Országos botrányt váltott ki Pécs önkormányzatának döntése

A Made in Pécs Kft. 2019 óta dolgozott anyavárosuk zenei- és szabadidős, kulturális programjainak szervezésén, Pécs önkormányzata idén mégis pályázatot írt ki az együttműködés megújítására. Erre mindössze a a Made in Pécs Kft. és az újonnan érkező OHBM Services Kft. adott be pályázatot, azonban szemben a hatéves együttműködéssel, a friss vetélytárs lett a befutó. Most a Made in Pécs vezetői a közösségi médián tettek közzé egy posztot, amiben felhívják a figyelmet az OHBM pályázatának súlyos hibáira, továbbá a verseny tisztaságát is megkérdőjelezik.

„A Made in Pécs Fesztivált is életre hívó Made in Pécs Kft, sok más pécsi vonatkozású zenei projekt mellett a Pécsi Szabadtéri Színpad koncertjeit is szervezte. 2019 óta sikerrel működött az az üzemeltetési koncepció, melyben a kezelői jogokat ellátó Pécsi Balett Nkft. és a szervezői feladatokat végző Made in Pécs Kft. dolgozott együtt.

A Káptalan Kert néven ismert szabadtéri koncertsorozat hamar országos ismertségre tett szert, a megnyitása előtti szerény pécsi nyári koncertkínálat helyett hétről hétre az ország legnépszerűbb zenekarai álltak színpadra. A hat éven át sikerrel működő konstrukciót a város önkormányzata idén januárban a résztvevőkkel való előzetes egyeztetés nélkül hirtelen megszüntette.

Természetesen azonnal aggódva fordultunk hozzájuk, hogy mi lesz a már rég, némely koncert esetén több mint egy évvel ezelőtt leszervezett programjainkkal?!

Azt a tájékoztatást kaptuk, hogy az egészre csak egy pályázati lehetőség miatt van szükség és kifejezett felhatalmazást kaptunk rá, hogy a leszervezett koncerteket nem kell lemondanunk, így el is kezdtük a szezon kommunikációját február 19-én” – kezdi részletes Facebook-bejegyzését a Made in Pécs vezetősége.

A pályázati kiírásról néhány héttel később a sajtóból értesültek, így be is adták saját pályázatukat benne korábbi együttműködéseikkel, tervezett programjaikkal és költségvetésükkel, a cég előéletével és hátterével, céljaival, illetve motivációival. Nem sokkal később szereztek róla tudomást, hogy rajtuk kívül mindössze egy pályázó akadt, a budapesti székhelyű OHBM Services Kft., amelyet a Nemzeti Cégtár adatai szerint 2020-ban alapítottak,

mindössze egyetlen munkavállalója van, telephellyel pedig nem rendelkezik.

A beérkezett pályázatokat is mellékelték bejegyzésükben, ahol az OHBM Services Kft. beadványa is szerepel. A mindössze háromoldalas pályázat nem tartalmazta a bérleti díjra vonatkozó ajánlatot, továbbá programterve komoly hibákkal volt tele. Mindennek ellenére az önkormányzat a budapesti céget részesítette előnyben a helyi vállalkozással szemben.

Váratlan helyzet

„A budapesti cég három számozott oldalból álló pályázata sehol sem tartalmazza az ajánlati árat, az előterjesztés mégis tudni véli valahonnan, hogy ajánlatuk magasabb, mint a miénk. Döbbenetes módon az önkormányzat előterjesztése a budapesti céget javasolta győztesnek, az egészet kitaláló és saját erőből évek munkájával felépítő helyi cég, a Made in Pécs Kft. anyagát pedig elutasítani javasolta. Ezzel minden projektünket, köztük a Made in Pécs Fesztivált, a Káptalan Kertet, a Made in Pécs-díjat, a Made in Pécs Magazint, helyi kisközösségeket támogató kampányunkat és számos egyéb ügyet végveszélybe sodorva” – fogalmaztak a bejegyzésben.

A cég hozzáteszi, nem várják el, hogy alanyi jogon ők üzemeltethessék a pécsi Szabadtéri Színpadot, ugyanakkor követelik, hogy olyan cég vegye át tőlük a feladatot, amit alapos, releváns és tisztességes pályázati eljárás során választanak ki.

A cégvezetők reménykednek benne, hogy a történtek hátterében nem politikai megfontolás áll, és külön kiemelik, hogy az önkormányzat döntését tudomásul veszik:

Szenvedélyes pécsi lokálpatriótaként bíztunk benne, hogy az események mögött csupán figyelmetlenség áll, nem pedig valami gazdasági, vagy politikai mutyi miatt játsszák tudatosan egy furcsa, budapesti cég kezére a pécsi zenei élet pótolhatatlan kincsét, a pályázatok érdemi megvizsgálása nélkül. Ezért természetesen az önkormányzat többszöri, egyértelmű tájékoztatásának megfelelően tényként kezeljük, egyben tájékoztatjuk a koncertekre elővételben jegyet váltó tisztelt jegyvásárlókat is, hogy a koncertek tervek szerint megvalósulhatnak. Természetesen, ha bármi változás áll elő, azonnal tájékoztatni fogjuk a közvéleményt.

A bejegyzés alatt komoly kommentáradat alakult ki, a hozzászólók pedig sorra hívják fel a csatolt dokumentumokban található különböző hibákra a figyelmet. Az OHBM programjában például az „Irie Maffia 25.” szerepel, ami némileg érthetetlen, ugyanis a zenekar idén csak 20. jubileumát ünnepeli – ennek arénakoncertjén mi is megfordultunk – vagy a Supernem fellépése, ami 2023-ban tartotta búcsúkoncertjét, de még ott van a sort indító „Bohemiany Betyars” is. Emellett az önkormányzati határozat sem hibátlan, tekintve, hogy OHBM helyett OMBH szerepel benne.

A döntés egyre növekvő botrányt váltott ki a magyar zenei életben.

Bár még friss a hír, top zenei előadók és menedzsereik szólaltak fel az ügyben, fesztiválalapítók és a szakma megkerülhetetlen résztvevői egyaránt nemtetszésüket fejezték ki, műfajtól és korosztálytól függetlenül. Hogy ez milyen hatást eredményez hosszútávon, egyelőre nem tudni.