Viszlát, apa, tanár és költő – több százezren búcsúztatták Ferenc pápát

A Szent Péter tér zsúfolásig telt, mégis szokatlan békesség és csend lengte be a teret. Az emberek figyelmesek voltak egymással, türelmesek a biztonsági szolgálattal, mintha mindannyian érezték volna: most valami nagyobbat szolgálnak. Együtt, méltósággal köszönnek el Ferenc pápától.

Kegyelmi pillanat

A temetés előtt, miközben a téren sétáltam, egy magyar zászlóra lettem figyelmes, amelyet tinédzserekből álló csoport tartott. A kazincbarcikai szalézi közösség fiataljai voltak. Tóth Tamás szalézi szerzetes szerint a mai nap kegyelmi pillanat. „Benne van a gyász és a fájdalom, ugyanakkor az öröm is, mert hiszem, hogy Ferenc pápa most már a mennyországban van. Ezért inkább örömünnep ez, még ha fáj is, hogy ő hiányzik.”

Az ünnepélyes szertartás kezdetén a tömeg állva, tapssal tisztelgett, majd Giovanni Battista Re bíboros homíliájában többek között így fogalmazott:

E fenséges Szent Péter téren, ahol Ferenc pápa 12 év alatt oly sokszor ünnepelte az eucharisztiát, és nagy találkozókon elnökölt, szomorú szívvel, de abban a hitben imádkozunk, hogy az emberi lét nem a sírban ér véget, hanem az Atya házában.

A gyászolók között Luis Ángel de las Heras spanyol püspökkel is beszélgettünk, aki lapunknak így emlékezett meg a pápáról:

Olyan ember volt, aki nem csupán egyházi vezetőként, hanem hídépítőként is a világot szolgálta.

A spanyol püspök szerint Ferenc pápa tudta, hogyan kell közel hozni egymáshoz a különböző népeket és kultúrákat. „Az ő öröksége a békéért és az egyetemes testvériségért folytatott küzdelem, amit folytatnunk kell.”

Ferenc pápa reményt adott

A téren szívszorító jelenetek is zajlottak. Egy olasz édesanya, Concetta kétéves kisfiát szorította magához, aki békésen pihent az ölében. Könnyeivel küszködve mesélte, bár személyesen sosem találkozott Ferenc pápával, egy levél révén megváltozott az élete. Férje tavalyi halála után kétségbeesésében írt a pápának, mert annyi pénze sem maradt, hogy a gyermekeinek ételt adhasson. Ferenc pápa karácsony előtt egy szerény, de életmentő adománnyal segítette meg a családot.

A pápa reményt adott nekem akkor, amikor semmim nem maradt

– mondta, majd hozzátette: ő is hiszi, hogy Ferenc pápa most már a mennyből figyel ránk.

A temetésen a világ vezetői is tiszteletüket tették. A sorok között volt Donald Trump amerikai elnök, Emmanuel Macron francia elnök, Giorgia Meloni olasz miniszterelnök, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, valamint az Európai Unió több vezetője is. Mindannyian meghajoltak egy olyan ember emléke előtt, aki hidat épített vallások, nemzetek és társadalmi rétegek között.

A gyászolók között transzparensek is feltűntek: „Viszlát, apa, tanár és költő” – hirdette egy molinó, amelyet a Scholas Occurrentes nevű ifjúsági oktatási mozgalom tagjai emeltek magasba. Ferenc pápa egykori tanítványai és követői könnyek között búcsúztak attól, aki egész életét mások szolgálatának szentelte.

Giovanni Battista Re bíboros homíliáját ezekkel a szavakkal zárta: „Ferenc pápa mindig azt kérte: Ne felejts el imádkozni értem! Most pedig mi kérjük őt: imádkozzon értünk, áldja meg az egyházat, áldja meg Rómát, áldja meg az egész világot, úgy, ahogy azt múlt vasárnap is tette a bazilika erkélyéről, egy végső öleléssel.”

A temetés végén a gyászoló tömeg menetté formálódott, és átvonult a város központján, hogy elérje a Santa Maria Maggiore-bazilikát, ahol szegények és rászorulók fogadták. Ferenc pápa alakja mostantól a történelem része, de szavai és példája tovább él mindazokban, akik hisznek a remény, a béke és az igazságosság erejében.

