Megcsapolja rajongói vérét koncertjein a Metallica

Nem, James Hetfield és Lars Ulrich nem vámpírok. Állítólag. De Te a véredet akarják. Hétfőn a Metallica bejelentette, hogy összefog az Amerikai Vöröskereszttel, hogy az M72 World Tour több tavaszi és nyári állomásán is véradásra ösztönözze a rajongókat − írta meg a Rolling Stone.

A zenekar All Within My Hands nevű alapítványának vezetésével a rajongók vért adhatnak egy limitált kiadású pólóért cserébe az együttes stadionkoncertjei előtt. A kezdeményezésben részt vevő városok között van Nashville, Arlington, Denver, Houston, Atlanta és a kaliforniai Santa Clara.

A Vöröskereszt hihetetlenül hálás, hogy a Metallica segít a vérkészletek feltöltésében ezen a nyáron. Ez az önzetlen tett, hogy a rajongókat véradásra buzdítják, számos rászoruló életét fogja megmenteni

− mondta Darren Irby, a Vöröskereszt egyik vezetője a sajtóközleményben.

A rajongók az előadások előtti napon vért adhatnak, „miközben az M72 stábja a színpadot építi”, hogy segítsenek a balesetek áldozatainak, a rákos betegeknek, a sarlósejtes betegségben szenvedőknek és az újdonsült anyáknak.

A Metallica április 12-én Las Vegasban, a Sick New Worldben tartandó koncertjével kezdi meg az egyesült államokbeli turnéját, mielőtt stadionturnéjukkal bejárnák az országot. A Pantera, a Suicidal Tendencies, az Ice Nine Kills és a Limp Bizkit is a zenekar idei előzenekarai között szerepel.