megjegyezték, hogy nemcsak közönségsiker lett, hanem vissza is hozta a gyártási költségeit, ami ritka bravúr a magyar filmek világában.

Káel Csaba filmügyi kormánybiztos szerint ez a siker a fiatal színészgeneráció tehetségét és a közönség összefogását dicséri: generációs film helyett családi mozivá vált az alkotás, amely áprilisban már Szerbiában is vászonra került.

A Nemzeti Filmintézet számára hatalmas siker, hogy a Covid után, ami alatt több mint 60 százalékkal esett vissza a hazai mozik látogatottsága, sikerült ezt az eredményt elérni. Az, hogy a Hogyan tudnék élni nélküled? a rendszerváltás utáni legnézettebb magyar film lett, valóban történelmi siker. És van még egy siker, amiről nem nagyon beszélünk, ez pedig az, hogy egy olyan filmről van szó, ami visszahozta az árát. Nekem személy szerint két dolog jelenti a legtöbbet: az, hogy egy fiatal színészgeneráció együtt mutatja meg kiváló tehetségét, és az, hogy a nézők generációs film helyett egy családi mozit csináltak ebből az alkotásból

– fogalmazott.

A moziforgalmazásban további figyelemre méltó teljesítmények is születtek. Lakos Nóra Véletlenül írtam egy könyvet című családi filmjét 144 ezren látták, a John Vardar vs. a Galaxis című űrparódia-animáció pedig március végén érkezett a vásznakra. Az elsőfilmes Sós Bálint Dániel Minden rendben című alkotása pedig egyenesen a Berlinale világpremierjén debütált.

A képernyőkön is taroltak a magyar produkciók

A TV2 márciusban indult Hunyadi-sorozata hétről hétre nyerte meg a nézettségi versenyt, ugyanis epizódonként átlagosan 1 millió nézőt ültetett a képernyők elé, miközben a 18–59 éves korosztályban az év legnézettebb műsorai közé került. A Most vagy soha! című, 1848-as témájú film pedig több platformon is nagyot ment, hiszen már több mint 600 ezren látták országszerte.

A Duna csatornán bemutatott Ványa bácsi – Buborékkeringő és a Bartók nyomában című dokudráma szintén szépen teljesített. Streamingfronton is brillírozunk, hiszen a Netflixen a Ma este gyilkolunk című krimivígjáték, valamint a Most vagy soha! is a toplisták élére került.

A nemzetközi fesztiválokon sem maradtak el az elismerések. A Véletlenül írtam egy könyvet Montrealban is fődíjat kapott, a Wish You Were Ear animáció Kristály Medvét hozott el Berlinből, a Kék Pelikan pedig három fesztiválon is tarolt.

A lendület nem áll meg, hiszen áprilisban érkezik a mozikba a Csongor és Tünde animációs családi film Dargay Attila eredeti tervei alapján, ami a várakozások szerint a következő hazai közönségkedvenc lehet.