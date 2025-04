Már építik Európa legnagyobb immerzív attrakcióját a Millenárison

Elkezdődött a Walk My World immerzív produkció építése a Millenárison. A világon egyedülálló attrakció hatezer négyzetméteres területén negyven különálló, tízezernél is több kellékkel berendezett tér, tizenöt méteres belmagasságú, hatalmas csatamező, misztikus labirintus, katonai bunker és nyüzsgő piactér is várja majd a közönséget.