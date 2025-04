Ilyen se volt még: az Index összegyűjtötte a kétezres évek legjobb magyar verseit

Az Index kulturális rovata arra vállalkozott, hogy megtalálja a kétezres évek legkiválóbb magyar lírai alkotásait. Olvasóink joggal tehetik fel a kérdést, mire jó egy ehhez hasonló toplista, mit szeretnénk elérni. A félreértések elkerülése végett eláruljuk. Vállalkozásunk elsődleges célja a magyar kortárs irodalom népszerűsítése, szeretnénk felmutatni olvasóinknak a mai magyar kultúra legbecsesebb alkotásait. Ha ismerik őket, akkor olvassák őket ismét, mikor máskor, mint a magyar költészet napján.

Persze azt sem bánnánk különösebben, ha a következőkben olvasható tízes listánk nyomán jelentékeny párbeszéd alakulna ki arról, hogy a 2000 óta eltelt időben mely lírai alkotásokat sorolhatjuk a magyar irodalom legnagyobb hatású művei közé. Fontosnak tartjuk az erről szóló kulturált vitát. Szükség van rá. Megkerestünk 72 kiváló szakembert, akik közül többen elfogadták felkérésünket, megosztották velünk a saját top 10-es listájukat. Az Index kulturális újságírói is részt vettek a listaállításban, de mi csak egy verset választottunk, szavazatunk pedig csupán öt pontot ért. Az eredményeket kiértékeltük, a végeredményt pedig most megmutatjuk.

1. Erdős Virág: Ezt is elviszem magammal

Erdős Virág József Attila-díjas magyar költő, író, drámaíró 1968. február 27. született Budapesten. Verseiből számos további versmegzenésítés készült (Szalóki Ági, Presser Gábor stb.), de jó néhány verséhez a költő maga írt dallamot.

viszem a régen kihízott nacim viszem a kelet-német származású macim ezernyi véglet közül a köztest viszem a Csokonai Vitéz Mihály Összest

A teljes verset ide kattintva olvashatja el.

2. Kántor Péter: A könyvespolc előtt

Kántor Péter 1949. november 5-én született Budapesten. Líraszemléletének egyik összetevője a „nagy” és az „apró” viszonylagosságának állandó tudata, s az ebből fakadó humor. Verseit több nyelvre lefordították; több nemzetközi költői fesztiválon szerepelt Európában, az Amerikai Egyesült Államokban, Afrikában, Kínában. Hosszú betegség után hunyt el 2021. július 21-én. Hamvait (végakaratának megfelelően) a Dunába szórták.

Az ördög súgta nekem egy napon, vagy egy túlbuzgó angyal inkább, igen, egy olyan, aki folyton terveket sző az emberek javára állítólag, ne halogasd tovább, súgta az angyal, mire vársz? egyszer meg kell tenni úgyis, gyerünk, selejtezd ki a könyveid!

A teljes verset ide kattintva olvashatja el.

3. Nádasdy Ádám: Maradni, maradni

Nádasdy Ádám 1947-ben született Budapesten. Költő, nyelvész, műfordító, az ELTE Angol Tanszékének egyetemi tanára volt mintegy 40 évig. Számos tanulmányt és verseskötetet publikált, Shakespeare több drámáját is lefordította.

Az átzuhanás, az megterhelő. Ilyenek: az elalvás, a fölébredés, a megszeretés, a meggyűlölés; amikor vendégek várhatók, a boltban a tanácstalan álldogálás, hogy házigazdává átalakuljak; a vendégség után pedig a bútor, mert vissza kell tolni megint privátba.

A teljes verset ide kattintva olvashatja el.

4. Parti Nagy Lajos: Szívlapát (holaha zanzák)

Parti Nagy Lajos 1953-ban született Szekszárdon. Napjaink egyik legzseniálisabb nyelvművésze. Versben, prózában, drámában egyaránt képes jelentőset alkotni. Parti Nagy műveivel ez idáig mintegy 300 kritika vagy tanulmány foglalkozott, a szerzővel több mint 60 olyan interjú vagy beszélgetés készült, amelyek nyomtatásban is napvilágot láttak. A szerző több mint 30 díj tulajdonosa.

»hezitt állok, mást nem tehetek« Egy originál haza-ötlet hiányzott péntek éjszaka. Az égbolt füstös, lomha kotlett, szállongott rím és vérszaga. »Elmentem és megyek haza«, de hogy hová, az fel nem ötlött, fáradt agyam a fellaza memórián át kikönyöklött. A Duna csak folyt és Plaza, folyott le rajta kurd, török, lett, múlt és jövő híg halmaza, folyott le szerzet és öröklet, elmentem én hová haza, s a rím kedvéért negyed öt lett.

A teljes verset ide kattintva olvashatja el.

5. Kemény István: Célszerű romok

Kemény István 1961-ben született Budapesten. Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen magyar–történelem szakon diplomázott 1990-ben. Kortárs irodalmunk konszenzusosan megkerülhetetlen szerzőjévé, különösen nagy hatású szereplőjévé vált az elmúlt évtizedekben. Lírája mellett immár prózája is nagy hangsúlyt kapott, emellett nem lehet kellőképp méltatni az őt követő költőgenerációkra gyakorolt közvetlen vagy közvetett hatása miatt.

Egy szép napon, mikor egy régi fénykép, egy fél pár kesztyű vagy más kacat miatt, nem is tudom, de a régi önmagammal szembesültem már megint, hogy milyen buta voltam, és szívtelen, és bár a helyzet nem túl sokat változott, valami csoda folytán mégis vannak gyerekeim, múltam, sőt, gerincem, egyszóval, hogy ma mennyivel boldogabb vagyok,

A teljes verset ide kattintva olvashatja el.

6. Kemény István: Nílus

Ha te is voltál már Nílus, egy hullafáradt folyó Egyiptomban, ébredtél már egy hatezer kilométer hosszú csúszdán takaró nélkül párologva egy majdnem eltelt délelőtt két sistergő part között, mit csináltál, hol jártál az éjjel,

A teljes verset ide kattintva olvashatja el.

7. Kemény István: Fel és alá az érdligeti állomáson

A gazban román cigarettás doboz és bánat a szívben, leszegett fej, erős napsütés, még mindig fiatalnak látszom. Az ilyen alakokat hogy megvetettem, az ilyen figurákat hogy sajnáltam, mert azt mondták, nincs már itt semmi, nincs bizony, bezzeg valaha.

A teljes verset ide kattintva olvashatja el.

8. Szabó T. Anna: Elhagy

Talán kevesen szállnak vitába azzal, hogy Szabó T. Anna korunk egyik legmeghatározóbb magyar költője. Versei azonnal berántanak: ha olvasni kezded, mész vele, ha akarsz, ha nem. S talán kevesen tudják, de ő az a költő, aki akár egy félórás autóút alatt is képes rímbe foglalni az érzéseit. Mindezt úgy, hogy a szöveg akár azonnal mehetne a nyomdába, másnapi megjelenéssel – persze csak akkor, ha ragaszkodunk a papírhoz. Szabó T. nem ragaszkodik, ő a facebookos oldalát is előszeretettel használja. Nem is akárhogyan. Posztjai is tele vannak élettel, szenvedéllyel írja. Mindig olyan, mintha gyógyír volna – bármire és minden ellen.

Elárul és elhagy. Kilök magából és elhagy. Önmagát adja ennem és elhagy. Ringat és elhagy. Talpam simogatja, fenekem törüli, hajamat fésüli, elhagy. Orrom az illatát issza, ölel: »Soha nem hagylak el!« Elhagy. Áltat, mosolyog, súgja: »Ne félj!« Félek és fázom, és elhagy.

A teljes verset ide kattintva olvashatja el.

9. Térey János: Fagy

Térey János Debrecenben született 1970. szeptember 14-én. Első verseskötete már 21 éves korában, 1991-ben megjelent Szétszóratás címmel, folyamatosan publikált az Élet és Irodalomban, a Holmiban, a Jelenkorban, az Alföldben és a 2000-ben. Novellái és versei mellett több regénye is megjelent, amelyeket gyakran verses formában írt meg, a kortárs magyar irodalomban szinte egyedülálló módon. Térey János 2019-ben, 48 éves korában halt meg hirtelen egészségügyi probléma következtében.

A hófúvás szívében villogó Ezüstkorong a régi toronyóra: Számlapján két jogarnyi mutató Hajszolja egymást, s minden új fogócska Csúcspontja, hogyha körre kört robogva Éjfélt mutatva egyesülnek ők; A vaksors vágyát bűvölik valóra, Ha percre bontva a megmérhetőt, Ízekre szedik az egyöntetű időt.

A teljes verset ide kattintva olvashatja el.

10. Tóth Krisztina: Kelet-európai triptichon

Tóth Krisztina 1967-ben született Budapesten. Az egyik legismertebb és legolvasottabb magyar szerző, munkáját számos irodalmi díjjal ismerték el. Verset, prózát, színpadi műveket és gyerekkönyveket egyaránt ír. Tíz verseskötete és nyolc prózakötete jelent meg. Műveit több mint tizenöt nyelvre fordították, regényei és novellái olvashatóak többek között német, francia, lengyel, finn, svéd cseh és spanyol nyelven is.

I. Nevünket mondja a hangosbemondó és mi felpattanunk. Nevünket rosszul írják és rosszul ejtik, de mi készségesen mosolygunk. A szállodákból elhozzuk a szappant, az állomásra túl korán megyünk. Nehéz bőrönddel, bő nadrágban mindenütt ténfereg egy honfitársunk. Velünk mennek a vonatok rossz irányba, és ha fizetünk, szétgurul az apró.

A teljes verset ide kattintva olvashatja el.

Az Index top 10-es listájának létrehozásában: Bakó Sára, Bedecs László, Bence Erika, Benedek Szabolcs, Borsányi Katinka, Döme Barbara, Fodor Miklós, Görföl Balázs, Hegedűs Claudia, Horváth Eve, Jenei Gyula, Kerber Balázs, Kőhegyi András, Lajtos Nóra, Losonczy Attila, Radnai Dániel, Smid Róbert, Vajna Ádám, Visy Beatrix és Vörös István működött közre, munkájukat ezúton is köszönjük.