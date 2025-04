Tóth Gergő rögtön tudta, hogy Azahriah nagy sztár lehet, ami hamar be is igazolódott. A rendkívül sűrű három év után közösen döntöttek arról, hogy legyen egy szünet, mert a lelki jólét számít a legtöbbet.

Néhány év alatt lett sztár a még mindig csak 23 éves Baukó Attilából, ismertebb nevén Azahriahból, aki határozatlan időre eltűnt a rivaldafényből. Utolsó koncertjét 2024. november 2-án adta a pozsonyi Majestic Music Clubban.

A többség szerint jól viselte a hirtelen jött ismertséget és az ezzel járó figyelmet, ám a menedzsere, Tóth Gergő az I/I Azurák Csabával című műsorban elmondta, hogy neki külső segítséget kell igénybe vennie ahhoz, hogy mentálisan egészséges tudjon maradni.

Járok pszichológushoz és van egy önismereti csoport is, amibe járok, az is egy fantasztikus dolog, mindenkinek ajánlom, mert rengeteget lehet tanulni mások történeteiből

– mondta Tóth Gergő.

A menedzser kiemelte, hogy Azahriah-val közösen döntöttek arról, hogy legyen egy szünet. „Bár voltak terveink arra, hogy idén mit lehetne csinálni, de végül úgy döntöttünk, hogy annyira sűrű volt az a három év, hogy jobb, ha van egy kis pihenés, és a hosszú távú lelki jólét többet számít”. Tóth Gergő a menedzserkedés mellett maga is zenészként ténykedik, többek közt a Blind Myself metálzenekar frontembere.

A menedzser visszaemlékezett arra is, hogy Szakács Gergő, a Follow the Flow énekese mutatta neki először Azahriah-t. Rögtön megtetszett neki a hangja, és érezte, hogy „ebből a srácból nagy sztár lehet,” amit az első, az Akvárium Klubban tartott fellépés alá is támasztott.