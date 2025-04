Márkó és Barna Síkideg – Zűr a zűrben

Szexepilek, csicska állatok az állatkertben és Katy Perry az űrben. Ezekről is szó volt a Márkó és Barna Síkideg e heti adásában. A fiúk legközelebb május 28-án lépnek majd fel a Mad Garden Budában. Jegyek itt.

A Szemle rovatban volt olyan, aki talált egy kulcsot, amit egy biciklire tett, majd otthon jött rá, hogy övé az a kulcs... Volt, aki igazi vadóc bosziknak kínált agancsos, madárkoponyás nyakéket, és volt olyan is, aki arról érdeklődött, van-e valakinek aktuális lakásbérleti szerződéstervezete?

A fiúk beszélgettek egymás szexepiljeiről. Barnának már tudjuk, hogy a rágózás az, de most az is kiderült, hogy hamar el tud pirulni, főleg, ha ilyesmiről kérdezik. A fiúk arról beszélgettek, hogy Aimee Lou Wood színésznő fogain pörög az egész internet. Az emberek egyik fele teljesen fel van háborodva, hogy a Fehér Lótuszból és a Sex Educationből ismert színésznőnek előre álló fogai vannak. A másik fele pedig imádja, és úgy gondolja, éppen ez a szexepilje. Barna szerint egyértelmű, hogy senkit nem csúfolunk az alapján, ahogy kinéz. Ezzel Márkó is egyetért, szerinte Wood nemcsak fantasztikusan tehetséges, de gyönyörű is, pont a természetessége miatt.

Zűr az űrben

Barna annak örült a héten, hogy kilőtték az űrbe Katy Perryt. Attól azonban azonnal síkideg lett, hogy 11 perc után vissza is jött. Szerinte kicsit visszás, hogy a szeretetet, az emberséget és a földanya tiszteletét hirdeti, miközben irdatlan pénzt költenek egy irdatlanul környezetszennyező útra, a világ egyik legkárosabb cégének szervezésében. De igazi feminizmust sem látnak a fiúk abban, hogy egy csapat hozzá nem értő nő testhezálló ruhában 11 percre elhagyja a földet. Márkó szerint kollektív szerénység szempontjából ótvar dolog egy ilyen projekt, miközben az emberek nagy része a túlélésért és a megélhetésért küzd.

Flexelő flexelők

A fiúk idegeskedtek még azokon az embereken is, akik gyűrött cetliket ragasztanak ki a házak aulájába, amire ráírják, hogy felújítási munkákat végeznek, ezért felhatalmazva érzik magukat arra, hogy 0–24 fúrjanak. Barna szerint ráadásul ez akkor különösen nagy parasztság, amikor nem írnak mellé telefonszámot. Hiszen akkor mire számítanak? Az, aki felébred a flexelésre, megnyugszik, hiszen tudja, hogy a 17D-ben felújítanak?

De volt még szó AI-trendekről, a csicska állatokról az állatkertben és arról, hogy Márkó miért utálja a csoportos sportolást.

Márkó és Barna legközelebb május 28-án lép majd fel a Mad Garden Budában. Jegyek itt.

Ha tetszett az adásunk, és még nem tették volna meg, akkor mindenképpen iratkozzanak fel az Index YouTube-csatornájára, hogy ne maradjanak le a további műsorainkról, ha pedig inkább podcastként hallgatnák meg a Márkó és Barna Síkideg legújabb részét, ide kattintsanak!