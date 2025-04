Budapesten lepleződhetett le a titokzatos alkotó

Nagyszabású kiállítás nyílt a középkori magyar művészet egyik legjelentősebb, de személyét illetően titokzatos alkotójáról a Szépművészeti Múzeumban 2025. április 9-én. A tárlat az MS mesterként ismert művészt és korát mutatja be. A mester ismert, valamint újonnan beazonosított művei képet adnak MS alkotói környezetéről, a stílusát meghatározó régiókról és a XV-XVI. század fordulójának magyar történelméről is.

Vajon ki rejtőzhet a titokzatos monogram mögött? Erre a kérdésre keresi a választ a Szépművészet Múzeum új, MS mester és kora című kiállítása, amelynek keretében csaknem száz műalkotás − festmények, térképek, ötvösművek, makettek, kötetek és korabeli dokumentumok − kalauzolják el a látogatókat az MS mester kilétére és művészetére vonatkozó sok évtizedes kutatásban.

Az első szekció a Jagelló-kor történelmi és művészeti hátterét mutatja be, ezzel is kontextusba helyezve MS mestert és kortársait. Ez a bő három évtized volt a középkori Magyar Királyság utolsó virágkora, de a teljes összeomláshoz vezető út is.

Soha nem látott installáció

A második szekcióban látható a kiállítás talán legnagyobb dobása, ugyanis még soha nem volt ilyen formában látható egyetlen tárlaton sem MS mester legismertebb alkotása, a selmecbányai Szent Katalin-templom egykori főoltáráról származó hét táblakép, amelyek egy egész termet elfoglaló installációként jelennek meg a Szépművészeti Múzeumban.

A harmadik teremben MS mester újonnan azonosított műveit állították ki.

A selmecbányai oltáron kívül eddig egyetlen, monogrammal ellátott alkotása volt ismert: egy zenélő szerelmespárt ábrázoló,

a párizsi Louvre-ban őrzött grafika, amely nagy segítség a kutatáshoz.

A kurátorok további hat rajzot azonosítottak a mester alkotásaként, amelyeket a pályakezdő művész Nürnbergben készített munkájának vélik. Ebben a részben nagy hangsúlyt fektetnek a művész és Albrecht Dürer kapcsolatára is.

MS mester újonnan felfedezett rajzain kívül két festmény, Paul Vinck és Anna Heckl epitáfiuma a legfőbb új mű, amely hozzá köthető. Bár első ránézésre távol állnak a selmecbányai táblaképektől, közelebbről szemlélve felfedezhetők rajta az alkotó vonásai.

A mű születésének körülményei támpontot nyújtanak MS mester működésének feltérképezéséhez is, valószínűvé teszik, hogy MS mester műhelye ekkor, az 1500-as évek első évtizedében már Bécsben működött, és innen tett eleget a selmecbányai megbízásnak.

– olvasható a kiállításon. Emellett külön részben állították ki a bécsi Szent István-székesegyház három szentet ábrázoló falképegyüttesét, egy további, Egy kései MS mester? című szekciót is Alexius Funck és Margarethe Stainer 1520-as években készült bécsújhelyi epitáfiumával, valamint az osztrák művészetben akkor fellépő új tendenciákkal. Itt felvetődik, hogy

a monogram mögött rejtőző festő egy bizonyos Michel Schröter lehetett...

A látványos záró rész a mester itthon őrzött alkotásain a modern készítéstechnikai és anyaghasználati kutatásokat mutatja be.

(Borítókép: MS Mester és kora kiállítás. Fotó: Szollár Zsófi / Index)