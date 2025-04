Meghalt az Eurovíziós Dalfesztivál legendás énekesnője

78 éves korában elhunyt az Eurovíziós Dalfesztivál ikonikus előadója, Clodagh Rodgers, aki 1971-ben képviselte az Egyesült Királyságot a versenyen. Az énekesnő annak idején a negyedik helyen végzett a Jack In The Box című dalával – írja a Daily Mail.

Az északír sztár halálhírét a fia, Sam Sorbie tette közzé a Facebookon.

Nehéz szívvel tudatom, drága, gyönyörű édesanyám, Clodagh sajnos elhunyt, miután az elmúlt három évben betegséggel küzdött. Békésen ment el tegnap a családja körében Cobhamben

– fogalmazott Sorbie.

A poszt alatt rengeteg gyászoló rajongó fejezte ki együttérzését, miközben inspiráló és fantasztikus előadóként jellemezték.

Clodagh Rodgers az észak-írországi Warrenpointban született, és 13 éves korában kezdett el hivatásszerűen énekelni. Édesapja segített neki az első lemezszerződésével, majd 1962-ben debütált a televízióban Adam Faith varietéműsorában. Ezután rendszeres szereplője lett a tévének, és 1963-ban a Just For Fun, egy évvel később pedig az It’s All Over Town című zenés filmben is szerepelt.

Egyértelműen az Eurovízió tette szupersztárrá. Az 1971-es versenyt Dublinban rendezték meg, azonban észak-írországi katolikusként halálos fenyegetéseket kapott az IRA-tól, amiért az Egyesült Királyságot képviselte. A Jack In The Box című dala végül a brit kislemezlista negyedik helyéig jutott.

Válását követően Clodagh Rodgers visszavonult a zenéléstől, hogy fiait nevelje. Évekkel később színésznőként tért vissza, musicalekben, illetve a The Bill című bűnügyi sorozatban tűnt fel.