Vérszegénysége miatt alig 50 kilóra fogyott Pásztor Erzsi

Pásztor Erzsi, a Játékszín színésznője pár hónapja egy forgatáson lett rosszul, ekkor derült ki, hogy súlyos vérszegénységben szenved, ami miatt vashiánya is kialakult. A színművész a betegség okozta étvágytalanság hatására jelentősen lefogyott, de próbál olyan ételeket fogyasztani, amikben sok a vas.

Pásztor Erzsi, a 88 éves Kossuth-díjas színművész súlyos vérszegénysége következtében 15 kilót fogyott, és most már alig 50 kilogrammot nyom. Emiatt teljesen újra kellett válogatnia a ruhatárát, mivel a régiek már túl nagyok rá. Nemrég baleset is érte, amikor a Játékszínből kilépve egy parkoló autó alá csúszott – számolt be a Blikk.

A színésznő a lapnak nyilatkozva elmondta, hogy pár hónapja súlyos vérszegénység alakult ki nála, amiből kifolyólag vashiánya lett, ezért sokáig alig volt étvágya, és akarata ellenére csak fogyott. Kapott rá gyógyszereket, de ezeket csak egy ideig szedte, mert új problémákat okoztak.

Elmondása szerint annyira nem tudott enni, hogy ha kétfogásos volt az ebéd, megette a levest, de a másodikat csak órákkal később. Igyekszik sok olyan ételt fogyasztani, amiben sok a vas, mint például a bab, lencse, spenót, sóska, kivi.

Igyekszem azért sok olyan ételt fogyasztani, amiben van vas, például bab, lencse, spenót, sóska, kivi. Mostanra az értékeim már visszaálltak, de a súlyom még nem igazán, egyelőre stagnálok. Eljutottam oda, hogy ezen nem idegeskedem, azt és annyit eszem, amit és amennyit megkívánok

– mondta a többek között a Szomszédok Janka nénijét is alakító színésznő.

Pásztor Erzsi még 2024. júniusban nyilatkozott a Blikknek arról, hogy vérszegénysége akkor derült ki, mikor egy forgatáson rosszul lett. Elmondta, hogy ekkor zúgott a füle, csak azt érezte, hogy össze fog esni, és korábban még soha nem volt annyira rosszul. Hozzátette, szerencsére az operatőr és a jelenlévők elkapták, majd óvatosan egy ülőalkalmatossághoz vezették.

A színésznő megjegyezte, a ruhái egy részét el kellett ajándékoznia, mert naggyá váltak a számára, és még azok is lötyögtek rajta, amiket akkor hordott, mikor kijött a kórházból.

A kedvenc tavaszi kabátomat felvettem valamelyik nap, de a lányom azt mondta: Mami, ezt vedd le, úgy lóg rajtad, mintha hajléktalan lennél

– mondta el a portálnak.

A művésznő február végén szenvedett egy csúnya balesetet, mikor a Játékszínből kilépve a sötétben nem vett észre egy nagy lyukat, amiben elesett és egy parkoló autó alá csúszott. Ezzel kapcsolatban most elmondta, hogy a lába legyengült, de már kezd újra erőre kapni. Próbálja kímélni és jár gyógytornára, de nem egyszerű, mert a másik oldala isiászos. Hozzátette, hogy ez sem állíthatja meg a munkában, ha nagyon fáj, bevesz egy fájdalomcsillapítót és úgy megy fel a színpadra.