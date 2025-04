A nő először a kollégáit tette tönkre, aztán a családját, aztán saját magát

Zavarba ejtő előadás született az Átrium Színház, a Delta Produkció és a Dumaszínház együttműködéséből, mert először azt sem tudjuk, mit látunk. Stand up, monodráma, motivációs tréning, vagy mindez egyszerre, esetleg mindennek még csak a próbája? A Burn Out Baby – A hatékony vezetés hat szabálya című produkció szövegét Litkai Gergely írta, és Dr. Benczés Ágnes Judit PhD, MBA, coach bőrébe bújva Ónodi Eszter adja elő, akinek ez az első önálló estje.

Ónodi Eszter hangját először csak a színfalak mögül halljuk, és mivel egy mindig pozitív, mosolygós, sikeres és kiegyensúlyozott motivációs tréner érkezését várjuk, már ezek a mondatfoszlányok megzavarnak minket. Véletlenül beadták már a hangját, ahogy méltatlankodik és veszekszik valakivel? Hogyan képzeljük el Dr. Benczés Ágnes Judit PhD, MBA, coach alakját, aki a hatékony vezetés hat szabályát fogja elmondani nekünk?

Hát, nem úgy, ahogy végül megérkezik. Piros kosztüm, de megfáradt testtartás. A frizurája olyan amilyen – maga csinálta, mondja –, a lábán klaffog a magas sarkú cipő, nem komfortos benne a járás, az előadás közepén „Eddig bírtam!” felkiáltással le is veszi, és átcseréli sportcipőre. Észrevétlenül kezdődik el az „előadása”, mert eleinte csak úgy beszél hozzánk erről-arról, aztán rájövünk, hogy ez már az, végig ebben a stílusban fogjuk hallani.

Ne bízz senkiben!

Dr. Benczés Ágnes Judit miután kiventillálta magát a rossz szervezés és egyéb körülmények miatt, rátér a mondandójára. Először is felsorolja az érdemeit: ilyen-olyan felsővezető volt, az év női menedzsere – az év menedzsere is lehetett volna nő, de akkor ki lett volna az év női menedzsere? A második legjobb nő? Hm, máris egy kis fricska, egy kis társadalomkritika, egy pici gondolkodnivaló,

de még nevetünk.

Nevetünk később is, amikor azt mondja, hogy ő most megosztja velünk a legfontosabb tudnivalókat, ha sikeresek akarunk lenni, de azt előre megmondja, hogy az ötven fölöttiek már ne akarjanak semmit, mert nekik már késő. A Z generációról is megvan a véleménye, bár, teszi hozzá, van köztük olyan, aki nem teljesen alkalmatlan a munkavégzésre. Hm, apró szurkálás, kis tüske ide, oda – most ez a nő komolyan beszél, vagy mi? Hihetünk neki? Hiszen sikeres volt...

Vagy mostantól minden mondatát tegyük időzőjelbe, zárójelbe, vegyük úgy, hogy nem beszámítható?

A hatékony vezetés első szabálya: ne bízz senkiben! A bizalom a hibázás lehetősége. Hiába beszél mindenki arról, hogy így csapatban kell gondolkozni, meg úgy csapatban kell gondolkozni, az önzés evolúciós igényünk, és akkor tudunk mi a legjobbak lenni, ha többiek szarok, mondja nekünk Dr. Benczés Ágnes Judit. „Ez nem egy OKJ-s jóemberképző!” – teszi hozzá. A második szabály az, hogy a munkát akkor kell elvégezni, amikor adódik, és megtudjuk, hogy Ágnes Juditot még (császárral) szülni is laptoppal a hasán tolták be a műtőbe.

Munkamánia és kizsákmányolás

Ónodi Eszter hetven percet ad elő hasonló stílusban: gesztikulációja időnként a valóban sikeres menedzserekét, motivációs trénerekét idézi, néha agresszív kérdéseket szegez a nézőkhöz, magabiztosnak is tűnik, miközben egyébként érezzük, teljes képtelenség, amiket mond. Illetve mintha a valóság és az abszurditás határán egyensúlyozna: nem ilyen motivációs előadásokhoz szoktunk, de

lehetséges, hogy ő mondja ki az igazságot?

Hogy valójában mindenki ezt gondolja, csak nem meri ilyen őszintén az arcunkba vágni, inkább becsomagolja jól hangzó lózungokba? De aztán kibontakozik hősünk élete, aki először a kollégáit tette tönkre, aztán a családját, aztán saját magát.

Hogy hol csúszott meg Dr. Benczés Ágnes Judit élete, és lett sikeres vezetőből kiégett roncs normális munka és emberi kapcsolatok nélkül, azt szintén nehéz elcsípni, és miközben nézzük a vergődését, egyszerre érzünk megkönnyebbülést, hogy ez nem velünk történik, és éles fájdalmat, hogy bárkivel előfordulhat. Dolgozni kell, meg kell élni, nagy a verseny, de hol határ?

Hol kezdődik a munkamánia, a kizsákmányolás, illetve mennyi ebben a szervezet, és mennyi a mi felelősségünk?

A Burn Out Baby – A hatékony vezetés hat szabálya című darab írója Litkai Gergely, aki maga is belülről ismeri a (multinacionális) vállalati szférát, hiszen volt felsővezető. Hibátlanul beszéli azt a céges nyelvet, ami egy ilyen környezetben már önmagában is vicces, Ónodi Eszter szájából pedig különösen szórakoztató. Nem a meetingről meg a prezentációról van szó, ennél sokkal profibb – sokaknak ismerős – hatékonyságnövelő meg teljesítménymérő kifejezések keveredtek az egyébként egyre drámaibbá váló történetbe.

Fejben jegyzetelt szabályok

Ahogy a szituációk is meglepően ismerősek. Rémes főnökök és látszatjóléti-intézkedések (csocsó, gyümölcsnap hangzik el) mindenhol vannak, ami csak azt erősíti, hogy még többet dolgozzál, és ezt lehetőleg önszántadból tedd. Ez pedig egyenes út a kiégés felé, amit ilyen tempóban és körülmények között nehéz elkerülni, pedig kutatások bizonyítják, hogy

mentálisan jó állapotban lévő emberekkel lehet sikeres céget működtetni.

A Burn Out Baby – A hatékony vezetés hat szabálya című előadás felszabadítóan ha a nézőre, mert jó minderről beszélni, és jó alkalom arra, hogy akár vezetőként, akár beosztottként elgondolkodjunk azon, megéri-e... és itt mindenki tegye hozzá a saját történetét. Ilyen értelemben mégiscsak inspiráló Dr. Benczés Ágnes Judit előadása, mert nagyjából pont az ellenkezőjét kell csinálni annak, amit mond.

Ő büszke rá, hogy amit csinált, azt maga akarta így, nem más tette vele, saját magát zsákmányolta ki – felismert igazság, fonák megközelítésben.

Az előadás, amelyet Kiss-Végh Emőke rendezett, jó teszt is egyben, hogy felmérjük, mi hogyan állunk ezzel a kérdéssel. Jelzésértékű persze az is, hogy mikor kezdünk kényelmetlenül feszengeni, mi talál a szívünk közepébe, de leginkább az jelzi az állandó készenlétet, ha követni akarjuk, sőt fejben jegyzeteljük, hogy hősnőnk szerint mi a hatékony vezetés hat szabálya (mi is volt a harmadik?), és nem engedjük át magunkat egy mégoly elgondolkodtató, de mégiscsak szórakoztató színházi előadásnak.