Tanítani lehetne Lady Gaga rekordokat döntő visszatérését

2009-et írunk. Az akkor 46 éves énekesnő, Tori Amos állítólag megdicsérte Lady Gaga élő produkcióját, ám hangsúlyozta: nem hiszi, hogy az énekesnőnek hosszú, tartós karrierje lesz. Meteorként jellemezte a 23 éves, alig egy évvel korábban befutó fiatal popsztárt. Olyan énekesnőként, aki csak egy ideig képes szórakoztatni.

Azt mondta, „hé, nincs ezzel semmi baj. De vannak olyan emberek, mint Neil Young, akik negyven évvel a karrierjük után is fellépnek a Glastonburyn. És az egy egészen másfajta művész. Kérdés, hogy Lady Gaga húsz év múlva is Neil Young mellett fog-e játszani a Glastonburyn?”

16 év telt el azóta, 2025. április 11-én Lady Gaga másodszorra headline-olta az Egyesült Államok legnagyobb fesztiválját, a Coachellát. (Először 2017-ben, amikor Beyoncé helyett „ugrott be”.) Majdnem két évtized után is releváns, mi több, nap mint nap új rajongókat szerez, karrierje pedig soha nem látott magasságokba ért.

A leghallgatottabb énekesnő

Lady Gaga 2025. február 18-án elérte a havi 123 736 959 hallgatót a Spotify-on, így ő lett a platform leghallgatottabb női előadója. Az énekesnő a korábbi rekorder Ariana Grandétól vette át a vezetést. A rekorddöntés napján mindössze két előadónak volt több havi hallgatója a Spotify-on, mint Gagának: az összesített rekordot Bruno Mars tartotta 150 millióval, őt követte a The Weeknd 125 millió havi hallgatóval.

Az énekesnő népszerűsége a Bruno Mars-szal közös, 2024 augusztusában megjelent Die With a Smile című dal debütálása után ugrott nagyot. A dal történelmet írt, mivel soha egyetlen szám nem érte el ilyen hamar az egymilliárd streamelést a Spotify-on. A sláger ezen kívül öt hétig vezette a Billboard Hot 100 listáját. Mi több, idén márciusban a kétmilliárd streamelést is elérte, és ebben az esetben is ez a dal volt az, amely a platform történetében leggyorsabban lépte át ezt a számot. És ha ez önmagában nem lenne elég, a dal Grammy-díjat is nyert legjobb popduó kategóriában.

Az énekesnő hetedik stúdióalbuma, a 2025. március 7-én debütált Mayhem a Luminate szerint a legmagasabb nyitóhetet produkáló női album lett idén 219 ezer példánnyal (csak az Egyesült Államokban). A lemez egyben Gaga eddigi legnagyobb streaming debütálását is jelentette, 108 millió letöltéssel került a csúcsra az első hét után.

A Chromatica (2020), A Star Is Born (2018), a Joanne (2016), a Cheek to Cheek (2014), az ARTPOP (2013) és a Born This Way (2011) albumai korábban már vezették ezt a listát. A Mayhem Gaga tizenegyeddik top 10-es anyaga, ami egészen a debütáló projektjéig, a 2008-as The Fame-ig nyúlik vissza, amely 2010-ben a 2. helyig tornázta fel magát.

A kor csak egy szám

A sztár 2025. március 17-én, néhány nappal a 39. születésnapja előtt átvehette az iHeartRadio Innovátor Díjat. „Modern kori újító művészként” hivatkoztak rá, aki „az egész világot inspiráló zenéket és előadások hozott létre, ezen kívül szókimondó aktivista, filantróp és számos fontos ügy támogatója”.

Nem igazán tudom, hogyan gondoljak erre, nehéz feldolgozni, hogy 38 évesen egy olyan díjat nyerek, amely az egész karrieremet ismeri el. Egyrészt úgy érzem, mintha mindig is ezt csináltam volna, másrészt tudom, hogy még csak most kezdem el igazán. Bár a világ egy harmincas évei végén járó női popsztárt már öregnek tarthat − ami őrültség −, ígérem, én még csak most melegszem be!

− vette át a díjat Lady Gaga, aki már harmadik évtizede uralja a zeneipart.

Öldöklés a jegyekért

Bár idén nem tervezett turnézni, az új lemezre kapott reakciók arra ösztönözték, hogy folytassa a sikersztorit. Csapatával néhány hét alatt állította össze a The MAYHEM Ball elnevezésű turnét, amelynek keretében az Egyesült Államokban, Európában és Ausztráliában is koncertezik majd az év második felében. Bár előző, The Chromatica Ball turnéján stadionokban lépett fel, most – kisebb – arénákban fog, hogy jobban felügyelhesse a produkció összeállítását, a koncepció kidolgozását.

Egy olyan időben, amikor Lady Gaga soha nem látott számokat és hallgatottságot produkál, előre sejteni lehetett, hogy a kisebb arénákban és viszonylag kevés helyen való koncertezés egyet jelent azzal, hogy

vérre menő küzdelem lesz a belépőkért.

Az európai dátumok esetében előnyt élveztek a Mastercard-tulajdonosok, akik elővételes jegyet is válthattak. Mondani sem kell, hogy a belépők percek alatt, már a presale-en elfogytak, így aki a sima jegystart napján akart vásárolni, hoppon maradt. (A hatalmas érdeklődésre való tekintettel később néhány plusz dátumot is meghirdettek.)

Nekem valami isteni szerencsének és némi taktikának hála az Oslóból Budapestre tartó repülőgép landolásának kellős közepén, az internetkapcsolattal megküzdve sikerült jegyet vennem az egyik állomásra, ráadásul remek helyre, októberben testközelből láthatom koncertezni Lady Gagát.

Így is Az éhezők viadalához lehetne hasonlítani a jegyvásárolós élményt. Mi lett volna akkor, ha a Coachella után teszik elérhetővé a belépőket? Az énekesnő 2025. április 11-én a fesztivál (és talán maga Gaga) történetének legjobb műsorát adta a kaliforniai sivatagban. A kétórás szuperprodukció akkorát szólt, hogy még a legnagyobb fanatikusok is eldobták az agyukat, az internet népe pedig tovább pörgette az amúgy is topon levő énekesnő nevét.

A saját karrierjére való visszautalásoktól kezdve a gigantikus színpadi elemeken át a kismillió ruhacseréig Lady Gaga semmit nem bízott a véletlenre, ránézésre csúcsformában van. Már ha egy sztárnál lehet ilyet mondani. Visszatért sötét, gótikus, dramatikus, sokkoló esztétikájához és stílusához, amelyek egykor az égbe repítették.

A közösségi médiában több poszt is terjedt, amelyben egyesek sátánistának és démoninak nevezték az énekesnőt.

Gagát ismét sátánistának hívják. Innen tudjuk, hogy visszatért

− reagáltak a rajongók a negatív kommentekre.

A kritikusok is kimagasló produkciónak könyvelték el a Coachella-koncertet, a legnagyobb lapok, a The Guardian, a Vanity, a Billboard, a Consequence, a Rolling Stone, az LA Times, a Paper, a The Country, az SFGATE és az NYP is 5-ből 5 csillagot adott a produkcióra. A produkcióra, amely néhány nap múlva, 2025. április 18-án éjjel (nálunk másnap reggel) megismétlődik. Merthogy a Coachella két hétvégén át zajlik, Lady Gaga pedig a második hétvégén is színpadra áll. Még az is lehet, hogy teljesen új produkcióval. Nála sosem lehet tudni.

