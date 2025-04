Hamarosan kiderül, mit láthatunk az újonnan alakult Erkel Színházban

Az Erkel Színház megújulva, határozott profillal és izgalmas bemutatókkal gazdagítja a hazai kulturális életet, olvasható az intézmény közleményében. A Szente Vajk és Cseke Péter vezetésével működő színház elsősorban musicalek otthona lesz, saját produkciókkal és látványos előadásokkal várva a közönséget.

2025. május 2-án este 8-kor kerül sor az eseményre, ahol különleges és egyedi módon mutatják be az érdeklődőknek a színház új irányvonalát. Az egész estés zenés produkció előrevetíti, milyen szellemiséget képvisel majd a teátrum, és felcsendülnek az ősztől színpadra kerülő darabok legismertebb részletei.

Kerestük a formát és gondolkodtunk az első megjelenésen, végül úgy döntöttünk, egy különleges koncerttel mutatkozunk be. A koncert során megismerhetők lesznek nyitóévadunk produkciói is. Ezen az estén tisztelgünk azok előtt, akik az elmúlt hatvan évben sokat tettek a magyar musicalért – néhány ikonikus dalt is előadunk tőlük, olyan kollégákkal és színészekkel közösen, akikkel a jövőben is együtt szeretnénk dolgozni