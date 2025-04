Holttesteket találtak egy családi ház kertjében

Egy, a haldokló anyját gondozó nő; egy drogfüggő húg; és egy pedáns, gazdag öcs. Beth, Nicole és Michael nem is lehetnének különbözőbbek, és nem is állhatnának egymástól távolabb. A családi kötelék laza, szinte nem is létezik. Egy beteg anya és egy eltűnt apa nem tudja összetartani a testvéreket...

Az anya elvesztésével azonban nyernek valamit a testvérek: egymást. Még ha ennek nem is feltétlenül örülnek. A családi házban tett kényszerlátogatás nem várt meglepetéseket tartogat, a

hagyatékban kutakodva előkerül egy kazetta, rajta egy gyilkosságot ábrázoló, pontosabban sejtető felvétellel.

És pont a sejtetésen van a hangsúly... Egy világ omlik össze a testvérekben, amikor rájönnek, az eltűntnek hitt apa talán nem az, akinek eddig hitték. A két fiatalabb testvér nem is sejti, hogy anyjuk a halálos ágyán a nővérük fülébe suttogott egy rejtélyes üzenetet. Beth, Nicole és Michael nyomozni kezd, ám arra, amit felfedeznek, talán még legdurvább álmaikban sem számítottak.

Popcornnal jöhet!

A történet több idősíkon és négy karakter szemszögéből tárul elénk: a jelenben és a múltban is játszódnak fejezetek. A jelenben Beth, Nicole és Michael is külön fejezeteket − így külön narratívát − kap, a múltban pedig anyjuk, Laura is mesél, de a videón látható felvételek tartalmát is önálló fejezetek boncolgatják.



A könyv kevés szereplővel operál, a különböző nézőpontoknak hála azonban a karakterek egészen részletesen ki vannak dolgozva, az olvasó pedig érzi és értékeli személyiségüket, helyzetüket, mentalitásukat. Tudjuk, miért olyanok, amilyenek, még ha kissé megbízhatatlan narrátorok is. Zavaró azonban, hogy bár önálló személyiségként megállják a helyüket, nem túl hihető, hogy ugyanannak a családnak a sarjai. Inkább olyan érzés, mintha véletlenszerűen összeválogattak volna pár embert, és megnézettek volna velük egy felkavaró videót.

A könyv lényege azonban inkább a témaválasztásban, nem pedig a bűnügyi szálban rejlik: a függőség, a keserűség, az elidegenedés, a bosszú, a gyász témakörei mind megjelennek a sztoriban. Sokkal nagyobb hangsúlyt kap a kötetben a testvérek egymáshoz való viszonya és a konfliktusaik, mint a gyilkosságok felgöngyölítése.

Az Eltemetett igazság egy igazi „popcorn thriller”, és tökéletes választás azok számára, akik

könnyedebb hangvételű, kevésbé felkavaró és lélekszaggató bűnügyi történetre vágynak.

Kifejezetten olvasmányos, sokszor letehetetlen regény még annak ellenére is, hogy a sztori egyáltalán nem egyedi, a fordulatok kissé kiszámíthatók, a történet is lassan épül fel, és csak az utolsó negyedben kezd igazán izgalmassá válni. Az egyszerű, sallangoktól mentes írásmód és a rövid, önmagukat olvastató fejezetek azonban szinte garantálják, hogy élvezetes könyvet kapjunk.

Jeneva Rose: Eltemetett igazság

Magnólia Kiadó, 2025

Fordította Szaszkó Gabriella

318 oldal