Elárvult, függő lett, tizenévesen a drogok rabja, ma mégis milliók imádják

Kevés akkora színészlegenda létezik, mint a 85. születésnapját ünneplő Al Pacino. A filmek szerelmesei szinte kivétel nélkül ismerik, és mindenki látta már legalább egy ikonikus szerepében, legyen szó A Keresztapáról, Az ördög ügyvédjéről vagy A sebhelyes arcúról. Idős kora ellenére továbbra is aktív, folyamatosan jelennek meg újabb és újabb filmjei, pedig élete nagyon mélyről indult.

Bevándorló felmenők gyerekeként látta meg a napvilágot New Yorkban, egész pontosan Kelet-Harlemben 1940-ben. Mindössze kétéves volt, amikor szülei elváltak, ő pedig anyjával maradt. Nagyszüleivel közösen éltek Bronxban, de fiatalkora nem volt fenékig tejfel. Bajkeverőként ismerték iskolájában, aki már gyerekként függőségek rabja lett. Mindössze kilenc éves volt, amikor dohányozni és inni kezdett, 13 évesen pedig már rendszeresen élt marihuánával, a keményebb drogoktól azonban távol maradt – két közeli barátját is azok miatt vesztette el.

Középiskolás volt, amikor a színészet felé akart fordulni. Iskolát is váltott, hogy színészi tanulmányait folytathassa, mivel korábbi középiskolájában nehezen találta a helyét. Anyja azonban nem támogatta ebben. Vitájuk oly mértékben elfajult, hogy a tinédzser Al Pacino elköltözött otthonról, hogy tanulmányait és mindennapi kiadásait fedezni tudja, alkalmi munkákat vállalt. Takarítóként dolgozott, futárkodott, a postán és éttermekben robotolt.

Első felvételije az Actors Studióba sikertelen volt ezért a HB Studióhoz csatlakozott. Nem adta fel, hogy felvegyék az Actorsbe, de igyekezett addig is továbbképezni magát, ugyanakkor élete egyik legnehezebb időszaka várt rá. Nem tudott mindig színészi hivatása mellett megfelelő, elfogadhatóan fizető munkát találni, ezért gyakran munkanélküli volt, utcán, padokon aludt, vagy bekéredzkedett a színházba, esetleg valamelyik barátja kanapéjára, hogy az éjszakákat átvészelje.

Nehézségei 1962-ben tetőztek, amikor édesanyja mindössze 43 évesen meghalt.

Egy évvel később anyai nagyapja is eltávozott. A családi ellentétek ellenére az akkor 22 éves Al Pacino élete legrosszabb időszakaként élte meg ezt a pár esztendőt, hiszen azt a két személyt vesztette el, akik a legnagyobb hatással voltak rá születése óta.

A siker kapujában

Végül, négy év kemény munka és próbálkozás után felvételt nyert az Actors Studio tagjai közé. Élete innentől kezdett megváltozni. Bár eleinte csupán színházi darabokban játszott, egyre több fellépése lett és egyre komolyabb szerepeket kapott. 1967-1968-ban már főszerepeket adtak neki, olyan ismert művészekkel dolgozhatott együtt, mint John Cazale és díjakat is nyert alakításaiért. Ekkor fedezte őt fel Martin Bergman, aki menedzselni akarta a fiatal színészt – ő indította el filmszínészi pályáján is.

Először 1969-ben játszott filmben, akkor még egy kisebb szerepet kapott csupán, majd 1971-ben már komolyabban is megmutathatta magát. Az igazi áttörést A Keresztapa hozta meg számára 1972-ben, amikor Francis Ford Copolla (bár erős volt a mezőny) őt választotta Michael Corleone szerepére.

Innentől kezdve Al Pacino csillaga felívelni látszott.

Bár akadtak mélypontok, kevésbé sikeres évek, nem nagyon telt el úgy évtized, hogy a színész ne hallatott volna magáról egy-egy nagyobb filmben, jelentősebb szerepben. A kritikusok az első perctől kezdve dicsérték Al Pacino gazdag színészi eszköztárát, hogy mennyire különböző szerepeket képes eljátszani hitelesen, intenzíven. Hiába töltötte be 85. életévét, a mai napig aktív, most is új alkotásokon dolgozik, és hamarosan ismét a mozivásznakon láthatjuk. Születésnapja alkalmából egy kvízt állítottunk össze, hogy olvasóink tesztelhessék tudásukat, és új dolgokat tudhassanak meg a legendás színművészről.