Aranyáron kelnek el a fesztiválbelépők, most azt is megtudtuk, miért

A Music Hungary konferencián került elő a fesztiválok helyzetének témája, ahol a szakemberek arról értekeztek, vajon tényleg válságban van-e a hazai és nemzetközi fesztiválkultúra. Lobenwein Norbert, a SopronFestet és a Strand Fesztivált is szervező Weekend Event Kft. egyik tulajdonosa – korábban a Balaton Sound és a VOLT Fesztivál egyik alapítója, a Sziget társtulajdonosa – úgy látja, komoly nehézségek vannak, amikkel a mai fesztiválszervezőknek számolniuk kell.

A legfontosabb alapprobléma a mindenki által ismert szállóige: nem jön ki a matek. Kreativitásban, szakértelemben nincs hiány idehaza, de a modell, amelyben a fesztiválszervezők zöme mindig is gondolkodott, ma már sok esetben nem működőképes

– fogalmazott kérdésünkre a szakember.

Elmondása szerint több olyan probléma is van, amely nehezíti a szervezők helyzetét. Ezek közül a legjelentősebbek:

Az anyagi körülmények, amelyek többek között az általános drágulással függnek össze. A technikai, infrastrukturális, személyi költségek és tiszteletdíjak emelkedésével nem tudtak lépést tartani a jegyárak, azokkal pedig a közönség.

Szintén nehézség, hogy a fesztivál, mint sokáig igazán közkedvelt formátum, mára láthatóan veszített vonzerejéből. A fiataloknál ma már nem alap, hogy távol az otthonuktól szórakozzanak egy hetet.

A harmadik pedig a hatalmas kínálat, hiszen ma már Budapesten hetente többször, több helyen lehet megélni a fesztiválozás élményét az arénákban, szabadtéri koncerthelyszíneken. Ez pedig a fellépőknek is egy vonzó alternatíva.

Az is látszik, hogy a fesztiválokon az utóbbi években kevesebb a vendég, mint a „hősidőkben”, ami nem csupán hazánkra jellemző. Bár még mindig akadnak telt házas fesztiválok itthon és külföldön, Lobenwein Norbert szerint az utóbbi években mégis az olyan gigarendezvények, mint a kaliforniai Coachella – ami a világ egyik legnagyobb zenei fesztiválja sztárokkal és kimagasló jegyárakkal – már sem képes arra, hogy pár nap alatt sold-out legyen, ahogyan arról korábban híres volt.

A profit kárára engedni

A szakember elmondta, hogy a legnagyobb magyar fesztiválok zöme „zöldmezős” beruházás. Ez szimplán annyit tesz, hogy a területen, ahol pár napig tízezrek fesztiváloznak, mindent nulláról kell felépíteni. Ezek a helyek többnyire nem közművesítettek, nincs áram, csatorna, megfelelő utak. Kerítést, színpadokat, öltözőket, mellékhelyiségeket kell építeni. Ahhoz, hogy egy fesztivál el tudjon indulni, alkalmanként több tíz-, akár százmilliós költséggel kell számolni. Ez a kiadás pár év alatt a többszörösére nőtt.

Állandó egyeztetést igényel a beszállítókkal, miközben az ő terheik is évről évre emelkednek, mi nem tudjuk elfogadni, hogy ezt beépítsék az áraikba, mert nem tudjuk azt továbbhárítani a közönségre. Azt kell kérjük, hogy a saját profitjuk terhére vállalják át az újabb és újabb terhek, járulékok egy részét, ha azt szeretnék, hogy jövőre is legyen min dolgoznunk

– fogalmaz Lobenwein Norbert.

A fesztiváloknak otthont adó városok egy része igyekszik könnyíteni a rendezvények terhein azzal, hogy egyes esetekben nem kérnek bérleti díjat az adott területért, bízva egy-egy fesztivál imázsépítő hatásában és turisztikai vonzerejében. Viszont vannak önkormányzatok, amelyek ezt nem engedhetik meg maguknak – többek között a Balaton-parti települések –, ők kénytelenek bérleti díj formában bevételhez jutni, hogy egy fesztivál ne jelentsen számukra anyagi kiesést.

A Sound példája

A Lobenwein Norberték által szervezett Strand Fesztivál esetében ez nagyjából ötvenmillió forintos tétel, a Balaton Soundnál azonban – aminek alapításában a szakember szintén fontos szerepet vállalt – a nyilvános adatok szerint százmilliónál is többe került. Ilyen mértékű bérleti díj jelentős versenyhátrányt jelent a hasonló méretű fesztiválokhoz képest.

Ehhez hozzájön a fesztiválszemélyzet költsége is: mivel a Balatonnál nincs elegendő helyi lakos, így az esetenként több száz fős biztonsági személyzetet, takarítókat, technikai stábot és vendéglátósokat el kell juttatni a balatoni régióba, ott el kell szállásolni őket és az étkeztetésükről is gondoskodni kell. Ezek az extra kiadások jelentősen emelkedtek az elmúlt időszakban. A szakember elmondása szerint az elektronikus zenei fesztivál sorsa jól reprezentálja a mostani helyzetet.

A Balaton Soundot 2007-ben indítottuk el, és közel másfél évtizedig szerveztük Fülöp Zoli barátommal és a szigetes munkatársainkkal. Sikerült megélnünk, hogy sokáig a vezető vidéki fesztiválnak számított idehaza, jóval százezer feletti látogatóval, rengeteg külföldi vendéggel, az aktuális legnagyobb nevekkel. Az se titok, hogy abban az időben ez üzletileg is egy nagyon jól működő modell volt: egész más árszint jellemezte akár a világsztárkínálatot, akár a fesztivál infrastrukturális költségeit. Az akkori fesztiválos jegyárakhoz mérten kifejezetten drágán keltek el a belépők, sokszor elővételben, ami idehaza igazi kuriózumnak számított.

„Tavaly, amikor már nem volt közöm szervezőként a Soundhoz, pár barátomnak vettem napijegyet a bejáratnál. Engem is meglepett a negyvenezres ár, pedig tisztában vagyok az árazás hátterével: az összes járulékos kiadás mellett a költségek csak így térülnek meg, vagyis a Sound híreit látva valószínűleg így sem.

Negyvenezres áron ma Magyarországon azt a mennyiségű jegyet nem lehet eladni, amivel rentábilis maradhat egy ekkora és ilyen nívójú rendezvény.

A nézők részéről pedig természetes elvárás lett az, hogy ha egyik évben David Guetta és Tiesto szerepel a line-up elején, akkor következőre is ekkora neveket láthasson” – teszi hozzá a szervező.

Az arénák vonzóbbak?

Bár a pontos számadatok üzleti titoknak számítanak, az elmúlt években az előadók árai is sokszorosukra nőttek. Egy nagyszínpados headliner jellemzően több száz millió forintos nagyságrendet képvisel, az élvonalbeli nevek pedig még annál is többet. Eközben a fesztiválok iránti érdeklődés valamelyest csökkent, az önálló nagykoncertek viszont soha nem látott virágkorukat élik.

Ha csak a 2025-ös felhozatalt nézzük, már most brutális a line-up, amelynek zöme inkább arénákba, stadionokba, a Barba Negrába és a Budapest Parkba koncentrálódik. Olyan előadók döntöttek a szóló fellépés mellett, mint az Imagine Dragons és az Avenged Sevenfold, akik korábban még a Sziget és a VOLT Fesztivál fellépői gárdáját erősítették, közben pedig csak ebben az évben a fővárosba látogat többek között a Guns N’ Roses, Carlos Santana, Tom Jones, Robbie Williams, Katy Perry, Billy Idol, Alanis Morissette, a Disturbed, a Megadeth vagy épp a Motionless In White.

Néha rácsodálkozom, amikor a Facebook feldobja a tíz évvel ezelőtti posztjainkat, hogy kik léptek fel épp a soproni VOLT Fesztiválon. Ma már a kisebb neveket is nehéz lenne elhozni közülük, nemhogy a Linkin Parkot, a Depeche Mode-ot, David Guettát, vagy éppen az Imagine Dragonst. Ezek a nevek egy vidéki fesztivál kereti között ma már elképzelhetetlenek, pedig nemrég még Sopronba jöttek miattuk tízezrek. Jóval rentábilisabb önálló show-ként színpadra állítani ezeket a giganeveket, és persze azt is látni kell, hogy ma már bőven akadnak színvonalas, korszerű helyek, ahol meg is lehet rendezni ezeket a bulikat

– fogalmaz Lobenwein Norbert. Hozzáteszi:

„Érdekes azt is elemezni, hogy fesztiválszintű jegyáron is gyakran stadionok telnek meg, több tízezer vendéggel. Vagyis egyetlen fellépő show-jára hamarabb nyúl zsebbe a közönség, mint amikor fesztiválkeretek között koncertek egész sorát láthatja ugyanezen az áron, több napig. Ez már az igények, a trendek változását mutatja, amivel hiba lenne nem foglalkozni.

Az aréna- és stadionkoncertek esetében a közönség érzi, tudja és elvárja, hogy kedvenc előadója valami nagyon extrát és emlékezeteset nyújtson.

Ezt a hazai csapatok is kimagasló színvonalon biztosítják, így érthető, hogy ezeknek a show-knak a szerepe mostanra jelentősen felértékelődött, a fővárosi koncerthelyek kínálata pedig egészen parádés. Ez a sok-sok lehetőség képes megadni a »mindennap fesztivál« élményét, úgy, hogy nem kell vonatra szállni, sátrazni vagy szállást keresni. Az általunk szervezett fesztiválok jelentős bázisát az adott régió mellett mindig is a budapestiek adták. Meglátásom szerint üzletileg ma már szinte csak azok a fesztiválok lehetnek életképesek, amelyek saját régiójukban nagy tömeget tudnak mozgatni.”

Hazai szintlépés

Lobenwein Norberték az elmúlt években tudatosan visszavettek a nemzetközi fellépők kínálatából. Úgy vélik, ár-érték arányban nincs értelme közepesen vonzó neveket elhívni több százezer euróért – a jegyárakat pedig ehhez mérten emelni –, a nagyobbakat pedig lehetetlen kigazdálkodni egy vidéki fesztivál számára. Ehelyett a hazai előadókra koncentrálnak, akik jelentős sikereket érnek el mostanság.

Ugyanakkor a magyar előadók esetében kérdés, hogy kellő vonzerőt jelentenek-e úgy is, hogy a vezető fesztiválok kínálata ezen a téren nagyon hasonló.

A szervező elmondása szerint szakmai berkeken belül az is ismert, hogy a hazai bandák bérigénye is sokszorosára nőtt az elmúlt időszakban. Lobenwein erről úgy nyilatkozik:

Tény, hogy sok esetben 1-2 év alatt is képesek produkciók arra, hogy pár százezres gázsiról többmilliós szintre jussanak el. Őszintén mondom, hogy ennek kifejezetten örülök, hiszen megérdemlik, hogy megéljenek abból, amit színpadra állítanak, a közönségnek adnak. Az más kérdés, hogy egy-egy produkció budapesti, telt házas sikere nem minden esetben tükröződik vidéken, még egy fesztivál keretei között sem. És azt is fontos leszögezni, hogy a kimagasló gázsik hátterében az a profi technikai kiállás is nagy szerepet játszik, amit ma már alapnak, kötelezőnek tartanak a fesztiválozó művészek is. Muszáj egy fesztiválos környezetben is megmutatni abból egy szeletet, amit az önálló koncertjeiken kap a közönség.

A magyar fellépők kapcsán hozzáteszi, hogy régebben a hazai csapatoknak nagy dolognak számított egy-egy fesztiválon a nagyszínpados megjelenés, de a mai sikereknek hála az új csillagok eljutottak oda, hogy nincs szükségük egy fesztiválra ahhoz, hogy többezres közönség előtt játszhassanak.

Vidékre sátorral?

A vidéki fesztiválok helyzetét tekintve szintén nehézség, hogy a hazai és nemzetközi fellépők szóló koncertjei a fővárosba koncentrálódnak, így egy-egy országhatárhoz közelebbi rendezvénynél – legyen szó a SopronFestről, a SZIN-ről vagy a Campusról – a szervezők elsősorban a helyi közönségre számíthatnak.

Fel kell ismerni és elfogadni azt a helyzetet, hogy a vidéki fesztiváloknak ez a sorsa. Az viszont nagy kérdés, hogy ha csupán a régióra koncentrálnak, az elegendő-e a talpon maradáshoz

– fogalmaz Lobenwein Norbert.

Azt is kiemeli, hogy az NTAK (Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ) adatai alapján az egyértelműen látszik, hogy a nevesebb fesztiválok jó hatással vannak a turizmusra, a szálláshelyek, a vendéglátás forgalmára. Ez összességében fellendíti a hazai idegenforgalmat, így véleménye szerint érdemes kiemelt figyelmet fordítani ennek megőrzésére, fejlesztésére.

Ugyanakkor a szervező elmondta, hogy egy generációs kihívással is meg kell küzdeni, mivel rohamosan csökken azok száma, akik a „régi szép időket” idézve sátorral érkeznek vidékre.

Ez a tendencia a közlekedés egyszerűsödésével is összefügg, hiszen a Z generáció a kényelmesebb megoldásokat keresi. Jellemzőbb, hogy autóval érkeznek, esetleg környékbeli szállást keresnek, így amíg egy Strand Fesztivál esetében korábban több ezres volt a sátrazók száma, mára ez töredékére csökkent. Történik ez annak ellenére, hogy Lobenwein Norbert elmondása szerint a hazai fesztiválkultúra már évtizedek óta kiemelt figyelmet fordít a komfortra, hogy a fesztiválozás valóban a nyaralás élményét adja.

Komplex jövőkép

A szakember kérdésünkre elmondta, hogy mivel a hazai fesztiváloknak fellépők tekintetében nincs túl nagy mozgástere, és anyagi oldalon sem gazdálkodhatnak végtelen háttérrel, így a szervezők „rákényszerülnek”, hogy kreatív ötletekkel és komplex fesztiválélmény kidolgozásával vonzzák be a vendégeket.

A kreativitás kapcsán az elmúlt évtizedeket és a világtrendeket elemezve a Tomorrowlandet hozza fel példaként, amelynek megjelenése szerinte felért egy forradalommal a fesztiválozás műfajában. Nemcsak azzal, hogy egyfajta alternatív világot teremtve a vendégek tényleg úgy érzik, hogy egy hétre kiszakadnak a valóságból és egy mesevilágba érkeznek, hanem elsősorban azzal, hogy az alkotók felismerték a vizualitás jelentőségét, és azt, hogy a komplett élményhez nemcsak zene kell, hanem megosztható tartalom is.

Egészen más ligában focizunk, mint a nagy példaképek, de a magunk módján folyamatosan azon dolgoztunk és dolgozunk, hogy olyan élményt adjunk, amely vizuálisan erős, érdemes lefotózni, megosztani, elküldeni, hazavinni. A Strand esetében ilyen a cirkusz világa, ami sokat ad a vendégeinknek, de a legfontosabb »kellék és látványelem« maga a Balaton, Tihannyal a háttérben

– részletezi.

A szakember előremutatónak tartja sok hazai fesztivál egyedinek mondható kínálatát, stílusát, struktúráját is. Példaként a Fishing on Orfűt, a Művészetek Völgyét, a Campust és a SZIN-t említi. Külön kiemeli, hogy az ő szervezésükben a Velencei-tó partján újrainduló B my Lake fesztivált, amelynél szintén a kreatív megvalósításra törekszenek majd.

Lobenwein Norbert elmondta, hogy a Strand és a SopronFest tekintetében is azt keresik, a zenén kívül milyen extrát tudnak hozzáadni a látogatói élményhez, mivel tudnak egyediek lenni és túllépni a klasszikus fesztivál formán:

„A SopronFest esetében, unortodox módon, egy urbanista fesztiválmodell megteremtése a cél. A fő eseményre hazai és nemzetközi sztárok érkeznek, de az emberi lépték itt is kulcsszó. Nem célunk, és butaság is lenne azt gondolni, hogy a voltos időket kellene visszahozni, egészen más kort élünk. A háromnapos koncertkínálatban idén szerepelnek olyan nemzetközi nevek is, akik csarnokokat, fesztiválokat töltenek meg világszerte, illetve arénákban fellépő, magyar kedvencek is, de számomra ennél izgalmasabb mindaz, ami a városban történik majd június első hetében. 60-80 helyszínen, éttermekben, kávézókban, teraszokon, klubokban rengeteg kiállítás, gasztronómiai esemény, podcastek, filmvetítések zajlanak.

Azt a hangulatot szeretném elérni, ami egy hasonló méretű toszkán városban jellemző, amikor a helyiek ünnepelnek.

A modell működik is, meg nem is: a helyiek megmozdulnak, ünnepelnek, a régió lakói is felkerekednek, de attól még nagyon messze vagyunk, hogy mindez megálljon a lábán. Egyelőre egy turisztikai misszióként, ha kevésbé nagy szavakat akarok használni, akkor egy nagyon költséges hobbiként gondolok arra, amit Sopronban létrehozunk.”

(Borítókép: Bulizók a Balaton Soundon. Fotó: Szollár Zsófi / Index)