Őszre elkészülhet az Esterházy Péter otthonából létesített alkotóház

Vámos Miklós író, a Magyar Irodalom Barátainak Alapítvány elnöke hétfő délelőtt a Magvető Caféban megrendezett sajtótájékoztatón kiállt az egybegyűltek elé, és időben ugrálva számolt be a fejleményekről, először a jövőről beszélt, amire egyből azt mondta, csupán ábránd, mármint az, hogy Esterházy Péter egykori háza alkotóház lesz.

Mint arról tavaly már hírt adtunk, több mint 65 év után eladóvá vált az Esterházy család rómaifürdői családi háza, amelyet az író fia, Esterházy Marcell hirdetésként töltött fel az ingatlan.com oldalára. Dragomán György író akkor azt mondta, ez az ingatlanhirdetés irodalomtörténeti jelentőségű. Nem sokkal később Óbuda–Békásmegyer önkormányzatának polgármestere, Kiss László kezdeményezte, hogy a kerület vegye meg Esterházy Péter író házát, hogy az alkotóházként működhessen tovább.

A magyar irodalom barátai

De milyen lesz a Magyar Irodalom Barátainak Alkotóháza? Vámos Miklós múltidézéssel kezdte válaszát, elmesélte, legutóbb Svájcban volt alkotói ösztöndíjjal, ahol nemcsak az ott tartózkodását állták, pazar körülményeket biztosítva, a repülőjegyét kifizették, és csomó pénzt is adtak neki.

Erre itt nem lesz mód, ellenben arra igen, hogy a ház felújítása jelenleg is zajlik, és egyelőre úgy tűnik, hogy szeptemberben fogadhatják az első két lakót egy-egy hónapra

– fogalmazott Vámos Miklós, hozzátéve, azért kettőt, mert két fürdőszoba van. Céljuknak tekintik, hogy olyan embereket várnak, akik a magyar irodalom barátai, akik idegennyelvre fordítják a magyar műveket. Ebből a szempontból a célnyelv a fontos, nem pedig az, hogy magyarul perfektül beszéljen. Egyelőre tehát ez a terv, majd idővel, ha anyagilag jobban állnak, talán megpróbálnak repülőjegyet és ösztöndíjat szerezni.

A ház földszintjén irodalmi rendezvények lesznek, minimum havi kettő, mert a tér író-olvasó találkozóknak és könyvbemutatóknak is alkalmas. Tavasszal, nyáron a kert is jó lehet erre.

Esterházy Péter dolgozószobáját emlékhellyé alakítják, az ő eredeti tárgyaival és bútoraival,

amely bizonyos mértékig látogatható lesz kisebb csoportoknak. Az alapítvány eddig egyetlen fillért sem költött, mondta el Vámos, megjegyezve, ő amúgy sem tenne ilyen, ingyen csinálja, sőt onnantól, hogy beköltözik az első két ösztöndíjas, egy éven keresztül ő lesz a házmester, a gondok, meg a kukahúzó, szívesen teszi, szerinte az a legkönnyebb feladat.

Közép gazdag belga

Dragomán György író a nemzetközi színtéren viszi majd a magyar alkotóház hírét, tapasztalata és kapcsolatrendszere van, részben azért is, mert őt is több helyre meghívták már a világban, hogy menjen, költözzön oda egy időre, etetik-itatják, fizetnek mindent, csak írjon. Őt tíz évvel ezelőtt meghívták Helsinkibe, megkérdezték tőle, nem akar-e két hónapig ott írni. Ekkor már sokadszorra befejezte A máglya című regényét, jegyezte meg viccelődve Dragomán, majd azzal folytatta, hogy semmilyen feltételhez nem kötötték az ottlétét. Azt is elárulta, hogy az egyik kuratóriumi tag véletlenül lelt az egyik művére az egyik antikváriumban, elolvasta, és amikor később az ösztöndíj névsora alakult, a magyar írót is felvette a listára.

És itt jött közbe a szerencse, sors, vagy hívjuk, ahogy akarjuk, mert az első helyezett amerikai valamiért nem fogadta el a meghívást, ő meg második helyről az elsőre ugrott, és utazhatott Helsinkibe. Miközben előtte semmilyen formában nem írt a városról, de itt jön a csavar, azóta több novellájában is feltűnik a norvég város. Szóval igaz a mondás, hoz és visz is valamit.

A házról kiderült, nincs jó állapotban, amelyen különösebben senki sem lepődött meg, mégiscsak hat évig állt üresen. Jóval komolyabb problémákkal találkoztak, mint amire számítottak, egyebek mellett a teljes tetőcsere szükséges. De szerencsére sokan segítenek, még többen a segítségüket is felajánlották, mondta Vámos. A Market Építő Zrt cég vezetője önszántából jelentkezett, hogy a házon szükséges munkálatokat szívesen megcsinálja, a kerület iránti patriotizmusból. A többiek listája az író alábbi Facebook-posztjában olvasható.

Ami a magyar írókat illeti, Vámos Miklós elmondta, azok még nem moccantak meg. Hozzátesszük, Vámos, Dragomán és Visky András kivételével. „De hátha fognak, megkérem majd őket, adjanak kéziratokat.” Az egész történet közadakozásból működik, tette hozzá.

Az államhatalomtól semmit sem fogadnak el. Azt szeretnénk, ha ez a ház nem is szegény, de közép gazdag belga lenne, az emberek jó szándékából fenntartva."

Most viszont az a legfontosabb, hogy Esterházy Péterre gondoljunk, akinek emlékére nemrégiben a megjelent az interjúkötete a Magvető Kiadó gondozásában. Dragomán gyönyörűen gondolattal zárta az eseményt, azt mondta, ő nem is tudja azt mondani, hogy Esterházy ma lenne 75 éves, képtelen feltételes módban beszélni róla, hiszen ameddig a könyvei a polcokon vannak, olvassák őt, hallhatjuk a hangját, tehát nyugodtan mondhatjuk, ma 75, 80, vagy 100 éves. Ilyen misztikus dolog az írás, ami ebben tud segíteni.

(Borítókép: Vámos Miklós 2025. április 14-én. Fotó: Tövissi Bence / Index)