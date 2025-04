Régi motorosok és váratlan nevek, sztárzsűrivel érkezik a Ki Mit Tube

Lassan elstartol a One Magyarország főtámogatásával a 2025-ös Ki Mit Tube, amelynek most a zsűrije is bemutatkozik. Bár egyelőre nem fedték fel az összes ítészt, hat döntőbíró neve már nyilvános, akik a közélet, a tartalomgyártás és a művészet legkülönfélébb területeiről érkeznek. Olyan neveket jelentettek most be, mint Cinthya Dictator, Kiss Ádám és Felcser Máté, mellettük pedig a három műsorvezető nevét is felfedték a szervezők.

„Azért is különösen megtisztelő, hogy a produkció zsűriként hívott vissza, mert úgy gondolom, hogy ezt a kontentáradatot érdemes szűrni, kurálni, leválogatni. Az igényes és az igénytelen az interneten ugyanabban a versenyben vesz részt, a Ki Mit Tube szerepe abban áll, hogy ne az utóbbi váljon ki, hanem az bukjon felszínre, ami értéket képvisel, különös, egyedi, kísérletező” – fogalmazott kérdésünkre Bánki Beni slammer, a Ki Mit Tube tíz évvel ezelőtti győztese.

Elmondása szerint zsűriként kritikus és őszinte lesz a versenyzőkkel. Habár az ország egy „puha”, mindig mosolygó karakterként ismerhette meg őt, azt, ami nem üti meg a szintet, nem fogja dicsérni, ugyanakkor az ígéretes versenyzők számíthatnak a bátorítására. Úgy véli, mindenkinek olyat kell alkotnia, amiben igazán hisz, ez átjön a videón,

az interneten pedig mindenki megtalálhatja saját közönségét.

Az előadó jelenleg irodalomtudományi szakon végzi doktori tanulmányait, kiemelt területe pedig (amiből disszertációját is írja) a kortárs magyar irodalom és a digitalizáció összefüggései. A pécsi fiú eleinte csak szülővárosában volt ismert irodalmi körökben, ahol felolvasóesteket tartott saját írásaiból, de a 2015-ös Ki Mit Tube-nak hála egy sokkal nagyobb közönség is megismerhette.

A figyelemmel pedig, amit a sok szereplés és social aktivitás miatt kaptam, próbálok nem visszaélni. A KultUp program részeként több mint két éve járom az országot irodalmi foglalkozásokkal, egy kreatív játékkal: rendhagyó óráimon a diákok verseket mixelnek dalszövegekkel, így találkozik például a zsűritársam, T. Danny Petőfivel

– fogalmazott Bánki Beni.

Meglátása szerint rengeteget változott a közösségi média és a tartalomgyártás az elmúlt években. Mostanság gyakori jelenség a „doom scrolling” és a „brainrot”, ami a fiatalabb generációknál okoz nagy problémát, továbbá elárasztotta a trash az internetet. Zsűriként úgy véli: „a sok semmitmondó, művi és lelketlen videó között, azt hiszem, egyre nagyobb szükségünk van valami realre, ami ellene megy a trendeknek és a nézői elvárásoknak”. Ítészként ilyen tartalmakkal szeretne találkozni.

„Valami korszakalkotót”

T. Danny szintén a One Magyarország főtámogatásával újrainduló 2025-ös Ki Mit Tube zsűrijének tagja. A zenész többször megjárta a hazai fesztiválok nagyszínpadait, a Budapest Parkban és a Budapest Arénában is fellépett már.

A Ki Mit Tube zseniális kezdeményezés, örülök, hogy részese lehetek az újraindulásnak! Emlékszem, az első évadot még gyerekként követtem végig, és bíztam benne, hogy valahogyan részese lehetek majd, ez idén meg is történhetett!

Az előadó véleménye szerint elsődleges egy versenyzőnek, hogy önmagát adja a videójában, mert az átjön a nézőknek is, emellett pedig a folyamatos fejlődni akarás és a kemény munka is kiemelten fontos a megméretésben. Emellett arra is felhívja a figyelmet, hogy a szókimondó magatartás, illetve a saját stílus megalkotása, megtalálása szintén lényeges.

A trendek követése nem feltétlenül jó stratégia.

„Sokszor érződhet a tartalmakon, hogy erőltetettek – mondja T. Danny. – Addig kell ezeket gyakorolni, amíg eléri az ember, hogy amikor éles helyzetbe kerül, magabiztosan és lazán álljon a kamera, a mikrofon vagy a közönség elé. Mindig lesz egy időszak, amikor idegenül érzi magát az ember ilyen helyzetekben, de ezeket meg kell tartani magunknak a kulisszák mögött. Szerintem a valódi tehetség az, amikor a nézőnek úgy tűnik, hogy ez zsigerből jön, de valójában rengeteg munkaóra van mögötte. Én nagyon szeretnék valami korszakalkotót látni, valamit, ami még nem volt sem itthon, sem máshol a világban!”

Művészi párbeszéd

Cinthya Dictator szintén fontosnak tartja az alkotói eredetiséget, fotográfusként és a 2025-ös Ki Mit Tube zsűritagjaként is azt szereti látni, ha egy alkotó az őszinteséget és a sajátos megközelítést helyezi előtérbe:

Ne akarjatok »jók« lenni. Akarjatok őszinték lenni. Merjetek furák lenni. Merjetek mások lenni. A középszerűség unalmas. Ha valamit csinálsz, legyen benne lélek. Legyen benne valami, amitől csak te tudod azt úgy csinálni. A neten nem a legszebbek vagy legjobbak nyernek, hanem azok, akikre emlékezni lehet.

Az alkotó a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem fotográfia szakán szerezte első diplomáját, majd média design szakon a másodikat. Fényképein az önazonosság, az őszinteség és az emberi létezés határhelyzetei játszanak központi szerepet, legyen szó konceptuális önarcképekről, installációkról vagy videóművészetről. Alkalmazott fotósként reklámkörnyezetben is dolgozik, míg művészi projektjeinél gyakran kritikai reflexiókat fogalmaz meg a közösségi média, a testkép és a mentális egészség témáiban. Legutóbb a FaceApp című sorozatát mutatta be, amely a szépségfilterek pszichés és társadalmi hatásait tematizálja.

Fontosnak tartja, hogy a művészet ne csak látványos legyen, hanem egyfajta párbeszéd is az alkotó és a befogadó között.

Zsűritagként úgy véli, hogy most jött el igazán az ideje egy olyan versenynek, mint a Ki Mit Tube. Reméli, hogy „nem a legsimább, hanem a legkülönösebb emberek kerülnek előtérbe”, akik nemcsak szerepelni akarnak, hanem megmutatni valamit. Szerinte a legnagyobb siker, ha egy tartalomgyártó meg tudja szüntetni a távolságot közte és a néző között,

betekintést enged a gondolataiba, a lelkébe.

Meglátása szerint „sokan másolják azt, amit már láttak: trendi klisék. De az ilyen tartalom három másodperc múlva felejthető. A legnagyobb hiba az, ha valaki nem mer önmaga lenni. Én azt mondom: ne biztonsági játékos legyél! A valódi tehetség nem mindig technikai, hanem az, ha valakiben van valami megismételhetetlen. Egy egyedi nézőpont, a nyers őszinteség, egy olyan világ, amit senki más nem tud úgy megmutatni, csak ő. Szeretem azokat, akik saját magukból dolgoznak, nem kívülről hozott mintákból. Lehet vlog, performansz, fikció, kritika, webizod vagy podcast, ha van benne tartalom, bátorság, és ha érezni, hogy ez az ő világa, akkor engem már megvett.”

Lépcső helyett lift

„Szerintem a Ki Mit Tube remek lehetőség azoknak, akik eddig csak gondolkodtak azon, hogy belevágnak az online tartalomgyártásba, de valami visszatartotta őket. Erre a műsorra úgy kell tekinteni, mint egy liftre. Azok, akik több mint tíz éve vannak jelen ebben a világban, lépcsőről lépcsőre haladtak, és hosszú évek alatt értek fel oda, ahol most vannak. A Ki Mit Tube viszont lehetőséget ad arra, hogy a versenyzők pár hét alatt eljussanak egy olyan szintre, amit mások csak hosszú évek alatt érnek el. Csak az út lesz egy kicsit rázósabb, ugyanis az ismeretség, a figyelem, a szeretet, a kritika, a kommentelők könyörtelen őszintesége – mindez egyszerre zúdul majd rájuk” – fogalmazott kérdésünkre a műsor negyedik zsűritagja, Goodlike Marci.

A tartalomgyártó 2012-ben töltötte fel első videóját a YouTube-ra, egy évre rá pedig már több százezres nézettsége volt csatornájának. Azóta ebben a világban mozog, főként műsorvezetőként és szereplőként. Egy ideje már a kamera másik oldalán is komolyabban tevékenykedik, dolgozott többek közt televíziós műsorok online kísérő produkcióin, évekig vezette Magyarország legnagyobb gaming rendezvényének nagyszínpadát, jelenleg pedig saját tartalomgyártó vállalkozása van.

Goodlike Marci szerint a legfontosabb, amire egy olyan megméretésnél törekedniük kell a versenyzők, mint a Ki Mit Tube, hogy:

Legyenek őszinték és önazonosak. Ne akarjanak másnak tűnni, mint akik – se menőbbnek, se »internet-kompatibilisebbnek«. Az emberek sokkal jobban rezonálnak az őszinte jelenlétre, mint a túlpolírozott szerepekre. A tartalom akkor működik igazán, ha látszik rajta, hogy örömmel készült – ha te élvezed, amit csinálsz, a néző is élvezni fogja. Annál nincs rosszabb, mint amikor valaki csak azért nem mer belevágni valamibe, amiben örömét lelné, mert valaki másnak nem tetszett, vagy rosszat mondott róla. Talán csak egy dolog kínosabb ennél: amikor ezt követően megsértődve nekiáll posztolni és panaszkodni a neten, hogy »az emberek milyen hülyék«. A vélemények jönnek-mennek, az viszont, hogy mit kezdesz velük, kizárólag rajtad múlik.

Elmondása szerint fontos felismerni, miben vagyunk erősek, és mik a gyengeségeink, ezek alapján érdemes felépíteni a tartalmainkat. Végül úgyis a nézők döntenek, és éppúgy létjogosultsága lehet egy profin szerkesztett anyagnak, ami rögtön megragadja a figyelmet (még ha az előadó nem is brillírozik a szerepében), mint egy baromira erős karakternek, aki személyiségével és a videó tartalmával húzza be a nézőt, de formailag tudna még fejlődni. Szerinte a valódi tehetség ott mutatkozik meg, ha valaki képes kilépni a komfortzónájából és belefeledkezni valami újba. Ő nem tökéletességre vágyik a versenyzőknél, hanem a bátorságot akarja látni, ami már magában fél siker.

Import művészet

A zsűri zenész csapatát erősíti Felcser Máté, alias Rendben Man, a Punnany Massif egyik frontembere. Az előadó úgy véli, hogy jelentős gond a mai magyar könnyűzenében az eredetiségre való törekvés hiánya, és sokan inkább importálják művészetük alapját, ahelyett, hogy saját ötleteket valósítanának meg.

Az elmúlt időben látványos módon ellepték a piacot a borzasztó, amerikai piacról magyarosított replikák, amelyeknek sem üzenete, sem időtállósága nincsen. A közízlésre viszont mindenképpen hatással vannak ezek a produkciók, ilyen módon csakis jót tehet, ha más ízlésvilág is belekeveredik a könnyűzenei masszába. Legyél egyedi, ne másold tovább az amúgy is tömegcuccokat! Vidd bele a személyiségedet a dalokba, te szólj ki belőlük!

– fogalmaz Felcser Máté.

Az előadó tudja, hogy sokan álmodnak a nagyszínpados sikerről, holott a fesztiválok és arénák ámulatba ejtő színpadi fogásai mögött nem csupán egy-egy zenész vagy frontember munkája van. Egy komplett csapat együttes törekvése adja az immerzív élményt, akik közösen „öltöztetik fel a színpadot”.

„Nagyon fontos, hogy szerintem az igazi tehetség nincsen tisztában a kvalitásaival, könnyen lehet, hogy nem gondolja magát elég jónak vagy bátornak. Ez esetben a Ki Mit Tube egy jó szituáció, ahol megláthatja, hogy miként hat emberekre, illetve a kritika irányt adhat, hogy melyik területre érdemes odafigyelnie, hogy még jobb legyen. A fejlődésre mindig esélyt kell adnunk magunknak. Az ezzel kapcsolatos félelmeinket pedig érdemes megvizsgálni úgy, hogy a félelmeink és aggályaink valójában előre vetített tézisek-e, amikkel csak magunkat blokkoljuk feleslegesen. Ha csinálok valamit, miért ne adjam meg rá a lehetőséget hogy az útjára indítom?” – részletezi az előadóművész.

Újra a zsűriben

Nagy visszatérő a Ki Mit Tube zsűrijébe Kiss Ádám humorista, aki tíz éve is szerepelt az ítészek között. Elmondása szerint nagyon élvezte az akkori versenyt, ezért örömmel vállalta a mostani felkérést is. A jelenlegi számos televíziós tehetségkutatót látva úgy véli, hogy a Ki Mit Tube egészen más, hozzá közelebb álló forma, mint amit a képernyőkről ismerhetünk.

Ez egy komplex tehetségkutató. Nem arról van szó, hogy ki tud énekelni, és ki nem, hanem a humor, a művészet, a zene, a tánc, a slam – akár Bánki Beni, aki slammerként nyert tíz éve – megférnek egymás mellett. Ez a formátum nekem bejön. Ezt a műfajt nem lehet húsz másodpercben csinálni. Értem, hogy gyorsul a világ, és mindenki ennyit fogyaszt, de annyiban nem tudod igazán megmutatni magad. A tévéhez képest mégis jobb, hiszen mindenki akkor megy fel a YouTube-ra megnézni, amikor akar, akár utazás közben, vagy épp külföldről. Ráadásul a tévés tehetségkutatók mostanában nagyon egy kaptafára mennek. Inkább ilyenek legyenek

– fogalmazott kérdésünkre a humorista.

Bevallása szerint már tíz éve is a hiteles produkciókat részesítette előnyben, és most is ezt fogja tenni. Mint a comedy kategória egyik zsűritagja, elsősorban a humoros tartalmakat fogja figyelni, amiben az egyediséget és a kreativitást keresi. Ha látja, hogy van benne munka, és jól felépített egy produkció, akkor azt mindenképp pozitívan bírálja majd el. Külön kiemeli, hogy ebben a műfajban elengedhetetlenül fontos az egyéniség és a világról alkotott kép is, hiszen ezek valószínűleg megjelennek majd az alkotók videóiban.

„A tehetség visszatükröződik majd a produkcióból, ahogy elkezdi, ahogy beszél, amit mond, miként köti össze, hogy kerekíti le, stb. Nem lehet egyszerűen azt mondani, hogy valaki tehetségesebb, mint a másik. Ezeket komplexen nézem. A humoristáknál mindig az lesz a nyerő és a sikeres, aki önazonos, és akivel tudnak kapcsolódni. Ha ilyen nem létező, úgymond »Walt Disney-sztorikkal« elmeséli, hogy járt a Holdon, de közben kilóg a lóláb, az furcsa. Azt gondolom, hogy ehhez a műfajhoz közléskényszer is kell, valamilyen extrovertáltság, mert nem normális ember, aki minden este kiáll több száz másik elé. Ehhez kell egy minimális kattantság” – fogalmaz nevetve Kiss Ádám.

Külön kiemeli tíz évvel ezelőtti tapasztalataiból, hogy minden jelentkező erősen kerülje a közhelyek durrogtatását és az online fellelhető viccek előásását, ugyanis mindig a saját ötlet a legerősebb, az előbbiekkel viszont pont ellentétes hatást vált ki az előadó. Nála az egyediség és az egyéniség a legfontosabb, hogy egy előadó legyen bátor és kreatív.

A műsor folytatódik

Ezzel fény derült a 2025-ös Ki Mit Tube hat zsűritagjára, de a teljes grémiumot csupán április végén fedik fel a szervezők. Ugyanakkor a három műsorvezetőt, akik időről időre bejelentkeznek majd, hogy hírt adjanak az újdonságokról és az izgalmas aktualitásokról, már a napokban leleplezték.

Egyikük Varga Ádám színművész, aki többek közt olyan ismert filmekben és sorozatokban szerepelt, mint a 200 első randi, A tanár, A besúgó vagy a Keresztanyu. Szintén a műsorvezetők közt foglal helyet Szabó Balázs Máté humorista, a Showder Klub visszatérő előadója, aki számos stand-up műsorával utazta már be az országot, online tartalmival pedig százezreket ér el nap mint nap. A csapat harmadik tagja Pál Péter zenész, dalszövegíró, költő.

Hamarosan pedig indul a jelentkezés. 2025. április 25-én a versenyzők elkezdhetik feltölteni videóikat a Ki Mit Tube oldalára, a szervezők május elsejétől jelentetik meg a tartalmakat YouTube csatornájukon, majd kezdődhet a népszerűsítés, a szavazatgyűjtés, a közönség megmozgatása.

A Ki Mi Tube multiplatform verseny, ami elsősorban a YouTube-on fut, de idén megjelenik a TikTokon is, saját csatornával. Ezért érdemes a produkciós videókat short verzióban is feltölteni, mert így azok kikerülnek a Ki Mit Tube TikTok-csatornára, ezzel nagyobb elérést és szavazatszámot biztosítva a versenyzőknek.

Ez a támogatott szerkesztőségi tartalom a One Magyarország Zrt. közreműködésével jött létre.

(Borítókép: Ki Mit Tube)