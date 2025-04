Koncz Gábor: Fizikai támadás ért már, kétszer-háromszor, az illető megjárta

„Amikor átvettem a Kossuth-nagydíjat, ezt mondtam a három nagyvezérnek, Kövér László államfőnek, Sulyok Tamás köztársasági elnöknek és Orbán Viktor miniszterelnöknek: Ne is mondjatok semmit, csak a szemeteket mutassátok!” – mondta az Indexnek adott nagyinterjúban Koncz Gábor, aki úgy véli, hogy a színművészet nagyon megváltozott az elmúlt évtizedek alatt, a legtöbben már a szappanoperákat csinálják, arról nem is beszélve, hogy sokuk már az írásjeleket sem ismeri.

Koncz Gábor az Indexnek adott interjúban egyebek mellett arról beszél, hogy

miért nem lett belőle pap,

mit gondol Orbán Viktor miniszterelnök március 15-i beszédéről,

miért üdvözli az angolok Európai Unióból való kilépését,

miért nem fél senkitől és semmitől,

és milyen a kapcsolata az elmúlással.

Ha megdobnak tűvel…

Amikor értesült a hírről, hogy Kossuth-nagydíjat kap, elgondolkodott azon, hogy átvegye-e?

Egyáltalán nem. Miért ne vettem volna át?

Mert vannak művészek, akik szerint ez egyfajta megalkuvás, főleg úgy, ha nem ért egyet a regnáló kormány politikájával. Ha meg egyetért, átveszi.

Minden ember és minden művész más. Annyifélék vagyunk, amennyien vagyunk. Ha az ember ajándékot kap, méghozzá ilyen komoly díjat, akkor azt meg kell köszönni az ajándékozónak.

Mit gondol arról, amikor valaki nem fogadja el?

Ez az ő döntése. Jogában áll.

Mennyire foglalkoztatja az, hogy mit gondolnak önről – ebből a szempontból?

Meg tudom mutatni, ha nincs 300-400 kommüniké, akkor egy sem, és mindegyik pozitívan gondolkodik rólam. Addig pedig nem érdekel. De ha szükség van rá, meg tudom védeni magam.

Volt már példa arra, hogy meg kellett védenie magát hasonló jellegű támadások ellen?

Nem nagyon. Fizikai támadás ért már, kétszer-háromszor, az illető megjárta. Matyó ember vagyok. Amikor fiatalkoromban Pestre jöttem, apám így szólt utánam: „Fiam, ha megdobnak tűvel, szúrd agyon vasvillával.”

A parasztnak nincs más fegyvere, csak a vasvilla, és én paraszti ivadék vagyok.

Jó érzés volt hazamenni, miután lediplomáztam. Azóta is előre köszönnek, ha meglátnak, pedig úgy szeretnék én először köszönni, de valahogy mindig megelőznek.

Tehát még hazajár Mezőkeresztesre, a szülőfalujába.

Hogyne, arról nem is beszélve, hogy ezek az egyszerű emberek összeadtak 12 millió forintot egy alapítványnak, és csináltattak rólam egy háromméteres szobrot.

Nem sokan vannak, akik elmondhatják, hogy láthatják a saját szobrukat.

A helyi polgármester ezt mondta: „Miért ne láthasd még életedben, mielőtt elmész?” És amikor arra járok, ez a mű azóta is rám néz az országút mellett, a templom bal oldalán, ahol annak idején gyerekként ministráltam.

Mire gondol, ha rátekint erre a szoborra?

Eszembe jut, hogy már 12 éves koromban tudtam, cél nélkül nem indulhatok el az életben, anélkül semmit sem érhetek el.

Ez akkor volt, amikor 12 évesen elszavalta a Nemzeti dalt?

Igen, és óriási volt! Gondolja el, akkoriban sokkal hidegebb volt márciusban, mint most, mégis az egész falu a községháza lépcsője előtt tolongott. Életem első tapsát akkor kaptam, s bár nagyon fáztam, abban a pillanatban nem éreztem hideget. Euforikus gondolat járt át, hogy nekem ezzel a verssel még dolgom lesz. És úgy is lett, hat évvel később Pestre kerültem, és onnantól kezdve mintegy 25 éven keresztül a Nemzeti Múzeum lépcsőjén szavaltam, ahol most Orbán Viktor miniszterelnök beszélt a március 15-i ünnepség alatt. Anno ezért is vettem édesanyáméknak egy fekete-fehér tv-t, hogy lássanak engem.

Büszkék voltak önre a szülei?

Apám mindenáron papot vagy orvost akart belőlem nevelni. Hát, ha belegondol, milyen pap lettem volna én, ha cölibátusban kell maradnom. Semmilyen. Szóval erről lemondtam. De apám akármilyen szigorú volt is, soha életében nem vert meg. Elég volt, ha rám nézett, és rögtön tudtam, mit jelent. Anyám más volt, ő támogatta a választásomat.

Az embernek valamilyennek lennie kell

Említette Orbán Viktor miniszterelnök idei március 15-i beszédét. Megnézte?

Igen.

Mit szól hozzá?

Rendkívül kemény beszéd lett. Egyszer azt írta nekem születésnapomra: „Maradj ilyen kemény legény, mint amilyen vagy.” Egyébként én is a bátor embereket szeretem. A semmilyeneket, a nyálasakat már nem igazán. De nem akarok poloskázni. Elég nagy és gazdag az életem, hogy csak arról beszéljünk.

Rendben, csak szeretném megérteni, hogy ön szerint miért volt ez kemény beszéd.

Arra gondolok, hogy egyedül vagyunk, és most kilépünk az Európai Unióból, mert békét akarunk. Én is békét akarok, és amit Orbán elmondott, azzal szembement az Európai Uniónak.

De a magyar miniszterelnök nem azt mondta, hogy kilépünk. Így fogalmazott: „Az orvosság nem az, hogy hátat fordítunk az EU-nak, épp ellenkezőleg, nem kifelé, hanem befelé kell mennünk, elfoglaljuk és megváltoztatjuk.”

Így van, én viszont nagyra becsülöm az angolokat, hogy kiléptek.

Miért?

Mert Anglia mindig Anglia volt. A háború alatt volt egy Churchilljük, aki megvédte őket. Én szeretem az efféle embereket.

De az Európai Uniónak nem az a lényege, hogy béke legyen, hogy az országok támogassák egymást?

Nem az a lényege, de ön biztos nem erre számított. Én a békét támogatom.

Azt mondta, hogy nem akar poloskázni. De mit gondol arról, hogy a miniszterelnök poloskákhoz hasonlított civil aktivistákat, újságírókat, bírókat?

Ilyesmivel tényleg nem foglalkozom. Értem, hogy erre is kíváncsi, és hogy a kérdés provokatív, de ezekre én nem válaszolok.

Miért nem?

Megengedhetem magamnak. Az embernek valamilyennek lennie kell, én ilyen vagyok. Mindennek az alapja az, hogy a félelem nincs benne a szótáramban. Senkitől és semmitől nincs félnivalóm.

Amíg bírok, addig játszom

Említette nekem korábban, hogy a gödi polgármester, Kammerer Zoltán egyszer azt mondta önnek, hogy ez az utca egyszer még Koncz Gábor utca lesz.

Igen, de ahhoz meg kell halnom.

Mennyire foglalkoztatja az elmúlás?

Amikor el kell mennem, elmegyek. És akkor megyek el, amikor úgy érzem, hogy el kell mennem. Senkinek nem akarok a terhére lenni. Tudom, milyen az. Sok temetésen voltam már. Arra is volt példa, hogy egyiken vagy másikon Kosztolányi Dezső Halotti beszédét szavaltam, de úgy, hogy mindenki sírt, mert úgy tudom elmondani. Nem tudom, hogy az enyémen ki fogja. Nagyon hiszek a reinkarnációban, ahogy Ratkó Jóska költő barátom is, aki állandóan erről beszélt nekem. Igyekeztem megfogadni, mert gyönyörű dolgokat mondott. Megmutatta az édesanyja sírját, és azt mondta, az övé is ott lesz. Én pedig megtanultam az Anyám [Anyám…] című versét, amely így szól:

Anyám a föld alatt van, vigyázok, rá ne lépjek. Nem tudom, mily alakban költi föl őt az élet. Könnyű, soványka teste nem tudom, hogy mivé lett – bogárka, búza lett-e – vigyázok, rá ne lépjek.

Most inkább beszéljünk arról, hogy még itt van köztünk, sőt még mindig játszik.

Igen, és egyelőre nem is akarok elmenni. Amíg bírok, addig játszom. Tudja, szép halál, amikor az ember a színpadon hal meg. Néhány kollégám így ment el, irigyeltem őket.

És milyen most a színpadi lét az Újszínházban?

Nagyon rendesen bánnak velem. Dörner György igazgatótól kezdve az öltöztetőkig mindenki segít nekem, mert elég nehezen mozgok. Jelenleg Az élet kapujában és a Kabaré Parisianában játszom, mindkettőt remek feladatnak tartom. Két jó jelenetem van, és az igazgató azt mondta, megengedi, hogy a tapsot már ne kelljen megvárnom.

Mennyire emlékszik az első szerepére?

Attól függ, mikor és hol, mert főiskolás koromban már a Vígszínházban dolgoztam. Isten áldásával, vagy a sors akarta így, de hamar főszerepeket játszottam, és megmutathattam az egyéniségemet, a tartásomat, az akaratomat, a lendületemet, és úgy gondolom, alkalmas is voltam.

Ezzel kapcsolatban most A dunai hajós filmszerepe jut eszembe.

Azt nagyon szerettem, mert a Fekete-erdőtől a Fekete-tengerig mentünk. A Kossuth hajót kibéreltük, ami egyben a szállodánk is volt. Egyébként is szerettem a kalandfilmeket, annak meg különösen örültem, amikor megtudtam, mennyi országban megvették a jogokat. Egyszer Párizsban jártunk a sógoréknál, akivel kimentünk a piacra. Hallottam, ahogy egy férfi meg egy nő magyarul azon vitatkozik, hogy én megyek-e ott vagy sem. Megálltam, feléjük fordultam, és azt mondtam, igen, Koncz Gábor vagyok.

Színészként a szemekből táplálkozom

Páger Antalra a mai napig mestereként tekint.

Ő egy zseni volt. Az Egyedül című színdarabban Páger tanítványát játszottam, ő volt a tanárom, és a szerepem szerint imádtam őt, istenítettem. Az egyik próba szünetében elkérte a szövegemet, és beleírta, mi kell a színészethez: határtalan önbizalom, hitelesség, hogy elhiggyék azt, amit játszol, valamint tartás és mérhetetlen alázat. Amikor megköszöntem neki, csak legyintett.

Vannak manapság hozzá hasonló kaliberű színészek?

Mind meghaltak. Bár vannak fiatalok, akik időnként jönnek, és tanácsot kérnek, ez jólesik. Ám a színművészet nagyon megváltozott, a legtöbben már a szappanoperákat csinálják, arról nem is beszélve, hogy sokuk már az írásjeleket sem ismeri. Például azt, hogyan kell játszani, ha a mondat végén pont vagy kérdőjel van. Hogy a felkiáltójel egyfajta trambulin. Nem mindegy, mit hogyan használsz, hol tartasz szünetet.

Azt szokták mondani, a mai színjátszás letisztultabb: ahhoz tudnám hasonlítani, ahogy mi ketten most beszélgetünk.

Így van, és épp emiatt hiányzik belőle a drámai erő, nincs váltás, szünet. És a tartás, meg az sem mindegy, hogyan nézel. Amikor átvettem a Kossuth-nagydíjat, ezt mondtam a három nagyvezérnek, Kövér László államfőnek, Sulyok Tamás köztársasági elnöknek és Orbán Viktor miniszterelnöknek:

„Ne is mondjatok semmit, csak a szemeteket mutassátok!”

Ez a foglalkozásom, színészként a szemekből táplálkozom, ahhoz beszélek. Ha látom, tudom, hogy őszintén szólnak-e.

És mit látott a szemükben?

Azt, hogy ezek az emberek szeretnek engem. Amikor megtudtam, hogy megkapom ezt a díjat, elérzékenyültem. Épp hazafelé tartottam a színházból, arra gondoltam, hogy egyből el fogom újságolni a feleségemnek, mert szeretek neki örömet szerezni. De picit hagytam ülepedni a hírt, ünnepeltem magamban, hogy ez velem történik.

(Borítókép: Koncz Gábor. Fotó: Németh Kata / Index)