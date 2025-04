A gótok nem szexelnek, csak a fekete napot bámulják

A Smashing Pumpkins világhírű gót zenekar augusztusban turnézik az Egyesült Királyságban. A The Guardian ennek apropóján kérdezte Billy Corgan zeneszerzőt a zenei ízléséről – játékosan. Corgan elmondta, hogy a Bread Baby I'm A Want You című dalát már nem tudja hallgatni, az apja miatt így sok hasonló muzsikát kellett hallgatnia gyerekkorában, de már akkor sem tetszett neki. Ez a dal ráadásul arra emlékezteti, amikor a '70-es években egy autó hátsó ülésén ragadt, és teljesen kikészült, amiért yacht rockot kellett hallgatnia. „Úgy éreztem, bárkit meg tudnék gyilkolni, mert inkább Queent vagy Elton Johnt akartam hallgatni.”

A gótok nem szexelnek

Lehullt a lepel, és a Smashing Pumpkins dalszerzője azt is elárulta, melyik az a dal, amit csak titokban szeret. „Amikor vásárlás közben meghallom Katy Perry Roar című számát, mindig arra gondolok: Ez egy jó dal.” De talán azon a válaszán lepődtünk meg leginkább, amikor arra kérték, beszéljen arról, melyik dal illik legjobban a szexhez.

A gót világban nem szexelünk. Csak bámulunk ki egy fekete ablakon a fekete napba.

A Wish You Were Here volt az a dal, amitől elsírta magát, amikor a Pink Floyd bekerült a Hírességek Csarnokába. Elmondta, annyira megérinti, mint kevés másik dal. Volt alkalma velük zenélni, az emiatt érzett örömöt szavakkal ki sem tudta fejezni.

Ki gondolná, hogy Billy Corgan karaokéba is jár, legutóbb a Zero című számukat adta elő. Úgy gondolta, vicces lesz, ha a saját dalát énekli, annyira beleélte magát, mintha a színpadon 50 ezer ember előtt lépne fel. A terve nem vált be, a társaság annyira nem volt vevő a poénra.

The Beatles 25 centért

Billy Corgan életében először a The Beatles She Loves You kislemezét vette meg 25 centért egy garázsvásáron az illinois-i Glendale Heightsben, mindezt úgy, hogy semmit sem tudott a zenekarról. „Egyszerűen tetszett, ahogy a borítón kinéztek, az arcuk félárnyékban volt.”

Tinédzserként nehéz időket élt meg, ám a Metallica Fade to Black dala megváltoztatta az életét, és megmutatta számára a zene erejét. Azt mondta, hogy a temetésén valószínűleg a saját zenéi közül választana, mondjuk az Adore című dalból idézne, csak hogy valamilyen keserű végszót adjon: „Többet kellett volna figyelned rám, amikor itt voltam.”

Itt pedig meghallgathatja Billy Corgan lejátszási listáját, ami voltaképp egy őszinte vallomás arról, ahogyan a zenéhez viszonyul.