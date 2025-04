Átadták a Zsoldos Péter-díjakat, íme az idei nyertesek

A magyar sci-fi egyik atyjáról, Zsoldos Péterről elnevezett díjjal minden évben a legjobb fantasztikus irodalmi alkotásokat jutalmazzák legjobb regény, novella és műfordítás kategóriában. A győztes művek idén is a Libri Könyvesboltok marketingtámogatásában részesülnek.

Az idén 95 éve született, kétszeres EUROCON-díjas (1972, 1974) író, Zsoldos Péter (1930–1997) életműve nemcsak a hazai, de a nemzetközi sci-fi irodalomban is magasan jegyzett: legnépszerűbb műveit fél tucat nyelvre lefordították, a korabeli kritikák Asimov és Lem mellett emlegették, magyarul pedig több százezer példányban jutottak el a műfaj rajongóihoz.

A 2025-ös év díjazottjai:

Regény kategória – Patonai Anikó Ágnes: Branstetter (magánkiadás)

Novella kategória – Moskát Anita: Gyulladáspont (Az év magyar science fiction és fantasynovellái 2024, GABO Könyvkiadó)

Fordításban megjelent mű kategória – Ray Nayler: Az óceán szeme (ford. Sepsi László, Agave Könyvek)

Közönségdíjas – Ian Pole: Kárhozott testvériség (Stílus és Technika)

A nyílt, online jelölést követően a hazai szakmai közönség szavazatai alapján összeállt shortlistről az alábbi zsűri választotta ki a díjazott műveket: Benczik Vera irodalmár, Borbíró Aletta irodalmár, kritikus, Domokos Gábor író, forgatókönyvíró, H. Nagy Péter irodalomtörténész, Hegedűs Orsolya irodalmár, Keserű József irodalomtudós, Lapis József irodalomtörténész, Makai Péter Kristóf irodalomtudós, O. Réti Zsófia irodalom- és kultúrakutató és Szilárdi Réka egyetemi oktató, kutató, irodalmár.

Ez a megrendítően fajsúlyos, jellegzetesen hazai ízű és világlátású regény újabb bizonyíték arra, hogy a magyar spekulatív irodalom egy élő, eleven hagyomány, amely évről évre, írásműről írásműre haladva építi ki a saját stratégiáit arra, hogy a fantasztikum nyelvén beszéljen közös múltunkról és jövőnkről

– írta Makai Péter zsűritag laudációjában a Branstetter című regényről – „Patonai Ágnes Anikó a természetfeletti horror eszköztárát latba vetve, a magyar matematikai gondolkodás fejlődésének egyik kiemelkedő alakjának, Bolyai Jánosnak az életútján keresztül vall a modern ember szellemi fejlődésének olykor borzasztó áráról”.

„Moskát Anita szövege komplex novella, sokrétű értelmezési vetülettel. Egyfelől a jól ismert villamosprobléma újszerű irodalmi kibontása, azaz, hogy egy egyén szenvedése elfogadható ár-e a társadalom egészének jólétéért. A szöveg középpontjában álló főnixmadár kiszolgáltatottsága és tárgyiasítása ehhez a réteghez rögtön társít egy ökocentrikus olvasatot is, a szöveget ki lehet bontani a jelenkor természeti kizsákmányolására, a haszonállatoknak okozott szenvedésre adott kritikai reflexióként is. A novella azonban főhősén keresztül olyan témákat is érint, mint a politikai aktivizmus értelme vagy épp hiábavalósága, a traumák és viselkedési mintázatok generációkon való átívelődése, valamint az önsértés különböző fokozatai, és az önfeláldozás etikai vetületei. Moskát Anita novellája érzékeny szöveg, képes e sokrétű jelentéstartalmat olyan komplex és újszerű szövetté szőni, mely feledhetetlen élményként vésődik be az olvasó elméjébe” – vélte Benczik Vera irodalmár a győztes novelláról.

Borbíró Aletta, a fordítások egyik zsűritagja így nyilatkozott a győztes műről: „Ez a regény egyszerre filozófiai gondolatkísérlet, ökológiai kiáltvány és technológiai vízió a jövőről. Az óceán szeme illeszkedik abba a tendenciába, amely már nem választja szét az embert, a technológiát és a természetet, hanem jó érzékkel rámutat azokra az analógiákra, amelyek összefonják ezeket a témákat, rátalálva egy közös eredőre, az intelligencia kérdésére”.

Ludvig Orsolya Stefanie, a Libri marketing- és kommunikációs igazgatója az idei közönségdíjas regényt e szavakkal méltatta: „óriási öröm, hogy egy olyan szerzőnek adhatom át a közönségdíjat, aki elmélyült tudásának, remek stílusérzékének – és persze nem utolsó sorban – izgalmas történetszövésének köszönhetően az olvasóink kitüntetett figyelemmel ajándékoztak meg. Ian Pole Kárhozott Testvériség című művével kétségkívül megbabonázta a műfaj követőit. Azt gondolom, egy író számára ez jelentheti az egyik legnagyobb elismerést”.

A zsűri laudációinak teljes szövege és a díjra jelölt művek listája a Zsoldos Péter-díj honlapján és Facebook-oldalán érhetőek el.

