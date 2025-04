Óbuda mélyén bukkantak rá a szabadkőművesek szellemi elődeire

A közelmúltban az óbudai Waterfront City lakópark építésekor, az egykori aquincumi katonaváros területén egy Mithrász-szentélyre bukkantak, amelyet április 3-án a Budapesti Történeti Múzeum szakemberei kiemeltek az építési területről, és hamarosan mindenki számára megtekinthető lesz, az eredeti állapotában restaurálva.

A most kiemelt szentély lokalizációja és szerkezete is illeszkedik ahhoz a kutatók által megalkotott feltételezéshez, mely szerint a Mithrász-kultusz gyakorlói kis közösségekben, zárt helyiségekben, gyakran magánházak mélyén gyakorolták vallásukat. T. Szabó Csaba ókortörténészt, valláskutató szerint ez a „diszkrét jelenlét” a kultusz egyik legjellemzőbb sajátossága volt, azonban közel sem működtek annyira titkosan, mint ahogyan azt a legtöbben gondolnák.

Tudták, hogy hol van a szentélyük, de azt nem, mi történik a falakon belül

– fogalmazott.

Ki volt Mithrász, és honnan jött a kultusza?

Mithrász alakja egyfajta vallási brikolázs terméke volt: perzsa név, római ikonográfia, görög szertartásrend. Bár eredetét sokáig a keleti, iráni területekre vezették vissza, mára a kutatók konszenzusa szerint a kultusz Rómában alakult ki a Kr.u. I. század végén, valamikor Nero vagy Traianus uralkodása alatt.

Ez új vallási mozgalom volt, amely a mediterrán világ különféle tradícióiból építkezett – hasonlóan a XX. századi new age mozgalmakhoz

– fogalmazott T. Szabó Csaba. A bikaáldozat motívuma például görög–római-hagyomány, míg Mithrász neve és keleti ruházata a perzsa zoroasztriánus kultúrából származott. Ez az egzotikus mitikus múlt volt hivatott vonzóvá tenni a vallást a római közegben.

A valláskutató elmondta, hogy jelenlegi tudásunk szerint a Mithrász-kultusz követőinek száma a vallás fénykorában is 10-20 ezer főre tehető, amely az 50 milliós Római Birodalomban nem számított nagy tömegnek. Ettől függetlenül tudományos szempontból rendkívül fontos kultuszról van szó, ugyanis látványos régészeti anyagot és sajátos tárgyi kultúrát hagytak az utókorra, többek között például olyan szentélyeket, vagyis mithraeumokat, mint amilyet nem rég felfedeztek a Budapesti Történeti Múzeum régészei a Big George Property ingatlanfejlesztő által tervezett Waterfront City lakópark területén. Éppen az ilyen hagyatékuk miatt lett a világ egyik legnépszerűbb misztérium-vallása és pont emiatt emiatt is maradhatott az újkorban és a kortárs társadalomban is számos titkos társaság, új vallási mozgalom, tudománytörténeti érdeklődés és popkulturális jelenség központi témája.

A különleges vallásról két fő forrása van a kutatóknak:

az irodalmi források, amelyeknek többségét a kor keresztény szerzői írják azzal a céllal, hogy lejárassák a politeista vallásokat,

valamint a régészeti forrásaink, amelyekre manapság szokás alapozni a Mithrász-kultuszról alkotott feltevéseket.

A beavatás hét lépcsője

A Mithrász-vallás egyik központi jellemzője a szigorúan strukturált beavatási rendszer volt. A tagok hét fokozaton keresztül haladtak, amelyeket csillagképekhez vagy bolygókhoz – például a Corvus (Holló), Mars, Jupiter vagy Vénusz – társítottak. Minden fokozathoz tartozott szimbólum, rituálé és egyfajta lelki próbatétel.

A beavatások dramatikus, gyakran színházi elemekkel tarkított ceremóniák voltak. Meztelenség, kezek megkötözése, térdelés, mécsesekkel megvilágított sötét terek – ezek mind azt a célt szolgálták, hogy a résztvevők spirituális újjászületésen menjenek keresztül. A kultusz kozmológiai világképe szerint a végső cél a Szaturnusz világába való eljutás volt – ez az ókorban a legkülső ismert bolygó, egyúttal a tökéletesség, az „aranykor” szimbóluma.

A kultusz kizárólag férfiakat fogadott be, legalábbis ezt gondolják a kutatók, ugyanis a háromezer tag neve maradt fenn, amelyek között egyetlen nő sem szerepel. Ennek okai máig nem világosak, de T. Szabó Csaba szerint a nemek szerinti megkülönböztetés nem példa nélküli az ókorban:

Voltak női vallások is, például a Bona Dea kultusza, így elképzelhető, hogy a férfiak is igényt tartottak egy zárt közösségre.

A kutató kiemelte, hogy a tagok közössége szoros, gyakran élethosszig tartó kapcsolatot ápolt egymással. Gyakori volt a családon vagy barátságon alapuló toborzás, és előfordult, hogy egy-egy közösség temetkezési szertartásokat is tartott elhunyt tagjai számára.

A kultusz alkonya és másodvirágzása

A Mithrász-kultusz virágkora a II–III. századra tehető. A Duna-vidék és Itália volt a legfontosabb központja, de szerte a birodalomban fellelhető volt. Hanyatlása a kereszténység terjedésével párhuzamosan következett be, amely miatt a IV. század végére a kultusz szinte teljesen eltűnt.

A középkorban a Mithrász-szentélyek legtöbbjére keresztény templomokat építettek – legismertebb példa a római San Clemente bazilika esete. Maga a kultusz ekkorra szinte teljesen kikerült a köztudatból

– jegyezte meg T. Szabó Csaba.

A XVIII. században, a reneszánsz és felvilágosodás hatására, a klasszikus források – így Tertullianus és Porphüriosz írásai – újra közismertté váltak. Akkoriban jelentek meg Európa-szerte a szabadkőműves páholyok, és ezek számos esetben hivatkoztak Mithrászra „szellemi előképként”.

„Nincs semmiféle történeti kontinuitás a Mithrász-kultusz és a szabadkőművesek között – figyelmeztetett T. Szabó Csaba. – De az a fajta diszkrét, zárt közösségi működés, a rituális szerkezet, a szimbolikus tárgyhasználat inspirációként szolgálhatott.”

A skót rítusú szabadkőművesség alaptörvényeiben és az amerikai szabadkőműves irodalomban már az 1840-es években például említésre került a Mithrász-kultusz mint példakép.

A közgondolkodásban a Mithrász-kultusz gyakran „titkos társaságként” él, holott ez inkább félrevezető.

Nem volt titkos, csak diszkrét. A közösség ismert volt, a szertartás nem

– magyarázta T. Szabó Csaba, aki elmondta, hogy a kultusz szobrait, oltárait gyakran közterületen kellett átszállítani, tagjai pedig sokszor viseltek Mithrász-ábrázolásokat gyűrűiken vagy amulettként.

A kultusznak még ma is vannak követői

A XX. század második felétől a Mithrász-kultusz újraéledt, ha nem is vallásként, de kulturális hivatkozásként. Megjelent képregényekben, zenekarok neveiben, sőt, Amerikában és Európában is működnek kisebb újpogány csoportok, akik próbálták rekonstruálni a szertartásokat – több-kevesebb tudományos alapossággal.

Létezik például egy rekonstruált Mithrász-szentély Londonban, a Bloomberg székház alatt, amely nemcsak múzeumi bemutatóhely, hanem a városi misztikum és az identitásépítés új terepe is lett.

Amikor meglátogattam, egy furcsa hölgy toborzott új mithraistákat a bejáratnál

– mesélte az ókortörténész.

Minden válaszra újabb kérdések érkeznek

A régészet egyre több választ ad a múlt kérdéseire – de legalább annyi újat is felvet. Mit főztek a lakomákra? Honnan jött a zene? Ki vitte be a mécseseket? A Mithrász-kultusz éppen azért vonzó a kutatók számára, mert olyan, mint egy töredékes mítosz: elég sokat tudunk róla, hogy megsejtsük a mélységét, de keveset ahhoz, hogy titokzatos maradjon.

Ez egy ezer darabos puzzle, amelyből száz darab maradt meg és úgy kellene kiraknunk a képet

– fogalmazott T. Szabó Csaba. De talán éppen ez adja a kultusz valódi varázsát.

(Borítókép: Mult Roland / Index)