George Clooney reagált Donald Trump patkányozós kirohanására

Donald Trump amerikai elnök már többször kikezdte és gúnyolódott George Clooney-n, akit azon kívül, hogy másodrangú színésznek nevezett, megvádolt azzal, hogy Joe Bident hol támogatta, hol a cseréjét kérte. Erre reagált a CBS-nek adott interjúban a színész, aki elsősorban Broadway-szerepéről beszélt, de kitért az amerikai elnök vádjaira is.

George Clooney a CBS Mornings műsornak adott interjút hétfőn, melyben többek között reagált a Donald Trump által írt vádakra, melyben az elnök másodrangú színésznek titulálta.

Nem érdekel. Régóta ismerem Donald Trumpot. Nem az a dolgom, hogy az Egyesült Államok elnökének kedvében járjak. Az a feladatom, hogy elmondjam az igazat, amikor lehet, é”s amikor lehetőségem van rá. Tisztában vagyok azzal, hogy az embereknek ez nem fog tetszeni

− közölte a színész, majd hozzátette, hogy „az emberek kritizálni fognak. Elon Musk is. Ez jogukban áll. Ugyanakkor jogom van a másik oldalt képviselni”.

Donald Trump már 2024 nyarán is gúnyolódott George Clooney-n, miután a színész a The New York Times-ban még Joe Biden újraválasztásáért kampányolt, aztán már a volt elnök visszalépéséről beszélt, azt állítva, hogy engedjen teret egy fiatalabb demokrata jelöltnek, akinek nagyobb esélye lehet Donald Trump legyőzésére.

Az akkor még leendő elnök meg is jegyezte, hogy „a színész a közelébe sem került ahhoz, hogy nagyszerű filmet készítsen, színre lépett, és Görbe Joe-hoz fordult, mint a patkányok, amilyenek ők”.

A CNN-nek adott húsvét előtti interjújában George Clooney azt mondta: úgy érezte, hogy polgári kötelessége, hogy kimondja az igazat, ha már az oldalán lévő emberek nem. Valamint kijelentette, hogy „ki kell állnod, amiben hiszel, és vállald annak következményeit”. A színész úgy fogalmazott, hogy el kell fogadnia a kritikát, ez így igazságos. Elfogadja a kritikát, valamint azt is, hogy kritizálják őket, cserébe ők is fogadják el az ő kritikáját.

George Clooney-t azonban elsősorban az új Broadway-szerepéről kérdezték, mely a 2005-ös Good night and good luck című filmjének színpadi változata, amelyben Edward R. Murrow újságírót alakítja, aki Joseph McCarthy szenátorral állt konfliktusban, aki azt állította, hogy szovjet kémek szivárogtak be az amerikai kormányzatba, az egyetemekre, illetve a filmiparba.