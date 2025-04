Berobbanthatják az online karrierjüket azok, akik 2025-ben úgy döntenek, hogy részt vesznek a One Magyarország fő támogatásával tíz év után visszatérő Ki Mit Tube-on. A nyeremények közül ugyanis több millió forint értékű karriertámogatást, csúcskategóriás mobileszközöket, Sziget Fesztivál-fellépést és Index-együttműködést is kaphatnak a győztesek.

Az eredetileg 2014-ben indult tehetségkutatón, amely nagyot szólt annak idején, rengeteg, mára közismert név mérette meg magát. A YouTube felületére tervezett videós tehetségkutató most, 2025-ben azzal a céllal indul újra, hogy egy teljesen friss generáció is megmutathassa, miben kiemelkedő, ezt pedig, szemben a televíziós valóságshow-kkal, abszolút self-made módon, korlátok nélkül tegye.

Nyeremények A One támogatásával újraindul a Ki Mit Tube, Magyarország legnagyobb online tehetségkutatója és videóversenye! A győztesekre értékes nyeremények várnak: One Tehetségprogram – összesen öt, 3 és 2 millió forint értékű karriertámogatás a top 3 versenyzőnek. Index-különdíj – közös videós formátum fejlesztése az Index szerkesztőségével Sziget Fesztivál-különdíj – fellépési lehetőség a Sziget színpadán. A top 9 versenyző egy vadonatúj Samsung Galaxy S25 okostelefont is hazavihet.

A versenyt 2015-ben Bánki Beni pécsi slammer nyerte meg, aki azóta jelentős karriert futott be, most pedig, tíz évvel később visszatér a Ki Mit Tube-ba, de már zsűritagként T. Danny és Goodlike Marci oldalán. Az idén a One (Magyarország egyik vezető telekommunikációs cége) támogatásával megvalósuló verseny szervezői elárulták, hogy idén is három kategóriába sorolják a zsűrit, és mindegyik kategóriában három-három ismert név lesz.

A tehetségkutatóba 2025. május 19-ig lehet nevezni a KiMitTube2025 oldalon. Május 22–24. között a döntős versenyzők megadott téma alapján leforgatják döntős videóikat – ebben az időszakban a zsűritagok mentorként segítik a versenyzőket. Ezeket a tartalmakat a május 25-i élő fináléban mutatják be, amit online követhet a közönség. Ez alatt elindul a végső szavazás, a nap végén pedig eldől, ki lesz a 2025-ös Ki Mit Tube győztese.

Kvízünk segítségével most tesztelhetik olvasóink, mennyit tudnak a korábbi Ki Mit Tube-ok sztárjairól!

