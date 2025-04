Egy magyar testvérpár a hiányzó kapocs a nyugati rockzene és az asztrofizika között

A Végtelen zene című dokumentumfilm premierjét az Uránia Nemzeti Filmszínházban tartották 2025. április 9-én. A széksorok zsúfolásig teltek. Az egykori Panta Rhei zenekar alapító testvérpárja, Szalay András és Szalay A. Sándor is részt vett a jeles alkalmon, hiszen az ő életük került terítékre a nagyérdemű előtt.

Bár szakmai körökben mindkettejük neve közismert – hiszen Szalay András a hangszerfejlesztés nemzetközileg elismert úttörője, míg Szalay A. Sándor az asztrofizika és a kozmológia világhírű professzora –, sokan nem is tudják, hogy valójában mennyire jelentős életutat tudhat magáénak a két férfi. A mostani film ebben nagy segítség, hiszen interjúkon, hazai és nemzetközi szaktekintélyek véleményén és gondolatain keresztül tudhatjuk meg azokat a részleteket, amelyek a felszínen látható sikereken túl valóban páratlanná teszik történetüket.

Sikongatáson innen és túl

Mint a Kossuth-díjas Szalay Sándornak, a Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató Intézete egyik alapítójának fiai, teljesen más közegben nőttek fel, mint a nagy többség. Sikerükhöz feltehetően ez is sokat hozzátett, hiszen ahogy Laár András is elmondja a filmben (akivel a Panta Rheiben közösen is zenéltek, mielőtt az énekes megalapított volna a KFT-t), még a hétköznapokban is olyan kommunikáció folyt a családban, ami valóban ritkaság. Hiszen a fiúk édesapja és édesanyja is tudománnyal foglalkozott, lakásuk félig otthon volt, félig labor/műhely. Ahogy apjuk is néha maga készítette az eszközeit, úgy a fiúk is már a kezdetektől találmányokban gondolkodtak.

A szülők nem tiltották gyermekeiknek a zenét, de nem is kaptak különösebb támogatást, így abban magukra voltak utalva, hogy meddig is képesek jutni.

Szalay A. Sándor, miután egy cserediákprogram keretében élőben láthatta a The Beatles koncertjét Svédországban – és inkább látta, mint hallotta, mivel a női rajongók sikongatása sokszor elnyomta a zenét is –, elhatározta, hogy maga is belevág ebbe az elemi erejű műfajba.

A testvérpár a hetvenes-nyolcvanas években igazán aktív volt a hazai progresszív zenei szcénában. Mivel hangszerek tekintetében korlátozott volt a hozzáférés itthon, Szalay András maga rakta össze első elektromos gitárját még 12 évesen, ráadásul olyan maradék alkatrészekből, amelyek abszolút nem hangszerekhez készültek – az 1960-as években nem volt egyszerű profi könnyűzenei eszközökhöz hozzájutni Magyarországon.

Maguknak alkottak

Közös zenekaruknak, az 1974-ben indult Panta Rheinek is ez volt az egyik legnagyobb különlegessége, hiszen már előszeretettel alkalmaztak szintetizátorokat, olyan eszközöket, amelyek itthon nem voltak elérhetőek. Elég volt látniuk egy fotót róluk, hallani a hangjukat, és időt, energiát nem kímélve kisilabizálták, hogyan is lehet összeszerelni egy ilyen eszközt. A történet szépsége pedig, hogy ez csupán az első lépés volt.

Később olyan loopereket, szekvenszereket hoztak létre, amelyek megelőzték korukat, de ezeket mind maguknak tervezték.

Egy, a filmben látható interjúban arról is szó van, hogy egy nemzetközi kiállításon bemutattak egy ilyen új fejlesztést, ami hatalmas siker volt. Amerikaiaktól a japánokig mindenki kérdezgette őket, miként lehet ezt megcsinálni, Szalay András pedig örömmel mesélt róla. Ennek nyomán később jó pár cég dobott piacra új, a Szalay testvérek fejlesztésein alapuló eszközöket, és a nyugati zenét is kezdték átformálni.

A testvérpárnak sokáig csupán saját zenei projektjeikhez mérten születtek új hangszereik és számítógépes programjaik. Ma már természetes, hogy egy komputerbe beprogramozott dallamot lejátsszon egy eszköz, vagy hogy a számítógép képes legyen egy kézzel lejátszott billentyűdallamot kotta formájában visszaadni, leképezni. Ez a hetvenes, nyolcvanas években hatalmas, úttörő dolognak számított, a Szalay testvérek pedig ontották magukból ezeket az ötleteket.

Bár zenekaruk alapvetően progresszív rockot játszott, abban is érezték legjobban magukat, a magyar elektronikus zene gyökereihez is számos kötődésük van.

Szalay András közösen dolgozott Presser Gáborral az Electromantic című lemezen, ami a hazai új hullám egy mérföldköve, épp úgy, ahogy az 1983-ban megjelent P.R. Computer is, ami a Szalay testvérek elektronikus ötleteinek és fejlesztéseinek egyik csúcspontja volt. Az album nemzetközi szinten is az elektronikus zene egyik kultikus alkotásává vált az évek során, bár a nyolcvanas években leginkább a keleti blokkban, Magyarországon kívül volt népszerű – több mint százezer példányt adtak el belőle.

A zene fizikája

A formáció azonban néhány mélypontot is megélt. A Panta Rhei az első olyan magyar zenekar, ami arra vetemedett, hogy Bartók Béla munkásságát a progresszív rockba átültetve itthon albumot adjon ki. Alapul az Emerson, Lake and Palmer munkáját vették, ugyanakkor míg az amerikai formáció talált olyan kiskaput, amivel ez megjelenhetett, a Panta Rheinek igazodnia kellett a jogutódok döntéséhez, akik a lemez elkészülte után nem engedték, hogy az megjelenhessen.

A bakeliteket bezúzták, ami hatalmas csapás volt a formáció számára – bár évekkel később az eredeti szalagok egy véletlen folytán előkerültek. Ráadásul kiadói nyomásra jó pár olyan formációban és stílusban is ki kellett magukat próbálják, ami nem állt olyan közel hozzájuk. Számukra a progresszív rockzene volt az első, de épp úgy, ahogy a Bartók átiratnál, az akkori Magyarországon (néhány pozitív kivételtől eltekintve) kevéssé nyerte el a kulturális döntéshozók tetszését az elektronikával átitatott zenei kísérletezés.

Végül a nyolcvanas évek közepén a Panta Rhei befejezte munkásságát – akkor úgy festett, hogy örökre.

Mivel tudományos karrierük is aktív maradt az évek során, Szalay A. Sándor fizikusként lehetőséget kapott, hogy az Egyesült Államokban dolgozzon, így a nyolcvanas években kiköltözött, és hatalmas karriert futott be a kozmológia és az asztrofizika elismert kutatójaként. András azonban a zene mellette tette le a voksát, de már nem előadóként, hanem hangszerfejlesztőként. Németországba utazott, évekig ott élt, és hatalmas világmárkák keresték fel megbízásokkal. A német Wersi cégtől a japán Yamaha és AKAI márkákig számos világvállalattal állt kapcsolatban az elmúlt negyven évben.

Találmányai olyan világszinten ismert zenészek és zenekarok hangzását, dalait formálta, mint Herbie Hancock, Al Di Meola, John McLaughlin, DUB FX vagy a Muse.

Karrierje során a legnagyobb cégek fejlesztőivel kötött barátságot, akiket a mai napig ámulatba ejt, hogy Szalay szinte mindig megtalálta a legjobb, legegyszerűbb és legelegánsabb megoldásokat, így sokszor feloldott olyan gordiuszi csomókat, amiken más világmárkák vezető fejlesztői korábban megegyeztek, hogy lehetetlen.

De számára nem. A Végtelen zene című film a maga mintegy nyolcvanperces játékidejével kristálytiszta betekintést enged abba, hogy amennyiben a Szalay testvérek nem vágnak bele a zenélésbe, nem végzik el azt az úttörő munkát, amit a múlt században tettek, ma a könnyűzene igencsak máshogy festene. Magyarként számos dologra lehetünk büszkék, de még mindig meglepetést tud okozni, hogy valójában hány olyan hazai lángelme akad, akik valamilyen formán, de megváltoztatták a világot, holott sokan nem is hallották a nevüket. A Panta Rhei zenekar pedig az elmúlt években újra összeállt, már új formációban, de ugyanúgy a Szalay testvérek vezetésével, hogy régi dalaikat ismét a közönség elé tárják.