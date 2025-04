Megtelt a RaM-ArT színház nézőtere az Őrült nők ketrece című musical búcsúelőadásán. Az alkotás Alföldi Róbert rendezte változatát most játszották utoljára hagyományos színházi körülmények között – adta hírül az RTL Híradója.

A színdarabot először 2014 nyarán mutatták be Stohl András és Hevér Gábor főszereplésével, akik azóta is minden alkalommal színpadra léptek. Története egy meleg párról szól, akik éjszakai mulatót üzemeltetnek, ahol egyikőjük a hely transzvesztita sztárfellépője.

Egy embert szeretnék eljátszani, most hogy az egy meleg férfi vagy egy nő, vagy egy olyan férfi, aki nőnek öltözik, szerintem teljesen mindegy, az csak a burok, az csak a korpusz, az, ami bent van, szerintem az a lényeg

– nyilatkozta a Híradónak Stohl András.

Hevér Gábor arról beszélt, már előre tudni lehetett, hogy ez be fog következni, de így is rossz érzés szembesülniük vele. A mű hatásával kapcsolatban elmondta, volt, aki

elutasítóként ült be, és talán egy kicsit megengedőbben távozott, szerintem ez a legfontosabb.

Az alkotók szerint is több ez mint egy sikerdarab. Az előadás hatására sokan fel merték vállalni az identitásukat, mások toleránsabbak lettek. Zsedényi Balázs, a Kultúrbrigád producere elmondta, nem merült fel, hogy a darabot máshol játsszák, és nem is kaptak erre vonatkozó ajánlatot, ezért is döntöttek egy búcsúturné mellett. A társulat 15 év után fejezi be a működését, a független színházak kilátástalanná váló anyagi helyzete miatt.

A Híradó által megkérdezett nézők közül volt, aki már több mint harmincszor látta az előadást, amit 11 év alatt 480 alkalommal adtak elő. Az eseményen kaphatók voltak az alkotás képével ellátott bögrék és pólók, a rajongók közül ezeket is sokan vásárolták emlékül, akik vastapssal búcsúztatták az előadást.