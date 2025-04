Meghalt Julieta Szönyi, a Felix és Otilia színésznője

Életének 76. évében elhunyt Julieta Szönyi román színházi és filmszínésznő – tudatta a Gândul román hírportál.

„Számomra minden, de minden a véletlen műve volt. Mivel én is elsőéves voltam az egyetemen, örültem, hogy végre magam is diák lehetek, mert akkoriban hét hely volt a színészosztályban, és maximális volt a verseny, több száz jelentkezőből kellett hetet választani. Megértettem a tanárokat, milyen nehéz lehetett. Ráadásul a repertoár is nagyjából ugyanaz volt” – nyilatkozta egyszer a színésznő.

Temesváron született Szönyi Stefan festőművész lányaként, majd négyévesen Bukarestbe költöztek. Julieta Szönyi az IL Caragiale Színház- és Filmművészeti Intézetben (IATC) végzett. Egyik leghíresebb szerepe a Toate panzele sus filmsorozatban volt, ahol Adnanát alakította, a másik pedig a Felix és Otilia filmdráma, amelyben Otiliát játszotta.