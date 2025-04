Nagyot robbant az első szlovákiai magyar sorozat, beszólogat mindkét oldalra

„Ez egy mese, egy dramedy a szlovákiai magyar életérzésről, amelyben Csuja Imre is szerepel” – próbálja az Index kérdésére sajátosan kategorizálni a Pressburgot a rendező, Molnár Csaba. – A sorozat a szlovák-magyar együttélésből fakadó élethelyzeteket figurázza ki. Szerettem volna olyan alkotást létrehozni, ami a miénk, ami rólunk szól. A visszajelzések elég jók, sokan írtak, mondták, hogy megtalálták magukat a sorozatban, hogy olyan »otthoni íze van«, ráadásul a nézőszámok is rendben voltak. A Pressburg nyíltan beszólogat mindkét oldalra, és nem veszi magát túlságosan komolyan, úgyhogy azért kell hozzá egyfajta humorérzék."

A rendező meglepődött rajta, hogy a szlovák tévé „ráharapott”, és a szlovák nézők körében is ismertté vált a sorozat.

Pedig eredetileg a YouTube-ra szánták, de gyorsan kiderült, hogy csak úgy tudnak komolyabb anyagi támogatásokra pályázni, ha találnak egy országos tévécsatornát, amelyik levetíti. Molnár Csaba szkeptikus volt ezzel kapcsolatban, mert a Pressburgban nagyrészt magyarul beszélnek, szinkronizálni pedig nem lehet, de legalábbis nem érdemes, hiszen akkor elveszítené a varázsát, mivel a nyelv ebben az esetben történetformáló eszköz.

Aztán, a rendező nagy meglepetésére, a Szlovák Televízió akkori vezetése kifejezetten pozitívan állt a sorozathoz, a munkálatokban már a forgatókönyvírás fázisában belefolytak, kooperatívan álltak hozzá, és az elejétől azt hangoztatták, hogy szerintük ez működhet.

Így is történt. Az első részt még pénteken az esti sávban vetítették, de olyan jó nézettséget hozott, hogy a második epizódot már főműsoridőben láthatták a nézők. A hétvégi műsorok összesítésében pedig a top 3-ban voltak.

Nagyon jólesik, hogy a szlovák közönség és a szakma részéről is pozitívak a visszajelzések, a sorozatot jelölték a Szlovák Filmakadémia díjára is, ami tulajdonképpen a szlovák Oscar, ennek örömére meg is vettem életem első szmokingját

– újságolja Molnár Csaba, s bár a Pressburg végül nem vitte el a pálmát, de ott volt kategóriájában a három legjobb sorozat között. A szériát annyira szerették a nézők,

„Tavaly decembertől Szlovákiában és Csehországban is látható a Netflixen. Szlovákiában csak a Squid Game második évada előzött meg minket, ami elég jó eredmény, hiszen a Squid Game az egész világon tarolt. Sajnos Magyarországon nincs ott a választékban, indoklást nem kaptunk, csak egy nemet. Ez a Netflixnél úgy működik, hogy a Közép-európai divízió minden országában egy ember megnézi a felvételre javasolt filmet vagy sorozatot és eldönti, hogy mi legyen a sorsa. Nem adjuk azonban fel, erősen dolgozunk rajta, hogy a magyarországi közönség is megismerhesse a Pressburgot, ha nem a Netflixen, akkor egy másik felületen” – mondja a rendező.

De vajon miért Pressburg a címe, miért nem például Pozsony? Erre nagyon egyszerű választ ad Molnár Csaba: „Már a munkacíme is ez volt, s mivel nem jutott eszünkbe jobb, maradt a Pressburg. Ez a név a háború előtti többnyelvű, multikulturális Pozsony idealizált emlékképére utal. Attól tartottam picit, nehogy az jöjjön le a címből, hogy egy történelmi sorozat, de igyekeztünk elég erősen kommunikálni, hogy nem erről van szó, így végül nem volt ilyen probléma.”

A szereplőválogatásnál fontos szempont volt, hogy mindenki önazonos legyen, olyan nyelven szólaljon meg, amit beszél. Csuja Imre feltűnése a Pressburgban pedig igazi bravúr a készítők részéről.

„Amikor a férfi főszereplőt kerestem, és rátaláltam Matusek Attilára, azonnal tudtam, hogy ő a mi emberünk. Kaposváron tanult, hosszú évek után tért haza, és pont annyira beszélt rosszul szlovákul, amennyire erre nekünk szükségünk volt. Csuja Imre pedig úgy került a sorozatba, hogy a producerünk egyik gútai barátjának a művész úr az apósa. Azt mondta, ha beletalálunk a szabadnapjaiba, akkor szívesen jön, amiért nagyon hálásak voltunk. Elfoglalt színész, természetesen igazodtunk hozzá” – mondja Molnár.

Negatív kritikát alig olvasni a Pressburggal kapcsolatban, az egyik visszatérő bírálat az, hogy túl idealisztikusan ábrázolja a szlovákok és a magyarok kapcsolatát.

– magyarázza a rendező, aki azt is elárulja, hogy fiatalon komoly kihívást jelentett számára a szlovák nyelv, olyannyira, hogy tolmáccsal felvételizett a Pozsonyi Filmművészeti Egyetemre, ahová felvették. Először ugyan a budapesti Színház- és Filmművészeti Egyetemre adta be a jelentkezését, nagyon szeretett volna Enyedi Ildikó osztályába kerülni, de ez végül nem sikerült. Nem adta fel, bár egy kicsit elbizonytalanodott:

Molnár Csaba már gyerekként is rendezőnek készült, 7-8 éves lehetett, amikor a Magnum című sorozat főcímdalát feljátszotta a kétkazettás magnójára, és a játékfigurája volt Tom Selleck az általa „rendezett” Magnumban. Azt mondja, hogy

Mindig rendező szerettem volna lenni, tudtam, hogy az az én utam. A filmek bűvöletében nőttem fel. Imádom Bacsó Péter A tanú c. filmjét, egészen zseniális, tipikus példája annak, amikor a humor mélyít a történeten. Nagy kedvenceim Woody Allen nagyvárosi filmjei, a Pressburgban is vannak utalások, amelyeket tőle vettem kölcsön. A mostaniak közül Reisz Gábort rendkívül tehetségesnek tartom, de általánosságban elmondható, hogy kedvelem a magyar filmeket, most legutóbb a Fekete pont vagy éppen a Futni mentem is nagyon tetszett.