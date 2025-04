A mai Barcelonát Antoni Gaudí (is) tette azzá, ami: épületeit a világ legszebbjei között tartják számon. A Sagrada Família, a Güell park, a Casa Batlló, a Casa Milà és a Casa Vicens is az ő nevéhez fűződik, de számos más elképesztő épületet is tervezett.

Sokan már eddig is „Isten építészeként” hivatkoztak rá, hiszen amellett, hogy vallásos volt, munkái a magasba törő tornyokon, színes kerámiákon és hullámzó vonalakon kívül vallási képeket is megjelenítenek − írja a The Guardian.

Boldog, aztán szent

Úgy fest, a Vatikán most végre készen áll arra, hogy hivatalossá tegye ezt a titulust: 2025. április 14-én közölték, hogy a katalán építész, Antoni Gaudí a szentté avatás útjára lépett. A Vatikán egy közleményt osztott meg, amelyben Ferenc pápa elismerte Gaudí „hősies erényeit”. A 88 éves pápának ez volt az első hivatalos programja az életveszélyes tüdőgyulladása óta.

A bejelentés közel egy évszázaddal Gaudí halála után az első lépés a szentté avatás felé vezető hosszú és bonyolult úton. Az építészt először boldoggá kell avatni, mielőtt szentté lehetne. Gaudí hívei már legalább harminc éve követelik az építész szentté avatását, arra hivatkozva, hogy

a Sagrada Família fantáziadús tornyai és bonyolult kőépítményei sokakat meggyőztek arról, hogy katolikus hitre térjenek.

„Nincs komoly akadálya” − fogalmazott még 2003-ban José Manuel Almuzara építész, a Gaudí boldoggá avatási társaság akkori elnöke. A társaságot egy 80 ezer fős mozgalmaként jellemezte, akik Gaudíhoz imádkoztak és csodákért könyörögtek. Az egyház egyébként már a 2000-es évek elején fontolgatni kezdte a kérést.

Még mindig nincs kész

A Sagrada Família építése 1882-ben kezdődött. Több mint 140 évvel később még mindig a világ legnagyobb befejezetlen római katolikus temploma, annak ellenére, hogy Gaudí élete utolsó 12 évét ennek a projektnek szentelte.

XVI. Benedek pápa 2010-ben szentelte fel az épületet, amikor méltatta a zseniális Antoni Gaudít,

aki a templomot Isten kőből készült dicséretévé alakította át.

Évekkel később bejelentették, hogy a katedrális 2026-ban készül el, ami egybeesik Gaudí halálának századik évfordulójával. A befejezés időpontját azonban határozatlan időre elhalasztották, mivel a pandémia miatt egy időre leállt az építkezés, ráadásul a turisztikai bevételek csökkenése is nehezítette a munkálatok finanszírozását.