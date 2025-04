Az Oasis 16 év után először zenélt együtt egy londoni klubban, a szomszédok nem örültek annyira

Tizenhat év szünet után újra együtt zenélt Liam és Noel Gallagher egy észak-londoni klubban – írja a The Sun. A lap szerint a testvérpár alig több mint egy órát maradt a helyszínen, de ez a rövid idő is elég volt ahhoz, hogy a zenéléssel kiakasszanak pár szomszédot.

A Gallagher fivérek külön érkeztek a helyszínre, illetve külön is távoztak, és valószínűleg a közelgő turnéjukhoz vettek fel egy újabb promóciós anyagot egy rég látott közös zenéléssel egybekötve.

Az Oasis tavaly augusztusban jelentette be, hogy 2025-ben turnéra indulnak, nem is akármilyen apropóból: harminc éve jelent meg a kultikus (What’s the Story) Morning Glory? lemezük. A rajongók persze azonnal megőrültek, amikor megnyílt a jegyvásárlás, a jegyoldalak pedig konkrétan befagytak a terheléstől.

A zenekar hét este is megtölti a londoni Wembley Stadiont,

majd ötször lépnek fel Manchesterben, a szülővárosukban. Innen irány az Egyesült Államok, Mexikó, Japán, Dél-Korea és Ausztrália, a nagy kör pedig Dél-Amerikában zárul novemberben. Európai turnéról a britpoprajongók legnagyobb bánatára viszont még semmi hír.

Az Oasis brit rockzenekar 1991-ben alakult Manchesterben, és az 1990-es évek egyik legismertebb és legsikeresebb bandája lett. A banda zenei stílusa a britpop és a rock elemeit ötvözte, legismertebb albumuk a már említett 1995-ös (What’s the Story) Morning Glory?, amely világszerte több mint 22 millió példányban kelt el. Az Oasis többször is meghatározó szerepet játszott a brit zenei életben, kultikus státuszra tett szert, és többek között olyan slágereket adott a világnak, mint a Wonderwall, Don’t Look Back in Anger és a Live Forever. A zenekar története több belső konfliktust hordozott, különösen az alapító testvérpár, Liam és Noel Gallagher között, akik hosszú ideig a zenekar központi alakjai voltak. A zenekar 2009-ben oszlott fel.