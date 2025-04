Bruce Willis feleségének első könyvét a „gyász szülte, a szeretet formálta, és a cél vezérelte”. Emma Heming Willis az alkotást megírását akkor határozta el, amikor férjénél diagnosztizálták a betegséget, Emma pedig megijedt a jövővel kapcsolatban.

A szerző úgy véli, hogy a könyv Bruce Willis következő ápolójának is a segítségére lesz. A szeptember 9-én megjelenő művet mindenkinek ajánlja, akik egy nehéz, ismeretlen akadállyal szembesülnek.

Bruce Willis Golden Globe-díjas színész március 19-én lett 70 éves, ennek alkalmából volt felesége, Demi Moore tett közzé családi fotókat. Legutóbb februárban lehetett hallani az állapotáról, amikor lánya, Rumer Willis a Loose Women című brit beszélgetős műsor egyik adásában elmondta, hogy apja „nagyon jól van”.

A simlis és a szende című sorozat főszereplője januárban hosszú idő után bukkant fel a nyilvánosság előtt, miután személyesen mondott köszönetet a Los Angeles-i erdőtűz idején dolgozó rendőröknek. Heming Willis december 30-án ünnepelte 17. házassági évfordulóját a színésszel, és egy szívhez szóló üzenetet osztott meg az Instagramon „feltétel nélküli szerelmükről”.

Bruce Willis három éve jelentette be, hogy felhagy a színészettel, mivel afáziával küzd, ami a beszéd és annak megértésének zavara, és főleg agyvérzés, fejsérülés, tumor vagy fertőzés következtében alakul ki. Hosszú ideig tartó terápiával ugyanakkor sok esetben, ha nem is teljes gyógyulást, jelentős állapotjavulást lehet elérni.

Állapotáról tavalyelőtt azonban már ennél is rosszabb hírek érkeztek, felesége ugyanis elárulta, férje állapota rosszabbodott, és most egy konkrétabb diagnózisunk van: frontotemporális demencia (FTD). Bruce Willis felesége, Emma Heming és két közös gyermekük, a 12 éves Mabel és a 10 éves Evelyn azonban közvetlen közelről tapasztalták meg a híres színész egészségének fokozatos romlását már jóval azelőtt, hogy hivatalosan is megkapta volna a diagnózisát.