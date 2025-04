Dante egyéves, és olyat tud, ami az öregeket is ámulatba ejti

Az alkotótér mintegy 300 négyzetméter.

A színházterem 100 fő befogadására alkalmas.

Van egy klubhelyiség a kisebb rendezvényeknek.

A helyszínt egy Margit-negyed program nevű pályázatnak köszönhetik.

Számokban ez a DANTE, a Közösségi Alkotótér, s ha ezt most egy kicsit bővebben kellene meghatározni, akkor – szavaikkal élve – így szólna:

független alkotóművészekből álló színházi társulat és egyben civil szervezet.

Persze a DANTE nem előzmények nélküli, hiszen az alapítók – Jászberényi Gábor és Gulyás Hermann Sándor – ismert művészek, az elmúlt években Másik Produkció néven számos színházi előadás köszönhető nekik az ország szinte minden pontján.

De azt is mondják, hogy csupa olyan szórakoztató és elgondolkoztató műalkotást szeretnének – folyamatosan – létrehozni, amelyek a kultúra különböző területeit érintik, legyen az színház, film, zene, képző- vagy vizuális művészet.

Dante, danteség

Az Index kultúra rovata, az arútluK podcast-vidcast műsorában olyan szenvedéllyel beszélnek arról, mit is jelent az ő danteségük, hogy kétségünk sem lehet: alkotásaik nem a megszokott módon beszélnek a korunkat érintő társadalmi, lelki, érzelmi problémákról, ügyekről.

Azt is mondják, hogy kísérletező szellemük folyamatos gondolkodásra és önvizsgálatra készteti őket, valamint nézőiket is, ám ami most mindennél fontosabb, hogy a DANTE Közösségi Alkotótér éppen most egyéves, és a születésnapot egy egész héten át tartó fesztivállal ünneplik – naná, hogy nem úgy, ahogyan azt elsőre gondolnánk 2025. április 26. és május 3. között.

