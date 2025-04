119 éve, 1906. április 13-án született az ír irodalom egyik legnagyobb alakja, Samuel Beckett. A dublini szerző, kritikus és drámaíró legismertebb műve kétségkívül az 1952-es Godot-ra várva. Munkásságért 1969-ben elnyerte az irodalmi Nobel-díjat. A szerzőt születésnapja alkalmából most kvízzel köszöntjük.

Samuel Beckett egy középosztálybeli protestáns házaspár második fiaként született. Bár meglehetősen energikus volt, már kisfiúként szerette a magányt és a nyugalmat. A dublini Earlsfort House-ban, majd az enniskilleni Portora Royal Schoolban tanult − utóbbiba járt Oscar Wilde is. Beckett sokoldalú sportoló volt, iskoláskorában különösen a krikett, a tenisz és az ökölvívás terén jeleskedett. A sportolással ugyan nem hagyott fel, figyelme azonban egyre inkább a tudományok felé fordult. 17 évesen felvették a Trinity College-ba, ahol franciául és olaszul tanult. Élvezte a színházi életét, emellett amerikai filmeket nézett.

A diploma megszerzése után Párizsba utazott, ahol először találkozott a szintén dublini James Joyce-szal, aki később nagy hatással volt rá, és közeli barátja is lett. Amellett, hogy Joyce egyik kedvenc asszisztenseként dolgozott a Finnegans Wake megalkotásában, Beckett maga is írni kezdett.

Első versével már nyert

1930-ban publikálta első, Kúroszkóp (Whoroscope) című versét, a „Whoroszkóp” címűt, amellyel tíz fontot nyert egy költői versenyen. Nem sokkal később megjelent rövid, de úttörő Proust című műve, amely a Beckett által csodált íróról szóló tanulmány. Amikor ugyanabban az évben visszatért Dublinba, hogy előadásokat tartson a Trinityben, Beckett már első novelláit írta. Később ezekből született a More Pricks Than Kicks (1934) című műve.

1932-ben visszatért Párizsba, és megírta első regényét, a Meglehetősen jó nőkről álmodomot. Pénz híján visszatér Dublinba, majd átmenetileg Londonba költözött, ahol a következő regényén, a Murphyn dolgozott. Még mindig állandó bevételi forrás nélkül volt (művei nem fogytak, és a Murphy, amelyet tucatnyi kiadó utasított el, csak 1938-ban jelent meg), a következő néhány évben folyamatosan költözött, mielőtt 1937-ben végleg letelepedett Párizsban.

Egy este hazafelé sétálva Beckett majdnem meghalt: leszúrta őt egy állítólagos strici. A kórházban Joyce gondoskodott fiatal barátjáról, fizette a költségeit, és látogatókat vitt magával. A lábadozó Beckettre egy francia hölgy, Suzanne Deschevaux-Dusmesnil is felfigyelt, aki hamarosan a párja, majd felesége lett.

Amikor 1941-ben Párizst megszállták, Beckett és Suzanne csatlakozott az ellenálláshoz.

Később menekülni kényszerültek, csupán órákkal a Gestapo érkezése előtt hagyták el otthonukat. A dél-franciaországi Rousillionba menekültek, ahol Beckett egy farmon dolgozott – szállásért és ellátásért cserébe. Ott folytatta a Párizsban elkezdett regénye, a Watt írását.

A házaspár 1945-ben visszatért Párizsba, majd Beckett Írországba utazott, hogy meglátogassa édesanyját. Később azt állította, hogy az asszony szobájában ülve művészi kinyilatkoztatásban volt része:

Tudatára ébredtem saját ostobaságomnak. Csak ekkor kezdtem el írni azokat a dolgokat, amelyeket érzek.

Beckett ezután kezdett franciául írni. Második nyelvén olyan időszakot élt meg (1947–1950), amely minden bizonnyal a legtermékenyebb, és amelyet sokan a legjobbnak tartanak. Első francia nyelvű regénye, a Mercier et Camier csak évekkel később jelent meg. Ebben az időben írta meg híres regénytrilógiáját is (Molloy, Malone meghal, A megnevezhetetlen).

Folytatódik a dráma

Az 1950-es és 1960-as években folytatta a drámaírást, megírta első rádiójátékát, és prózai regényeket alkotott. Munkássága egyre népszerűbb lett világszerte. Olyannyira, hogy 1969-ben Nobel-díjat kapott. Nem szerette a díjjal járó fokozott közfigyelmet. Ekkoriban sikeresen megműtötték a szemét is.

A hetvenes években keveset alkotott, bár néhány új projektet, köztük a BBC számára készült televíziós darabokat is megvalósított, és továbbra is érdeklődött a színház iránt. 1977-ben elkezdte az önéletrajzi ihletésű Companyt, az 1980-as évek elején több prózai művet és színdarabot írt. Utolsó nagy műve, a Stirrings Still című fiktív próza 1986-ban íródott.

Ugyanebben az évben tüdőtágulása lett, első kórházi kezelése után az ágyban írta utolsó művét, a Mi is a szó című versét. Egy idősek otthonába, a Le Tiers Temps-be költözött, romló egészségi állapota miatt nem tudott írni, helyette műveit fordította. Suzanne 1989. július 17-én halt meg, Beckett pedig december 22-én. A párizsi Montparnasse temetőben temették el őket.