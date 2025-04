Belesajdult a szívünk, ahogy előadta a meghalt barátja versét

Költészet járta át a budapesti Magvető Café minden zegét-zugát csütörtök este. Költők és a magyar líra szerelmesei rendhagyó módon ünnepelték együtt a Magvető Kiadó 70 éves születésnapját a magyar költészet napja előestéjén, abból az apropóból, hogy megjelent az Időmérték – 70 vers című kötet, amely az elmúlt harminc évben a Magvetőnél megjelent hetven költő verseiből ad válogatást: így tisztelegve a kiadó tágabb és szűkebb múltja előtt.

Lelkünkben őrizzük

Az impozáns kötet abszolút főszereplője volt az estnek, a színpadkép is ezt jelezte: a könyv egy komódszerű, tömör asztalon „álldogált” végig, egy mentes víz társaságában, a bútor mellett egy mikrofon, ahol többen megfordultak a csaknem két és félórás esemény alatt. A rendezői jobbon zongora, amely előtt Turi Tímea, a kiadó főszerkesztőjét lehetett látni, a másik oldalon pedig Szegő János szerkesztőt. Ők gyűjtötték gondosan egy csokorba a műveket, az est alatt pedig moderáltak, konferáltak, és még verseket is mondtak néhány olyan költőtől, akik már nem lehettek velünk ezen az estén, vagy mert nem tudtak eljönni.

Az alaphangot Arany János Toldija adta meg, amelyet Bánhidi Lilla színművész kiváló előadásában hallhattunk. Őt követte Babiczky Tibor, aki Sherlock Holmes-ra emlékeztető öltözékében, hosszú, kockás, bézs szövetkabátban lépett a színpadra. Megjegyezte, rendkívül furcsa Arany János verse után jönni, de jó is, majd meghallgathattuk tőle a Mozaik című művét.

Bereményi Géza saját kötetével érkezett, a mikrofon elé állva picit eltartotta magától a könyvét, és úgy kezdte el mondani a Karom kitárva című művét, hogy a tekintetét is jól láthassuk. Remekül kezdte, két sor után behúzott az előadás, de aztán hirtelen megállt. Szünetet kérve ezt mondta:

A helyemre kell mennem a szemüvegemért.

Teljesen emberi jelenet volt, a közönségnek is tetszett, majd amikor visszatért, csíkos ingjében, szürke zakójában, elegánsan, időnként karját kitárva adta elő versét, az utolsó két mondat előtt ismét megállt, levette a szemüvegét, a közönség felé nézett, és erőteljes orgánummal így mondta el az utolsó két sort:

Egy ilyen élet nem jár akárkinek!

Mondd már az árát, mondd mennyit ér neked!

Falcsik Mari nemcsak Arcképe kölyökkutya... versével, de orgánumával is lenyűgözött, amikor megszólalt. A művet egy fehér lapra írta, de nem igazán használta, csak egyszer, és az előadásnak még jót is tett, hiszen ekkor a hangszíne is megváltozott, mélyebb lett. Szegő János egy Fekete-Fehér blokkot konferált fel, így érkezett a színpadra Fekete Ádám, Fekete Vince és Fehér Renátó a színpadra.

Megtanultunk élni

A szerző tolmácsolásában élvezhettük mások mellett G. István László, Kupihár Rebeka, Varró Dániel, Vida Kamillia, Schein Gábor és Zilahi Anna költeményét. És különleges pillanatokat nyújtottak a színészek előadásában elhangzott versek, mint amikor

Pataki Ferenc Kántor Péter Megtanulni élni,

Bánfalvi Lilla József Attila Szürkület,

Takács Katalin Radnóti Miklós Este a kertben,

Szikszai Rémusz Kovács András Ferenc Orpheusz ismét alászáll versét adta elő – zseniálisan.

Szikszai azzal indított, egy kezén meg tudja számolni, hány igaz barátja van/volt az életben, ebből az egyik a 2023-ban, 64 éves korában meghalt KAF volt, ennél a versnél ezért is állt picit nehezebben a színpadra. Innen üzenjük, a vers üzenete, és a Kovács András Ferenc iránti szeretete is átjött, majd belesajdult a szívünk. Mesterházy Mónika kihasználta a teret, a színpad jobb oldalán lévő zongora elé állva olvasta fel a versét. Nem sokkal később Nádasdy Ádám követte őt, aki a mikron előtt megállva jobb kezét a zsebébe tette, a másikban a kötetet tartotta, és időnként a közönségre nézve adta elő a költeményét, hétköznapi lazasággal.

Úgy érzékeltem, hogy a közönség is élvezte az olykor maratoninak tűnő produkciót, a több mint két óra alatt csupán néhányan mentek a pulthoz, hogy kiürült poharukat újratöltessék. És rájöttem, nemcsak úgy lehet élvezni valamit, ha az ember nézi, néha elég, ha hallgatja, és talán most belefér, ha így fogalmazok: a szemeivel lát. Teszem ezt azért, mert akadt egy farmerkabátos férfi, aki az egész est alatt a pultnál üldögélt, a színpadból vajmi keveset láthatott, főképp azért, mert háttal ült. Persze, simán előfordulhatott, hogy időnként odanézett. Másokéhoz hasonlóan az ő boros pohara is kiürült, s ahogy telt az idő, eltűnt a pohár, az üresen maradt körülötte az asztal, ám az Időmérték – 70 verseskötet végig a kezében volt, és együtt élt a versekkel, ment velük, belélegezte azokat.

