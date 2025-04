A Green Day Palesztina mellett kiálló szöveget csempészett az egyik dalába

A Green Day szombaton a Coachellán lépett fel, ahol a punkzenekar a 2004-es Jesus of Suburbia című dalával hívta fel a figyelmet a palesztin gyermekek szenvedésére az Izrael és a Hamász között zajló konfliktus közepette. A banda mintegy negyvenéves karrierje alatt mindig felszólalt a világ igazságtalanságai ellen − írta a Deadline.

Ezúttal a már említett dalból egy sort változtatott meg Billie Joe Armstrong, a frontember az alábbi módon: „Runnin’ away from pain, like the kids from Palestine / Tales from another broken home”, amivel a palesztin helyzetre utalt, míg az eredeti dalszövegben „runnin' away from pain when you've been victimized” szerepelt.

Már a múlt hónapban is ennek a számnak a szövegét énekelte másképpen, akkor épp az alelnököt pécézte ki: „Am I retarded, or am I just J. D. Vance?”, ami eredetileg így hangzott: „Am I just overjoyed?”

Az American Idiot előadói híresek arról, hogy aktuálpolitikára hangolják zenéjüket, a 2004-es albumuk címadó dalát használták fel Donald Trump kifigurázására egy 2023. szilveszteri fellépésen. Ebben az esetben így változtatták meg a dalszöveget: „I’m not a part of the MAGA agenda”, amelyben valójában a redneck kifejezés szerepelt.

A 2025-ös Coachellán a Green Day mellett Lady Gaga, Post Malone, Missy Elliott, Charli XCX, Megan Thee Stallion és Benson Boone is fellépett.