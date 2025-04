Huszonhét produkció mutatkozhat be idén a Zene Háza Fringe programjában, amelyre kétszáz jelentkező közül választották ki a legjobbakat.

Év elején ismét meghirdette Fringe programját a Magyar Zene Háza, hogy teret adjon azoknak a zeneiskolás diákoknak, hobbizenészeknek, zenekaroknak és utcazenészeknek, akik szívesen lépnének színpadra egy inspiráló környezetben – közölte az intézmény az MTI-vel.

A tavaly indított Fringe-sorozat három kategóriában hirdette meg a fellépési lehetőséget. A jövő zenészei kategória zeneiskolás diákokat szólít meg, ők a közösségi terekben mutatkozhatnak be rövid koncertekkel. A „Színpadra fel!” program a hobbizenészeknek, zenekaroknak ad teret, ők a Szabadtéri Színpadon léphetnek fel, a „Le a kalappal!” sorozat pedig az utcazenészeké, akik a Zene Háza környékét töltik majd meg meglepetésszerű zenei élményekkel.

A beérkezett jelentkezések közül a Zene Háza szakmai zsűrije választotta ki a legígéretesebb produkciókat. A cél nemcsak a zenei tehetségek támogatása és a zenélés népszerűsítése, hanem az intézmény kínálatának folyamatos frissítése, színesítése is volt. Akik most nem kerültek be a három kategória kiválasztottjai közé, azokat elképzelhető, hogy egyéb projektekkel kapcsolatban megkeresi majd a Zene Háza, együttműködés céljából.