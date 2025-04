Ahogy a Hollywood Reporter is beszámol róla, otthonában, Los Angelesben ünnepelheti ötvenedik évfordulóját a Csillagok háborúja. Persze Tokió sem számított idegen terepnek, főleg ha azt nézzük, hogy George Lucas rengeteget merített az eredeti trilógia és a Star Wars világának megalkotásakor a keleti kultúrából, illetve Kurosawa Akira filmrendező munkásságából.

Nem csupán Darth Vader ikonikus páncélja az, ami a japán szamurájok vértezetét idézi, de a jedi szó is a japán jidaigeki kifejezésből ered, ami a szigetország azon drámáinak gyűjtőneve, amelyek a szamuráj korszakban játszódnak. Emellett az űrtörténet narratívája és a jedik világa is sokat merít a keleti kultúrából, a busidóbol, Lucas pedig gyakorta nyúlt filmjeiben Kurosawa művészi megközelítéséhez, rendezői eszközeihez.

Japán gazdag mondahagyománya, történelme, művészete és popkultúrája majd ötven éven át hatott a Star Wars világára ugyanúgy, ahogy a Star Wars is képes volt hatást gyakorolni a japán történetmesélésre

– idézi a lap Carol Choi marketingszakembert, a Disney helyi képviselőjét.

„Az olyan részletek, mint a jedik világa a szamurájok mintájára született, az erő spirituális mivoltát pedig a busidó határozta meg, ezzel is megmutatva a japán kultúra tagadhatatlan hatását a filmsorozatra.”

Új korszak

Ahogy a szervezők is kiemelték, 2027-ben visszatér Los Angelesbe a Star Wars Celebration, aminek egyik fő oka, hogy az első film, az Egy új remény 1977-es debütálásának ötvenedik évfordulóját ott akarták tartani, ahol az alkotás megszületett. Az eseménynek a Los Angeles Convention Center ad majd otthont – ugyanitt tartották 2007-ben a Star Wars harmincadik évfordulójának ünnepségét is.

A Star Wars Celebration nem csupán azért internacionális esemény, mert mindig máshol, más országban tartják (Tokió előtt Londonban rendezték meg), hanem azért is, mert nemzetközi közönséget vonz, legyen a világ bármely táján. A japánban tartott eseményen a résztvevők kevesebb mint fele volt helyi, összességében pedig 125 ország lakói érkeztek, hogy

együtt ünnepeljék kedvenc filmes világukat, beszerezhessenek ritka relikviákat és találkozhassanak az alkotókkal.

A több mint százezer vendég idén olyan sztárokkal fotózkodhatott a Star Wars univerzumból, mint az Anakin Skywalkert alakító Hayden Christensen, az Ahsoka Tanót megszemélyesítő Rosario Dawson vagy az Andor sztárja, Diego Luna. A rajongók közül sokan be is öltöztek kedvenceiknek, de volt addig is elment, hogy élő, AT-ST lépegetővé alakuljanak egy rövid időre.

This just might be THE cosplay of #StarWarsCelebration Japan. pic.twitter.com/pbIwxFw16v — Borys Kit (@Borys_Kit) April 19, 2025

Ahogy korábban megírtuk, az eseményen nem csupán a fotózkodás és a vásárlás van a fókuszban. A több napos rendezvényen 26 órányi franchise program, száz órányi panelbeszélgetés és több nagy bejelentés is történt. Előkerült A Mandalóri sorozatból készülő film, a Ryan Gosling főszereplésével érkező Starfighter (ami feltehetően a korábban elkaszált Rogue Squadron helyett lesz), de az Andor is terítéken volt, akár az Ahsoka második évada, amiben a tervek szerint újfent megjelenik Hayden Christensen.

Arra is fény derült, hogy a régóta várt és dédelgetett Darth Maul projekt is beindul végre, ami egy animációs sorozat keretében kaphat helyet a Disney által felvásárolt franchise-ban Maul: Shadow Lord címen. Ennek várható megjelenése 2026. A Star Wars: Visions is bővülni fog, az első különálló sorozat pedig The Ninth Jedi néven debütál majd.