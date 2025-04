Egész nap versek szólnak a tömegközlekedési eszközök állomásain

A KIM helyettes államtitkárának ismertetése szerint az idei évben a magyar irodalom számos kiemelt művészének jubileumát ünnepeljük: József Attila születésének 120. évfordulója mellett Jókai Mór író születésének 200., Márai Sándor születésének 125. évfordulóját, de Szabó Lőrinc és Nagy László születésének 125., illetve 100. évfordulója is ebben az évben van.

Ezekben a versekben ott van a magyar néplélek, elkísérnek bennünket gyerekkorunktól fogva életünk legjelentősebb állomásain

– hangsúlyozta Novák Irén. Hozzátette, az évfordulókhoz kapcsolódóan a KIM országos programokat indít, amelyek középpontjában a költők jelentősége, életútjuk és művészetük megismertetése áll.

Bói Lóránd, az Építési és Közlekedési Minisztérium közlekedésstratégiáért felelős helyettes államtitkára emlékeztetett arra, hogy idén 200. éve született Jókai Mór regényíró, a március ifjak egyike, nagy magyar mesemondó, aki verseket is írt. A KIM, az Építési és Közlekedési Minisztérium és a MÁV Zrt. együttműködésében indult Versek a peronon - Versvonat programban az utazóközönség Jókai néhány versével is találkozhat. Emellett a közlekedési társaságok területén több száz kijelzőn is látható lesz a Jókai 200 logó, valamint több helyen olvasható formában is hozzáférhetőek lesznek a versek.

Bói Lóránd emlékeztetett arra, hogy 1846. július 16-án indult az első vonat Pest és Vác között, ezért a MÁV Csoport 2026-ban ünnepli az első hazai vasútvonal megnyitásának 180. évfordulóját. Jókai 21 éves volt, amikor az első vonat elindult Magyarországon, azon az útvonalon, ahol a Versvonat is közlekedik – mutatott rá.

A magyar költészet napja alkalmából az Index is összegyűjtötte a kétezres évek legjobb magyar verseit, a győztes költeményt pedig László Zsolt színművész előadásában hallgathatják meg.