Megvan a lista, hogy kik játszanak nyáron a jazz fellegvárában, Paloznakon

Idén is megrendezik a Paloznaki Jazzpikniket, és már ki is hirdették az idei headlinerek névsorát.

A Balatonnál idén rendezik meg 13. alkalommal a Paloznaki Jazzpikniket, amelyen a Grammy-díjas Judith Hill, a francia szupersztár, Zaz és a szintén francia Lehmanns Brothers fellép. Paloznakon lép fel a világhírű Lukas Graham supergroup, és egyenesen Brooklynból érkezik a hip-hop, pop, soul virtuóz Kennedy Administration. Közkívánatra visszatér a legendás Earth, Wind & Fire Experience és az electro-swing nagyágyú csapat, az osztrák Deladap. A világ egyik leghíresebb soul- és R&B énekese, az olasz Mario Biondi is újra a paloznaki butikfesztiválon ad koncertet.

A Piknik ismét Paloznakra invitálja a magyar jazzélet legizgalmasabb formációit, hogy a nemzetközi előadók mellett a jazz hazai élvonala is képviseltesse magát. A 13. Jazzpikniken Bordivat Udvar néven pedig egy új gasztroudvar nyitja meg kapuit, ahol fesztiválkörnyezetben rendeznek divatbemutatókat hazai- és külföldi lovebrandekkel.

Így gurul le a három nap

A programot ismertető sajtótájékoztatón Valde Orsolya alapító-fesztiváligazgató elmondta, hogy „már nem kell Montreux-ig menni, ha magas minőségű előadókat akar hallgatni az ember; a Grammy-díjas Judith Hill idén lép fel a Montreux-i Jazz Fesztiválon, a Lehmann Brothers tavaly játszott ott.”

A csütörtöki nyitónapon egy hamisíthatatlan brooklyni, füstös, ízig-vérig profi jazz és R&B produkció érkezik Paloznakra: a Kennedy Administration. A formáció NYC legjobb fiatal zenészeiből áll, és a két ötletgazda vezérli: a karizmatikus énekesnő, KENNEDY, valamint zenei partnere, a billentyűs és producer, Gregory Porter egyik alkotó partnere, a rendkívüli ONDRE J. Őket követi a a JAZZ és a SOUL francia királynője, Isabelle Geffroy, közismert nevén Zaz! A francia énekes és dalszerző, Zaz 2010-ben debütált és vált hirtelen népszerűvé üdítően friss és egyedi, a gipsy jazzt és a francia sanzont ötvöző kortárs pop stílusával.

Andrew J & Dan von Schulz, a Jazzpiknik-rajongók kedvenc DJ-párosa zárja az első estét. Másnap, pénteken a Lehmanns Brothers kezd a Nagyszínpadon, ahol a jazz, a funk és az afrobeat találkozik koncertjükön. A bandát anno néhány középiskolás funk és afroamerikai ritmus iránt elköteleződött fiatal alapította olyan művészek hatására, mint Prince, a Ghost-Note és D’Angelo. Koncertjeiken a hetvenes évek híres jazz-funkját idézik meg, miközben a hip-hop, a house és a nu-soul visszhangjait is érintik.

A Piknik egyik legnagyobb várományosa is ezen a napon lép színpadra, méghozzá a világhírű Lukas Graham supergroup, amely a legfiatalabb generációtól az idősebb zenefogyasztókig egyformán nagy sikernek örvend, koncertjeire az energikus jelenlét mellett a bensőséges zenei történetmesélés jellemző, ami egyedülálló atmoszférát teremt majd. A napot Michael Jackson egykori duettpartnere, vokalistája, a Grammy-díjas amerikai énekes-dalszerző, Judith Glory Hill koncertje zárja. Judith Hill olyan előadók háttérénekese volt, mint Prince és Josh Groban. Az énekesnő zenekara valójában egy családi formáció, hiszen ott zenél Hill édesanyja, Michiko Hill tokiói zongoraművész, és édesapja is, Robert Lee „Pee Wee” Hill. Judith édesanyja japán, édesapja afroamerikai származású, így Judith angolul és japánul is énekel.

A szombati zárónapot az R&B, a funky és az elektro-swing uralja

Az olasz Mario Biondi már másodszor lép fel Paloznakon. Biondi 1988-ban kezdett el nemzetközileg elismert előadók, köztük a legendás Ray Charles előtt fellépni. A fordulópontot a This Is What You Are című kislemezének japán kiadása hozta, amelyet a BBC1 legjobb DJ-je, Norman Jay hallott, és beleszeretett a dalba, így Európa-szerte hamar sláger lett.

Őt követi a legendás közönségkedvenc, az Earth, Wind & Fire Experience by Al McKay . A formáció már többször bizonyított a Pikniken, hogy idén is tarolnak, az szinte biztos.

A napot pedig az electro-swing nagyágyú csapat, az osztrák Deladap fellépése zárja. Nekik köszönhettük 2021-ben a Jazzpiknik egyik legemlékezetesebb fellépését, a magas hőfokon izzó electro-swing hangzás bizonyára idén sem marad el.

A magyar jazzélet is színre lép

A 13. Jazzpiknik ismét Paloznakra invitálja a magyar jazzélet legizgalmasabb formációit, hogy a nemzetközi előadók mellett a jazz hazai élvonala is képviseltesse magát. A tehetséggondozás mindig kiemelt helyen szerepelt a Jazzpiknik életében, az idei fesztivál is számos fiatalnak nyújt fellépési lehetőséget az intimebb hangulatú, jazz-fókuszú színpadain.

A Piknik közönsége nagyon jól fogadja az új fellépőket, mindig nyitottak a mi előválogatásunkra, partnerek az edukációban

– mondta Sánta Dániel, a Paloznaki Jazzpiknik ügyvezetője a sajtótájékoztatón, aki tíz évvel ezelőtt maga is egy formáció dobosaként érkezett a Jazzpiknikre. A Piknik hangulata egyből magával ragadta, és a koncert után a turnébusz nélküle ment haza…

(Borítókép: Résztvevők a 12. Paloznaki Jazzpiknik első napján 2024. augusztus 1-jén. Fotó: Mohai Balázs / MTI)