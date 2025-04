Csuja Imre: Nem tudom, mit kellene még tennem a Kossuth-díjhoz

„Nem tudom, még mit kellene tennem a Kossuth-díjhoz, de azt gondolom, hogy mindent elkövettem, hogy én is megkaphassam. Előbb-utóbb csak összejön” – mondta Csuja Imre színművész, majd hozzátette: hazudna, ha azt mondaná, hogy nincs hiányérzetem. Az a fakk még üres a szekrényében.

Szinte nem telik el úgy év, hogy a Kossuth-díj ne kavarná fel a magyar kulturális élet állóvizét. Most a Best készített interjút Csuja Imre színművésszel, akivel egyebek közt felmerült ez a téma is.

Megkérdezték tőle, hogy mit kéne még tennie ahhoz, hogy ne csak évről évre felterjesszék, hanem meg is kapja a Kossuth-díjat. „Gőzöm sincs. Őszintén nem tudom.” Csuja Imre elmondása szerint nem is jár utána, mert számára is talányos, ki mi alapján nyeri el.

Nem tudom, még mit kellene tennem a Kossuth-díjhoz, de azt gondolom, hogy mindent elkövettem, hogy én is megkaphassam. Előbb-utóbb csak összejön. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nincs hiányérzetem. Az a fakk még üres a szekrényemben

– fogalmazott a színész, akit egyik tavalyi kijelentésével is szembesítették, miszerint jövőre nyugdíjba megy, legalábbis két évig nem vállal új szerepeket a meglévők mellé. Csuja Imre vállalta korábbi mondatait, majd hozzátette, hogy tavaly volt egy nagy bakija az Isten című darabban.

Leblokkoltam, elfelejtettem a szöveget, amit óriási blamaként éltem meg. Akkor eldöntöttem, hogy nem akarom, hogy a nézők egy hanyatló Csuját lássanak a színpadon. Nyilván egyfajta gyávaság, szorongás mondatta ezt velem, hiszen egy színésznek nincsen nagyobb félelme annál, mint hogy elfelejti a szöveget. Időnként meg kell fegyelmeznem magam, hogy ne uralkodjon el rajtam a pánik, hisz 65 éves vagyok, a felejtés sajnos az én koromban már benne van a pakliban. Elértem a nyugdíjkorhatárt, de maradjunk annyiban, hogy ha már a hídon leszek, akkor átmegyek rajta

– fogalmazott Csuja Imre az interjúban, amelyet a 24.hu szemlézett.