Pont került az országos botrány végére, de nagy árat fizet érte a pécsi cég

Végre lezárult a napokon át tartó botrány, ami a pécsi Káptalan Kert üzemeltetése körül zajlott. Az egész országot felrázta, ahogy a város önkormányzata az ikonikus helyet 2019 óta üzemeltető Made in Pécs Kft. helyett egy új versenyzőt választott az üzemeltetői feladatra, de végül a népakarat győzött. Az önkormányzat döntése szerint maradhat a Made in Pécs csapata, de a közös munkát feltételhez kötötték.

Ahogy arról a Pécsma is beszámolt, az április 17-i közgyűlés napirendjében fontos szerepet játszott, hogy végre döntés szülessen a Káptalan Kert pályázatának ügyében, ami napok óta foglalkoztatta a közvéleményt. A botrányba fulladt pályázat miatt több ezer zenész, zenei szakember és zenekedvelő fejezte ki felháborodását, amikor a két pályázó közül nem a hat éve feladatot ellátó Made in Pécset hozta ki győztesként az önkormányzat, hanem az újonnan jelentkező OHBM-et, miközben a cég pályázatában elég komoly tartalmi hibák sorakoztak.

Az április 17-i közgyűlésen végül húsz igen szavazattal és két tartózkodással jóváhagyták, hogy

2025-ben is a Made in Pécs marad a Káptalan kert üzemeltetője, de egy feltétellel.

Az eredeti pályázati anyagokban a Made in Pécs 1,5 millió forintot, míg az OHBM 1,9 milliót ajánlott bérleti díjként. A Made in Pécs a közös munka folytatása érdekében úgy döntött, hogy ellenajánlatként megemeli saját bérleti keretét is, de ezt az OHBM visszalépésekor visszavonta. Az önkormányzat végső döntése értelmében a Made in Pécs maradhat a lebonyolító cég, amennyiben a megemelt, 1,9 milliós ajánlatot fenntartják.

„A kiírásnak megfelelően”

Ahogy korábbi cikkünkben is megírtuk, a Káptalan Kert pályázatának botránya többlépcsős történet volt. Eleinte nem értette a Made in Pécs Kft., hogy a sokéves közös munka után miért ír ki pályázatot az önkormányzat, utána pedig felháborítónak találták, hogy a városvezetés azt a céget hozta ki győztesként, amely szemlátomást nem képes a feladat ellátására. Utóbbit részben az OHBM vezetője is bevallotta, amikor pár nappal győzelme után – tekintettel a közfelháborodásra – visszalépett.

A pályázat több hibát is tartalmazott, akár a bérleti ajánlat hiánya, vagy a valótlan programterv. Ennek kapcsán megkerestük Pécs város vezetését. Április 17-én este választ is kaptunk a sajtóiroda képviselőjétől, Filák Pétertől. Levelében a következőt írta:

Az önkormányzat által kiírt pályázatra mindkét jelentkező – így az OHBM is – a kiírásnak megfelelően, írásban nyújtotta be pályázati anyagát. A pályázati dokumentáció része volt egy ajánlati lap is, amely tartalmazta a bérleti díjra vonatkozó vállalást. Az ebben szereplő összeg megegyezik az önkormányzati előterjesztésben feltüntetett adattal.

A levélből arról is értesültünk, hogy „a beérkezett pályázatok értékelése során az előírások szerint a tartalmi elemek, így a programterv is, vizsgálatra kerültek. Az elbírálási folyamat részeként, a felmerült kérdések miatt, hétfőn (április 14-én – a szerk.) megkezdődött az előterjesztés felülvizsgálata. Fontos kiemelni, hogy ebben a szakaszban a pályázók részéről nem volt elvárás konkrét szerződések csatolása. Az OHBM időközben visszalépett a pályázattól, így a friss előterjesztés már csak az egy érvényes pályázó ajánlatával számol”.

Ennek értelmében nem volt elvárás, hogy az ajánlott programtervhez a koncertek megvalósíthatóságát igazoló szerződéseket a pályázó bemutassa. Így történhetett, hogy olyan időpontokra vonatkozó koncertajánlatok is belekerültek, amelyek egyéb ütközés miatt nem lettek volna megvalósíthatóak, zenekarnevekben és jubileumokban elírások történtek, továbbá már olyan inaktív zenekar is szerepelt az ajánlatban, amely évek óta nem lépett fel.

Arra is rákérdeztünk, hogy az önkormányzati előterjesztésben miért OMBH szerepelt OHBM helyett a győztes cég neveként, amiről kiderült, hogy szimpla elütés volt, amit a felülvizsgálat során kijavítottak.

Győztesek öröme

A Made in Pécs még csütörtökön üdvözölte az önkormányzat döntését, amiről közösségimédia-oldalukon egy bejegyzést is megosztottak.

A mai közgyűlés, módosításokkal ugyan, de 20 igen és 2 tartózkodás mellett elfogadta pályázatunkat a Káptalan Kert ez évi üzemeltetésére. Ennek nagyon örülünk, ugyanis nem háborúzni, hanem végre dolgozni szeretnénk. Szóval, ennek a döbbenetes kutyakomédiának, úgy tűnik, vége. Hogy ez az egész egyáltalán hogyan fordulhatott elő, arról ne minket kérdezzetek

– írták, hozzátéve, hogy hamarosan sajtótájékoztatót szerveznek, ahol bejelentik a Káptalan Kert 2025-ös programját, és reagálnak a pályáztatás során őket ért vádakra is.

Külön kiemelik, hogy valójában nem ők, hanem Pécs és a zene nyert a döntéssel. Hálásak azért a példás szakmai összefogásért, amit ebben a két hétben tapasztaltak, hiszen a közösség ereje nélkül ez nem jöhetett volna össze.