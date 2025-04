Pogány Induló a Sportaréna után a Puskás-koncertet is beharangozta

Még el sem kezdődött a koncert, már nyílt is a kör. Nem meglepő, hiszen nincsen Pogány Induló-koncert óriási circle pit, és körbe-körbe rohangászó, őrjöngő tinédzserek nélkül. Kép még sehol, a színpad üres, de a háttérben már szólt a zene, aztán idővel meghallottuk Pogány Induló hangját is. Kiabált, káromkodott, nyögött: ez csak jót jelenthetett.

Úgy látszik, a Pogány-nagykoncertek másik kötelező eleme Beton.Hofi. Ahogy tavaly a Dome-ban, úgy most is egy közös kisfilmmel „rúgták be” az aréna ajtaját, és kezdték el a bulit. Pontosabban csak Pogány, hiszen Hofi csak a későbbiekben csatlakozott hozzá a színpadon, a felvezető videó azonban ismét telitalálat volt.

Harmincöt perccel a beígért, 8 órás kezdés után, de megérkezett a színpadra a fiatal előadó – tavaly piros gatyában, most piros dzsekiben, olyan inverzesen. Pogány Induló legújabb számával, a nemrég debütált KETTŐ/KETTŐ-vel lépett ki elénk. Még mindig egy kisfiús arcú előadót láttunk, de talán már némi komolyságot és élettapasztalatot is leolvashattunk az arcáról. Tavaly ennek még nyoma sem volt...

Kipihente a fáradalmakat

Mozgalmas évet koronázott meg arénás koncertjével Pogány Induló, az elmúlt esztendőben ugyanis szárnyra kapott a karrierje: márciusban az MVM Dome-ban adott nagyszabású koncertet, Vagy Mindent, Vagy Semmit című lemezének számai slágerek lettek, Fonogram és Artisjus-díjat nyert, és harmadik albumát is beharangozta a közönségnek. Bár féktelen életvitele okozott némi problémát, a 19 éves rapper most újult erővel vetette bele magát a bulizásba.

Pogány Induló tavaly szeptemberben az Indexnek úgy fogalmazott, új lemezét fél éven belül szeretné piacra dobni. Bár ez egyelőre nem történt meg, az arénás nagykoncert összejött, ráadásul telt házzal ment a buli. A rapper 15 ezer ember előtt (ismét) bejelentette, hogy mindenki nyugodjon meg, az album érkezik, csak még csiszolni kellett rajta, ő pedig nem szeretne tökéletlen dolgot kiadni a kezei közül, ami a rajongói tábor csökkenését eredményezhetné. (A nézőtéren kiabáló lány szerint soha!)

Kezdésnek tehát megkaptunk a nemrég debütált KETTŐ/KETTŐ-t, aztán jött a 15 a Vagy Mindent, Vagy Semmitről, majd lerepült a póló is. Ahogy lekerült a felső, úgy lélegzett fel a rapper is, aki kimondottan izgult, sőt félt a koncert előtt, félelmének pedig hangot is adott a koncerten.

15 ezer ember előtt nyugodtan szoronghat az ember, de nem kell, mert akármit csináljon is, Pogány Induló nem tud rosszat tenni a rajongók szemében. Olyannyira nem, hogy még azt is elpanaszolta a közönségnek, hogy a „szar új törvények” miatt sok barátját elvitték és bezárták.

Éppen ezért csak

halkan kérdezem meg, hogy rendőr meg ne hallja: szívtatok ma eleget?

– vetette oda a közönségnek, akik helyeslően bólogattak.

Az old school beat alapok és Pogány Induló mély, karcos hangja a stáb szerint „évről évre harmonikusabb, érettebb dallamokkal és szövegvilággal bizonyítja stílusa robbanásszerű fejlődését”. A készülő, harmadik album és az áprilisi koncert nemcsak zenei élmény, hanem valódi, aktuális társadalmi reflexió is – a rendőrözés legalábbis biztosan.

Új év, új célok

Ami a koncertet illeti, régebbi és új dalok váltogatták egymást, a buli pedig audiovizuális értelemben is igen jól működött. Minden dalhoz önálló, sokszor a narratívához vagy a szöveg hangulatához passzoló háttérvetítések, valamint lánggépek színesítették az élményt, amelyet egyébként önmagában, csupán hangból is „megoldott” volna a rapper.

Azahriah tripla Puskása látszólag megihlette a többi magyar előadót is, Pogány Induló ugyanis bejelentette – ha nem is hivatalosan, de önmagának megelőlegezve –, hogy megcélozza az ország legnagyobb férőhelyű stadionját.

„Mi legyen ezután, a Puskás?”

– tette fel a költői kérdést, a közönség pedig őrjöngésben tört ki. Megígérte magának, hogy egyszer ott is koncertet ad. Úgy látszik, nyakunkon az a bizonyos egyszer… Még kimondani sem semmi, pláne annak a fényében, hogy a rapper mindössze 3 éve, 80 ember előtt adta első „koncertjét” a Madách téri Központban.

Nem maradhatott ki a felhozatalból a harmadik lemez első hírnöke, az EGY/KETTŐ című dal sem,

amely néhány nap alatt lett a világháló legújabb kedvence. A kétfelvonásos dráma hősünk elmúlt hónapjainak mélypontjait és felemelkedését ismét Büki Balázs rendezte klippé, akivel korábbi közös sikerük, az Úgy hiszem a Klipszemle fődíját is bezsebelte

– emlékeztettek minket a szervezők. Bár az album egyelőre nem droppolt, Pogány Induló egy kiadatlan dallal is megörvendeztette a közönséget: a beszédes című Újra élek szintén felkerül a lemezre.

Nemcsak a háttér, de a fellépők listája is színes volt: volt ekhoe, volt Ótvar Pestis, volt VZS és persze Beton.Hofi meg Parno Graszt is – nem volt azonban több közönségkedvenc szám, például a J11 és a Zárka sem. Talán a kései kezdés miatt, de a koncert rövidnek és kissé befejezetlennek érződött. Olyan hirtelen ért véget, hogy a közönség legkitartóbb tagjai a lekeverés után legalább tíz percig reménykedtek a ráadásban… Hiába.

