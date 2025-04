Az osztrák közmédia húsvét hétfőn adására tűzi a Hunyadi-sorozatot, ami az egyik osztrák lap dicsérete szerint az „európai Trónok harca”. Az ORF rögtön az első két részt is sugározni fogja, de a folytatásra várniuk kell egy hetet az osztrák tévénézőknek.

„Vizuálisan erőteljes, megragadó tízrészes történelmi sorozat Hunyadi János magyar tábornokról” – áll az osztrák közmédia ajánlójában. Az ORF műsorterve szerint húsvét hétfőn este 20.15-kor debütál a magyar sorozat első, majd rögtön utána a második része is. Az osztrák televízió honlapját böngészve kiderül, a harmadik és a negyedik epizód bemutatására egy héttel később, szintén hétfőn este kerül sor, majd az ütemezést tartva újabb hét nap elteltével érkezik a következő két rész.

Roland Weissmann, ORF főigazgatója a bemutató kapcsán úgy nyilatkozott, nem tud hasonló sorozatról Európában, míg a szavait idéző osztrák oe24 még nála is tovább ment:

Tíz epizód, melyek egyenrangúak az olyan sikeres amerikai produkciókkal, mint a Trónok harca.

A Hunyadi ausztriai debütálásáról több osztrák sajtóorgánum is beszámolt. A Die Presse országos lap szerint kevesen ismerhetik Hunyadi János nevét, az iskolai történelemoktatásban valószínűbb, hogy fiával, Mátyás királlyal többször találkozhattak. A Der Standard kiemeli, hogy a magyar széria az európai televíziótörténet egyik legdrágább alkotása a maga 56 millió eurós költségvetésével. A bécsi lap arról is írt, hogy a „független magyar média kritikusai” dicsérettel illették a sorozatot az izgalmas történet, a remek harc- és csatajelenetek miatt, de a színészi játék és a technikai megoldások pozitívumait is idézi a kiadvány.

A lap szintén megjegyezte, hogy voltak összehasonlítások a Trónok harcával, de analógiaként írtak a Hunyadi Jánost alakító Kádár L. Gellértről is mint a „Magyar Conan, a barbár”-ról.