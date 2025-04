A népakrat győzött, az önkormányzati botrány meg úgy fest, helyre kerül

Pécs önkormányzata pályázatot írt ki a város ikonikus helye, a Káptalan Kert zenei életének szervezését lebonyolító cég pozíciójára, amit az elmúlt hat évben a Made in Pécs Kft. töltött be. A pályázaton két induló volt, az önkormányzat azonban az új jelöltet részesítette előnyben annak ellenére, hogy a pályázata szakmai kérdéseket vetett fel. Most, a győztesként kihirdetett OHBM Services Kft. vezetője úgy döntött, visszalép látva, hogy a hazai zenei közélet szinte egy emberként állt ki a Made in Pécs mellett.

Ahogy arról korábban már írtunk, Pécsen komoly felháborodást okozott a helyi önkormányzat döntése, ami hat év sikeres együttműködés után szakította meg a közös munkát a Made in Pécs Kft-vel, amely vállalkozás a város kulturális és zenei életének egy nagy szeletéért felelt már 2019 óta.

A városvezetés kritikák kereszttüzébe került döntése egyébként a frissen pályázó OHBM Services Kft-t jelölte ki új lebonyolítónak, mivel a pályázó beadványában – kiemelten, de nem kizárólagosan a programokat részletező oldalakon – komoly formai és tartalmi hibák álltak.

A hazai zenei élet egy emberkén állt ki a pécsi cég mellett.

Fesztiválvezetők, zenei szakemberek, előadók menedzserek és számos más, a zenéhez szakmai vagy művészetkedvelői oldalon kapcsolódó személy fejezte ki felháborodását.

Facebook-bejegyzésben reagált többek közt Járai Márk, a 30y, a Mehringer, Lábas Viki, valamint a Fishing on Orfű és a Fekete Zaj szervezői. A Bohemian Betyars, ami szerepelt is az OHBM beadványában külön kiemelte, hogy még megkeresését sem kaptak, így a pályázatban szereplő időpontban biztosan nem lépnek fel Pécsen, továbbá (utalva nevük elírására a beadványban), külön felkiáltójelet is elhelyeztek a Bohemian szó mellett, ami nem „Bohemiany”.

Visszakoztak

A hirtelen felháborodási hullám ezúttal a közvéleménynek megfelelő döntést eredményezett. Ahogy arra a Made in Pécs is felhívja a figyelmet bejegyzésében, az OHBM Services Kft. vezetője, Bodó József hivatalosan is visszavonta pályázatát, mivel nem szeretne a közakarat útjába állni:

A pecs.gov.hu felületén hirdetett nyílt pályázaton azért indultam vállalkozásommal, hogy kipróbáljam magam egy magasabb szakmai szinten, ezzel együtt magam sem gondoltam komolyan, hogy ezen a pályázaton sikeresen indulhatok hiszen felmérve az ingatlan hasznosulását és az eddigi rendezvények népszerűségét, a szakmailag indokolt havi bérleti díj elérheti az akár 3-5 millió forintot is. Az esélytelenek nyugalmával adtam az 1 900 000 Ft + Áfa értékű ajánlatomat. Azért sem nagyon hittem pályázatom sikerében, mivel láttam, hogy az érintett bérleményben már a pályázati időszak alatt is intenzív jegyeladás zajlott, számos esemény meg volt hirdetve. Ennek megfelelően a programterv során elsősorban a formai megfelelőségre törekedtem, előzetes kötelezettségvállalásra nem volt módom (amiért azóta is támadások kereszttüzében állok).

„Engem is meglepett, hogy az ingatlan léptékéhez képest szerény ajánlatom, amelyet vállalkozásom pénzügyi lehetőségei megengedtek a legjobbnak bizonyult. Őszintén bevallom, hogy jó érzés volt pár napig eljátszani a gondolattal, hogy egy ilyen illusztris helyen kaphatok bizalmat, hogy vállalkozásommal szolgálhassam a Pécsiek érdekeit. Látva és érezve azonban a napokban kialakult politikai turbulenciát és nyomást, a közfelháborodást és nem mellékesen a burkolt fenyegetéseket, úgy döntöttem nem kívánom, hogy családom méltatlan támadások célpontjává váljon, továbbá nem szeretnék akadálya lenni a Pécsi Polgárok magas színvonalú szórakozásának és kikapcsolódásának. Elnézést kérek a Tisztelt Pécsiektől, hogy a nyílt pályázaton történt indulásommal kellemetlenséget okoztam.

Ezúton kívánok sok sikert a Tisztelt Önkormányzatnak nálamnál alkalmasabb pályázó megtalálásához. Áradjon a kultúra!”

A Made in Pécs vezetése Facebook-bejegyzésben reagált a történtekre. Hálásak mindenkinek, aki segítette őket ebben a helyzetben, de továbbra is értetlenül állnak a helyzet előtt, hogy miként történhet ilyen és vajon ki lesz a következő, ahol a történet talán nem zárul olyan jól, mint náluk. Elmondásuk szerint kínjukban nevetnek, de közben nagyon haragosak az egész miatt. A helyzet abszurditására reflektálva hozzáteszik:

Ugyanitt Monty Python és Mrozek összes eladó.

Önkormányzati indoklás

Az önkormányzati döntéssel kapcsolatban megkerestük Pécs város vezetését és a Made in Pécset is. Előbbitől levelünkben megkérdeztük, hogy

miként nyerhet egy olyan pályázat, aminek nyilvános anyagában nem szerepel bérleti díjra vonatkozó ajánlat,

programtervében pedig látható, súlyos hibák vannak,

továbbá arra is rákérdeztünk, hogy az önkormányzati előterjesztésben OHBM helyett miért OMBH olvasható.

Kérdéseinkre egyelőre nem reagált az önkormányzat, a Pécs Aktuálnak azonban sikerült elérnie az illetékeseket. A lap azt a választ kapta, hogy az önkormányzatnál szabályosan jártak el és jó okuk volt arra, hogy pályázatot írjanak ki, további részletekre azonban nem derült fény.