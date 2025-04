Dokumentumfilm született a kocsmázásról, mégsem a berúgásé a főszerep

Sipos Bence rendezésével, Rajnai György producer kezei között született meg a Romokból című dokumentarista alkotás, ami a budapesti romkocsma kultuszt helyezi középpontjába. A művet a Magyar Film Napján mutatják be a közönségnek.

„Itt töltöttem tényleg a felnövekedésemnek nagy részét ezekben a terekben. A romkocsmákban egyébként többször fel is léptem a Akkezdet Phia zenekarral” – idézi Závada Péter írót, a film egyik megszólalóját a hozzánk eljuttatott közlemény.

Szilvási István, a Gipsy Folk Band énekese pedig eképp foglalta össze emlékeit:

Rengeteget játszottam, de tényleg rendkívül sokat játszottam a romkocsmákban. Nekünk a szabadságot jelentette és a cigány folklór kultúrának a megjelenítési lehetőségeit. És ami még a legfontosabb, hogy a cigányságnak és a magyarságnak volt egy olyan kulturális tere, ahol teljesen egyértelműen bebizonyosodott az, hogy tudunk egymás mellett élni, hogy a kultúrák hatnak egymásra.

A Romokból című film számos hazai művészt és közszereplőt szólaltat meg, továbbá az évtizedek óta dübörgő romkocsma kultusz ikonikus szereplőt, klubtulajait. A fent említett neveken túl az alkotásban megjelenik még többek közt Péterfy Bori, Ónodi Eszter, Papp Szabolcs, Bíró Kriszta és Szűcs Levente is.

Első nekifutás

A friss alkotás elsőként kísérli meg dokumentarista módon, átfogóan bemutatni a budapesti romkocsmák kultikus közegét. A történet a helyek hőskorát, jelenét és bizonytalan jövőjét taglalja. Ahogy a hozzánk eljuttatott közleményben az alkotók is összefoglalják, a budapesti romkocsmajelenség a kétezres évek elején robbanásszerűen lépett be a főváros életébe,

és megalakult a ma már mindenki által ismert bulinegyed.

A századfordulón még virágzó fővárost a világháború egy szempillantás alatt kizsigerelte. A lakóknak mindent elölről kellett kezdeniük, kitartásuk és akaratuk pedig ismét élettel és célokkal töltötte meg a várost, ami aztán újra a hanyatlani kezdett. Ebben a körforgásban létezik Budapest, és ehhez kapcsolódik hozzá a romkocsma,

aminek kultusza a kelet-európai romokból építkező állandóságot foglalja magába.

Az alkotók a még 2023-ban bemutatott, azonos című, ötrészes sorozat jeleneteit használták fel, ami a főváros ikonikus romkocsmát mutatta be, de számos új részt is felvettek ezek mellé. A mostani, hiánypólónak szánt filmet 2025. április 26-án mutatják be, a Kino Cafe Moziban.