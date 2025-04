Végső találkozás – Ferenc pápa ravatalánál jártunk

Második napom Rómában Ferenc pápa halála óta. Az ég felhős, hűvösebb van, mint tegnap. A téren most kisebbnek látszik a tömeg. Tegnap még lehetetlennek tűnt bejutni a bazilikába, ma azonban habozás nélkül indultam el a beléptető kapu felé. Úgy éreztem magam, mint egy repülőtéri ellenőrzésen, de minden gördülékenyen ment, és a biztonsági őr azt mondta, hogy eddig semmi probléma nem volt.

Az élet megy tovább

A várakozás gyorsan elszáll, közben beszélgetni kezdek egy mellettem haladó nővel. Annával azzal kezdjük, mennyire szerencsések vagyunk – tegnap még nyolcórás sorban állásról volt szó, most viszont szinte fut a sor. Elmondja, hogy 27 éve él Rómában. Mikor megtudja, hogy magyar vagyok, elmeséli: ő román, a testvére Debrecenben él, és beszél magyarul is. Abban egyetértünk, hogy olaszul könnyebb beszélgetni, mindenesetre más – végül is Olaszországban vagyunk.

Természetesen szomorú vagyok Ferenc pápa halála miatt, de közben örülök is

– mondja Anna, amikor megkérdezem, hogyan éli meg ezt az időszakot.

Hiszen ő is mindig azt tanította, hogy örüljünk az életnek, amely mindenképpen továbbmegy.

Közben feltűnik, milyen szervezetten és figyelmesen dolgoznak a Vatikán munkatársai – mindenkire figyelnek, még a mozgáskorlátozottak is gond nélkül bejuthatnak a Szent Péter-bazilikába, amely nemcsak a keresztény világ központja, hanem művészeti és vallási szempontból is lenyűgöző építészeti csoda. Az épület a reneszánsz legnagyobb mesterei, Michelangelo, Bramante és Bernini munkájának köszönheti a mai formáját.

Béke és nyugalom

Jártam már itt, de most más érzés – valami egészen mély, különleges. Ahogy átlépem a küszöböt, tudom, milyen jelentős pillanat ez, hogy itt lehetek. Bent az embereket arra kérik, hogy folyamatosan haladjanak. Ámulva készítek néhány fotót, de igazából csak egy dolgot várok: a találkozást.

Ferenc pápa vörös miseruhában fekszik, arca elsápadt, mégis békét és nyugalmat sugároz. Azt, amit egész életében hirdetett.

Haladnunk kell, de én húzom az időt, ameddig csak lehet. Minden megtorpanást kihasználok, hogy megéljem ezt az egyetlen pillanatot. Majd az egyik papnál Ferenc pápát ábrázoló képeket látok – kérek egyet, tisztelettel. Nehezen tudom elhagyni az épületet, amikor újabb lehetőség adódik: egy mise kezdődik, amelyre beülhetek.

Az első sorok egyikében ülök le. A pápa portréját magam elé helyezem, és figyelem, hallgatom a szertartást. A misét Ferenc pápára emlékezve celebrálják – arra az emberre, aki egész életét a szegények szolgálatában élte, és pápaként is a szerénységet választotta. Azt hirdette, hogy a templom kapuja nyitva áll mindenki előtt. És most, utolsó útja előtt is találkozhatunk vele – ez az igazi gazdagság.

A szertartás alatt gondolatban visszatérek a mondathoz, amit Anna mondott a sorban: „Örüljünk az életnek, amely megy tovább.” Ezt hagyta ránk – nem csak szavakban, de példával is. A mise végén, ahogy kilépek a bazilika hatalmas ajtaján, a téren már napsütés fogad.

