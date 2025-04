A vártnál is népszerűbb a Nobel-díjas dél-koreai író új könyve hazájában

Az első 24 órában tízezer példányban kelt el a 2024-ben irodalmi Nobel-díjat elnyerő Han Kang új kötete, a Light and Thread. A könyv tizenkét írást tartalmaz, kezdve a Nobel-díj átadóján elhangzott beszédével, de öt vers és eddig ki nem adott esszék is olvashatók benne.

Han Kang Nobel-díjátadón elhangzott előadását tartalmazó könyvéből az első napon tízezer példányt adtak el online. A Light and Thread címet viselő kötet az első műve azóta Dél-Koreában, mióta kiderült, hogy 2024-ben ő kapja az irodalmi Nobel-díjat − írja a The Guardian.

Kiadó források közölték a Korea JoongAng Daily napilappal, hogy több felületen, melyek lefedik a koreai online könyvpiac 90 százalékát, 24 óra alatt mintegy tízezer kötetet vásároltak meg az olvasók Han Kang könyvéből, mely szerdától volt elérhető, és csütörtökön került a boltokba.

A mindössze 172 oldalas kötet 12 kisebb egységből áll, kezdve a Nobel-díjátadón elhangzott előadással, amelyben többek között írási folyamatát részletezte.

Minden alkalommal, amikor egy regényen dolgozom, elviselem a kérdéseket, bennük élek

− fogalmazott az írónő az angol fordítás szerint. „Amikor elérem ezeknek a kérdéseknek a végét – ami nem ugyanaz, mint amikor válaszokat találok rájuk −, akkor érem el az írási folyamat végét” – tette hozzá.

A könyv továbbá tartalmazza Han Kang banketten elmondott beszédét és egy üzenetet, amelyet ahhoz a teáscsészéhez mellékelt, amelyet a Nobel múzeumnak adományozott a Korea Herald szerint. Az ivóeszköz az a teáscsésze volt, amelyet akkor használt, amikor a We do not part című regényét írta.

A Nobel-díjhoz kapcsolódó anyagok mellett a kötetben öt vers is található, amelyek 2013-2014-ben jelentek meg a Littor and Literature and Society koreai irodalmi magazinban, amely az írónő 1993-as versciklusát is kiadta. Ezeken kívül esszék is olvashatók a könyvben.

A Yes24 online könyváruház szerint Han Kang legújabb könyvét főleg nők vásárolták meg (73,3 százalék), míg az Aladin esetében a vevők 47,1 százaléka volt 30 és 40 év közötti nő.