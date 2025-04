A magyar csapat Tokióig menetelt, hogy a világelsőségért megküzdhessen

Meglepő vagy sem, a korábban underground műfajként számon tartott beatbox ma már jócskán kinőtte magát. Világversenyei arénákat töltenek meg, az ismertebb előadók rendre megjelennek a legkülönfélébb fesztiválok színpadain (akár 2024-ben a Szigeten), a műfajt pedig tízezrek űzik és hallgatják. Egyik legismertebb versenye a Grand Beatbox Battle, amire minden évben előadók tömegei jelentkeznek, hogy megmérettessék magukat a világ legkülönfélébb beatboxereivel. Ez 2024-ben is így történt, amikor a meOne nevű magyar formáció versenybe szállt, hogy crew (csapat) kategóriában történelmet írhasson Tokióban.

Persze ez nem olyan egyszerű, mint ahogy elsőre tűnik, hiszen számos jelentkező megméretteti magát egy olyan ország közönsége előtt, amely sok szempontból jelentősen eltér attól, mint amit Európában megszokhattunk. Elképesztő profizmus és valódi versenyhangulat jellemzi az eseményt, ami mind a nevezők, mind a rendezvény technikai és minőségi színvonalán meglátszik.

A sztorit egy kis helyzetelemzéssel kezdeném (ami később igazán fontos lesz), mivel a verseny kapcsán bő egy hetet tölthettem a srácokkal Japán fővárosában. Tokióról tudni kell, hogy külvárosaival együtt a világ legnépesebb metropoliszáról van szó, a 2024-es adatok szerint mintegy negyvenmillió ember él ott. Ha a közösségi médiában terjedő videókat nézünk a városról, akkor látni, ahogy a vonatokra felpasszírozzák az embereket, a Shibuya Crossingon néha New Yorkot megszégyenítő embertömeg hömpölyög, és furcsábbnál furcsább dolgok hatnak az érzékszerveinkre az óriási kivetítőktől kezdve a jelmezben éneklő tinilányokig.

A videókból sok minden tényleg igaz, hiszen a japán fővárosban valóban terhelik a receptorokat (még a taxikban is találni tévét, amin reklámok mennek), és mi is kaptunk egyenruhába öltözött popénekes lányoktól névjegyet, hogy menjünk el a koncertjükre. Habár a Halloween estéjén utcára vonuló tömeg ténylegesen fullasztóan hatott, van egyfajta rendezettség a város működésében.

Mi nem tapasztaltuk meg a metróba való bepréselést, bár voltunk zsúfolt buszokon, ami nagyjából annyira kellemetlen, mint néhanapján az ötös hév csúcsidőben. Akkora dugóval pedig, mint ami a Széll Kálmán téren vagy a körutakon nálunk napi szintű, nem találkoztunk a tokiói belváros környékén, és hiába a legnépesebb metropolisz, nem érezni azt a zsúfoltságot, mint amire számítanánk.

Azt is érdemes kiemelni, hogy a japán emberek a híresztelésekkel ellentétben ugyanúgy, jóízűen nevetnek és jól érzik magukat a mindennapokban, a klisésen rájuk sütött előzékenység pedig részben tényleg igaz. Amennyiben egy vendég tiszteletben tartja azokat a helyi normákat, miszerint nem illik hangoskodni a tömegközlekedési eszközökön (sem telefonálni, sem hangosan beszélni), utcán sétálva illetlenség enni (nincs is sok szemetes kihelyezve), illetve tisztességesen üdvözöljük a másikat és megköszönjük a segítséget, kiszolgálást vagy előzékenységet, akkor általánosságban a helyiek is viszonozzák a tiszteletet.

Gyerekbarát tombolás

Ez a fajta szervezettség, rendezettség, kontrollált környezet és életforma pedig épp azért fontos, mert a koncertkultúrájukban is visszaköszön. A 2024-es Grand Beatbox Battle (GBB) a Toyuso PIT színpadán zajlott, egy kisebb arénában, ahová első blikkre azt mondanám, mintegy 3-4 ezer fő fért be. Ezt maradéktalanul kihasználta a tokiói közönség,

ugyanis túlzás nélkül lehet állítani, hogy teltház volt.

Egy varrótűt nem lehetett volna leejteni anélkül, hogy valakibe bele ne álljon, de egyáltalán nem volt veszélyérzetünk. Ennek két fő oka, hogy még az alkohol fűtötte koncertközegben sem bolondult meg úgy a nézősereg, hogy egymást agyonnyomva, ütve, verve tomboljon (pedig ugrálás volt rendesen), plusz a szervezők és a biztonsági személyzet is elég komolyan vette az előírások betartását.

A nézőtéren különböző, szivaccsal bevont korlátokat helyeztek el, ezzel gátolva, hogy a közönség hömpölygése bárkit összenyomhasson, másfelől külön szekciókat kerítettek el többek közt a kisgyermekeseknek, mozgássérülteknek. Ide speciális jegy szólt, és csakis az mehetett be, aki kérte, és a szervezők indokoltnak vélték,

a belépést pedig külön biztonsági őr felügyelte.

De nem csak a szervezés, hanem a közönség is jelentősen más, mint amihez itthon, vagy nyugaton szoktunk. A helyiek egy technikai átállás során nem feltétlenül mennek ki, és tömörülnek a sörcsapokhoz, hanem inkább leülnek azon a helyen, ahol addig álltak – mondjuk az általános tisztaság is jóval nagyobb. Másfelől egy tökéletesen instruálható nézőseregről beszélünk, ami ugrál, énekel és tombol, ha az előadó arra kéri őket, ugyanakkor maguktól nem kezdenek kántálásba, vagy szakítják félbe a színpadon lévő művészeket bekiabálással, őrjöngéssel, bármivel. Inkább feszülten figyelik, hogy az előadó, akire jegyet váltottak, mivel fogja meglepni őket.

Így kell belevágni

A Grand Beatbox Battle hosszú évek óta hasonló mechanizmussal dolgozik: a világ minden tájáról lehet nevezni, amihez nem kell mást tenni, csupán feltölteni a YouTube-ra egy „wildcard” videót, amiben megadott időkorláton és formai követelményeken belül kell megmutatni, hogy adott nevező mire is képes.

Itt minden a versenyzők kreativitásán múlik, hiszen művészi megkötések nincsenek.

Egyes jelentkezők dallamos, mások inkább technikás, néhányan komor, megint mások pedig szórakoztató videóval állnak elő, a zsűri pedig értékeli az egyedi ötleteket és a profi megvalósítást is.

Ezek alapján dönt a szakmai grémium, ami rangsorolja a jelölteket, így tulajdonképpen mindenki küzd mindenkivel az első körben. Végül a szakemberek döntései alapján megszületik a végső lista, amit a GBB közzétesz, ez alapján dől el, hogy ki kerül be a versenybe.

Kategóriánként eltér, hogy hány versenyzőt invitálnak meg Tokióba, a crew kategóriában pedig mindössze négy csapat mérhette össze tudását 2024-ben az élő versenyen. A magyar formáció, a meOne világszinten a második helyet nyerte jelentkező videójával, így novemberben elindulhattak Japánba, akárcsak ellenfeleik: az indiai The Young Drug, a francia Kowler Rangers és a helyi Sound of Sony.

Akár a sport

A beatbox versenyek hangulata kicsit a rap csaták és a sportversenyek között van félúton. Bár művészet, épp úgy versenyzik egymással a színpadon álló két előadó, mint akármilyen világbajnokság résztvevői a páston vagy a gyepen. Az igazi nehézség azonban mégis abból fakad, hogy itt nem az győz, aki nagyobbat ugrik, vagy gyorsabban fut. A zsűri tud teljesen objektív tények alapján dönteni, mint a hangok tisztasága, a ritmusok pontossága, de akadnak olyan értékelési szempontok, akár az előadás kreatív része vagy adott beatboxer színpadi jelenléte, amik már kevésbé egyértelműek egy kiélezett versenyhelyzetben.

A crew kategória, amiben a magyar csapat versenyzett, egy elimination körrel kezdődött, ami gyakorlatilag egy kvalifikációs futamra hasonlít leginkább. Minden induló formáció mintegy négy percben prezentálhatta tudását a zsűri és a Toyuso PIT közönsége előtt. Az ítészek ennek alapján pontozták, majd rangsorolták a produkciókat, így kialakult, hogy melyik két csapat küzd meg az első helyért, és melyik formációk a harmadikért.

Az elimination során a meOne nem csak a színpadi energiára és a technikára fektetett nagy hangsúlyt, de a közönség szórakoztatására és kapcsolatteremtésre is. Rengeteg kiszólást építettek be, ahol a beatbox közösségnek címzett belsős poénok, a tömeg instruálása és a köszönetnyilvánítás váltogatta egymást. A srácok stratégikusan (számolva a helyi közönség sajátosságával), folyamatosan kapcsolatban maradtak a nézőkkel, akik remekül rájuk hangolódtak, valódi koncerthangulatot teremtettek.

A kvalifikációs körben újfent a második helyet szerezték meg, így a meOne szállhatott harcba a világelsőségért a tokiói versenyen. Ellenfelük, a francia Kowler Rangers azonban egészen más stílusú showt tolt, így a srácoknak két kihívással is szembe kellett nézni:

Milyen taktikát alkalmazzanak ellenfelükkel szemben, hogy zeneileg felül tudjanak rajtuk kerekedni?

Hogyan tudnak olyan ötlettel előrukkolni, amivel show szinten is elnyerhetik a zsűri és a közönség kegyeit?

Ahogy korábban is írtuk, egy beatbox csata több ponton is hasonlít egy rap párbajra – aki vett részt ilyenen, vagy legalább látta a 8 mérföldet az olvasóink közül, most előnyben van. Az ellenfelek nem csak egymásnak adják a kilincset, felmennek a színpadra, majd szépen előadják saját produkciójukat. A párbaj során mindkét csapat a színpadon áll, van lehetőségük egymásra reagálni, és ha elég profik,

a zsűri és a közönség tetszését is jobban elnyerhetik egy-egy ütős kontrával, legyen szó zenei megoldásról vagy showelemről.

Bár azt hihetnénk, hogy ez a hét a nyaralásról szólt (hiszen egy csapat magyar srác végre eljut Japánba), a valóság az, hogy akár a sportversenyeknél, folyamatos, komoly felkészülés, próbálás, gyakorlás és tervezés előzte meg a döntő napját. Az elimination kör után a csapat minden napja azzal telt, hogy tervet szőttek, elemezték a franciák stílusát és azon morfondíroztak, miként vehetik fel a kesztyűt ellenfelükkel, hogyan fog kinézni a színpadi párbajuk. Mivel végignéztük testközelből ezt a folyamatot, annyi kulisszatitkot elárulhatunk, hogy a megjelenés – hiszen ellenfelük is nagy hangsúlyt fektetett erre – kiemelten fontossá vált a döntő során a magyar csapatnak.

Döntő

A GBB nem egy apró esemény, így versenyszámokon túl számos showcase előadást is láthatott a rendezvény három főnapján a közönség, ahol nemzetközi beatbox sztárok, korábbi bajnokok és helyi hírességek is megcsillogtatták tudásukat. Ennek ellenére, bár buli szempontból kicsit oldottabbak a visszatérő előadók, a versenyzők harcai vonzzák többnyire a legnagyobb figyelmet. Kiélezett helyzet, hiszen pénz és tárgyjutalom is párosul a bajnoki címek mellé, amik magukban is hatalmas dolognak számítanak mind a beatbox, mind a könnyűzene tágabb világában.

Az úgymond oldalvonalról figyelve a meOne négy tagja, Blaz, Shackle, Kristof7s és Raptor az utolsó percekig készültek. Még mielőtt berontottak volna a színpadra, a takarásban is elismételték, mi is a terv, mire kell figyelni, de volt valami, ami talán minden másnál fontosabb instrukcióként szolgált. Hogy élvezzék, amit csinálnak. Éveken át nézték ezeket a versenyeket online, figyelték a bajnokokat,

most pedig egy álom vált valóra, akár nyernek, akár nem.

Így, bár profizmusból nem volt hiány, a srácok színpadi viselkedése meglepően oldott hangulatú volt. Talán túlzás nélkül állíthatjuk, hogy a sok poén és jó showelem miatt a négy döntős közül az ő előadásuk volt a közönségkedvenc az aréna vendégeinél – legalábbis a hangulatot, éljenzést tekintve. Amikor pedig lejöttek a színről, látszott az extázis, és hogy komolyan gondolják: aki ide eljut és belead mindent, az már történelmet ír, akárhányadik is legyen.

Az utólagos visszhangok, elszórt beszélgetésmorzsák alapján annyi kiderült, hogy a zsűriknél sem volt egyértelmű, hogy melyik produkció volt az erősebb. Kiélezett verseny volt, ahol végül a francia csapat hozta el a világelső helyet, a magyar csapat pedig az ezüstérmet. A srácokat ez mégsem törte le. Örültek annak, amit elértek, és büszkék voltak a teljesítményükre függetlenül az eredménytől. ,

elfogadták és tiszteletben tartották a zsűri döntését, közben pedig hálásak voltak, hogy ott lehettek a döntőben.

Ezután pedig mehetett a féktelen parti, az ismerkedés a legendákkal, mulatás a GBB utolsó estélyén, az afterpartyn meg a másnap már plusz eseményként megrendezett Seven to smoke eseményen, ami egy speciális, kisebb versenyforma, amire bárki jelentkezhetett kvalifikáció nélkül – el is ment rá egy nap, hiszen előadók tucatjai éltek a lehetőséggel.

Bár a meOne jelenleg szünetel, hazaértük után több fellépésük is volt, például a kézilabda EB megnyitója, ahol ők voltak az egyik vendégprodukció. Hogy a csapat a későbbiekben újra összeáll, és folytatja-e a közös munkát, egyelőre nem tudni, de megjelenésük több szempontból is feltette Magyarországot a beatbox térképére.

(A versenyző csapat egyik tagja a cikk szerzőjének testvére.)

(Borítókép: Szekeres Tamás)