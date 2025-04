Meghalt a híres reggae-művész, a Rolling Stones egykori háttérvokálja

80 éves korában elhunyt Max Romeo, híres jamaicai reggae-művész, akinek legismertebb számai a Chase the Devil és a War Ina Babylon. Az énekes Maxwell Livingston Smith néven született 1944-ben, április 11-én halt meg szívpanaszok következtében – írta meg a The Guardian.

Romeo az 1960-as években a Wet Dream című számával vált híressé, amelyet a brit közszolgálati televízió (BBC) betiltott, ennek ellenére bekerült az Egyesült Királyság top 10-es listájára. Ezzel a slágerrel lett a jamaicai előadóé az egyik legismertebb reggae-hang.

Az előadóművész ügyvédjét megrázta Romeo halálhíre, akit tökéletes embernek tartott.

A reggae-művész pályafutása 1965-ben kezdődött el az Emotions énekeseként, zenéje az 1970-es években a jamaicaiak szociáldemokrata mozgalmának szinonimájává vált. A Let the Power Fall on I című dala a jamaicai Népi Nemzeti Párt balladája lett az 1972-es sikeres választási kampányban.

Max Romeo később New Yorkba költözött, ahol társszerzője és főszereplője volt a Reggae című musicalnek, majd háttérvokálként közreműködött a Rolling Stones Emotional Rescue című albumának Dance című számában.